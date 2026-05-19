Otra perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar desde la cárcel a un juez de línea

El tribunal lo condenó como instigador del crimen de Sergio Rubén Giménez, asesinado de dos balazos en la nuca mientras participaba de un torneo barrial en Hostal del Sol. También recibieron perpetua otros dos acusados

Claudio “Morocho” Mansilla recibió otra condena a prisión perpetua por instigar desde la cárcel el homicidio de Sergio Rubén Giménez, asesinado de dos balazos en la nuca mientras hacía de juez de línea en un partido de un torneo barrial en Hostal del Sol.

La sentencia fue resuelta este martes en un juicio oral realizado en el Centro de Justicia Penal (CJP) ante un tribunal conformado por los jueces Eleonora Verón, Mariano Aliau y Nicolas Vico Gimena, quienes condenaron a Mansilla, de 43 años, como instigador de un “homicidio doblemente calificado por promesa remuneratoria y por concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego”. La pena incluye la autoría de otros dos delitos: tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra, por dos armas que le encontraron al ser recapturado la última vez tras la recordada fuga que encabezara en la cárcel de Piñero, y encubrimiento por haber recibido cosas robadas.

La pena máxima también fue impuesta a Damián Emanuel Olmedo como coautor y Damián Nahuel Córdoba como partícipe primario del homicidio. En tanto, Ezequiel “Colo” Romero fue sentenciado a 14 años de cárcel como partícipe secundario del asesinato .

Homicidio

Giménez fue asesinado la tarde del 24 de noviembre de 2019 en la cancha de Pujato al 8000, en el barrio Hostal del Sol. El lugar hacía las veces de una plaza donde el vecindario se reunía a tomar mates mientras se jugaban los partidos entre equipos armados en distintas barriadas de la zona. La víctima era parte de “Los Chaque”, formados en el barrio Stella Maris.

Sobre las 16 de ese domingo Olmedo y un joven apodado “Lauti” llegaron a la zona en un camión blanco. Giménez había estado gran parte de la tarde realizando su labor como juez de línea sobre el costado de la cancha que da a calle Gardelli, paralela a la avenida Jorge Newbery, pero minutos antes del ataque se cruzó hacia calle Pujato.

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Según la investigación, los gatilleros dieron vueltas por la zona durante una media hora hasta que Olmedo se acercó a Giménez y le gatilló a quemarropa en la nuca al menos dos veces. Testigos recordaron haber escuchado dos disparos y acto seguido vieron salir corriendo a dos hombres hacia una cortada, en medio de un griterío que aludía a Rubén como el destinatario de los disparos. Para cuando se acercaron a asistirlo ya estaba muerto.

La investigación estableció que el hecho había sido encargado por Mansilla desde la cárcel y la fiscalía ubicó a todos los participantes en un plan común con distintos roles y promesa de pago. El Morocho fue sindicado como instigador y Olmedo como autor material, junto con un cómplice que nunca fue encontrado. Por su parte Córdoba fue quien le pagó a Olmedo los 10 mil pesos prometidos por Mansilla.

Si bien la fiscalía pidió perpetua para todos, el tribunal condenó a Romero a 14 años de cárcel como partícipe secundario. Estaba acusado de haber trasladado a los gatilleros en una moto Tornado negra sin dominio hasta la zona del hecho.

Más condenas

La condena a perpetua para Mansilla incluye otros delitos como la tenencia ilegal de armas que le atribuyeron cuando fue recapturado, el 16 de junio de 2022, en un departamento de Héctor Palacios al 4100, último refugio donde estuvo luego de un año prófugo tras la fuga de la cárcel de Piñero que encabezara el 27 de junio de 2021.

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En esa ocasión se secuestró en su poder, arriba de un ropero y en el interior de una mochila de color azul, dos pistolas Bersa Thunder semiautomática de 9 milímetros y municiones. Una de esas armas había sido robada a un policía, lo que le valió otra imputación más por encubrimiento.

No es la primera condena a prisión perpetua para el Morocho Mansilla, que en noviembre de 2023 fue sentenciado a esa pena máxima como instigador de los homicidios de Sergio Birri, cuñado de Rubén Giménez, y Mauricio Gómez.

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Previamente, en agosto de 2022 Mansilla había sido sentenciado por la Justicia federal a doce años de prisión como jefe de una banda de narcomenudeo. Y en 2021 lo sentenciaron a 25 años por el doble homicidio de dos adolescentes en Villa Banana, debate oral durante el cual se sumó a la mencionada fuga de la cárcel de Piñero. También por ese escape recibió una condena a nueve años más de prisión.