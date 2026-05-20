Cayó preso un hombre acusado por robos de teléfonos celulares en el centro de Rosario

Efectivos de la Policía de Investigaciones lo arrestaron durante un allanamiento en barrio Ludueña. Fiscalía había solicitado su captura

El acusado por robos de teléfonos celulares en el centro fue detenido en barrio Ludueña

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron en barrio Ludueña a un hombre de 24 años investigado por una serie de robos de teléfonos celulares cometidos en la zona céntrica de Rosario. El sospechoso tenía pedido de captura de Fiscalía por esos delitos.

El procedimiento se realizó en Solís 400 y fue llevado adelante por agentes de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (BORI) de la PDI, en el marco de una causa por robo con intervención de la fiscal María Victoria Ballari.

Las tareas investigativas se iniciaron tras la difusión pública de imágenes aportadas por el Ministerio Público de la Acusación, donde se observaba a un hombre a bordo de una motocicleta, sindicado como presunto autor de varios robos de dispositivos móviles ocurridos en el centro de la ciudad.

A partir del análisis de imágenes, comparativas fotográficas y tareas de inteligencia criminal, los investigadores lograron identificar al sospechoso y establecer su lugar de residencia. Luego solicitaron una orden de allanamiento para un domicilio ubicado en Solís al 400 bis, en barrio Ludueña.

detenido robo celulares

Durante el procedimiento fue trasladado Juan Cruz V., de 24 años, y se secuestraron un teléfono celular, dos cascos de motocicleta y prendas de vestir que serían coincidentes con las utilizadas durante los hechos investigados.

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Por disposición de la fiscal interviniente, el procedimiento y los elementos secuestrados fueron incorporados a la causa judicial en curso.