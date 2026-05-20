Ni feriado ni tregua: Milei reúne al gabinete el 25 de Mayo para ordenar la interna libertaria

El jefe del Estado reeditará varios encuentros para intentar aplacar los ánimos luego de la exhibición de diferencias libertarias en redes sociales

Días después de la exhibición de la interna libertaria en redes sociales, el presidente Javier Milei dio la orden de reeditar varias reuniones para forzar la coexistencia de las partes que componen su gobierno .

El lunes próximo, pese al feriado patrio, el mandatario tiene previsto encabezar una nueva reunión de gabinete con la planta completa en medio de días convulsionados para la administración.

Si bien la cúpula libertaria tiene en mente la idea de limitar algunas reuniones exclusivamente a la plana mayor del Poder Ejecutivo, es decir, sin la asistencia del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y la senadora nacional Patricia Bullrich , la convocatoria es extendida a la totalidad de los miembros que regularmente dan asistencia.

Lo cierto es que en las últimas semanas la agenda mediática estuvo teñida por la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , la ostentación del diputado nacional Manuel Quintar (que se trasladó al Congreso en una costosísima Cybertruck) y, desde el fin de semana, por las acusaciones cruzadas entre el asesor presidencial Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem .

La reunión de ministros, secretarios y legisladores tendrá lugar después del habitual tedéum que celebra en la catedral de Buenos Aires, a la que el mandatario estila asistir rodeado por sus principales funcionarios.

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Asimismo, al día siguiente, el ministro coordinador reunirá en sus oficinas ubicadas en el Ministerio del Interior a la reducida mesa política que discute en detalle la estrategia legislativa por orden directa del libertario.

A las 11, y ante la presencia de los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía), pero también de Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, será la primera vez que los Menem y el asesor del jefe del Estado se verán cara a cara luego de la escala virtual del sábado pasado.