Cayó preso un hombre acusado por robos de teléfonos celulares en el centro de Rosario

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Según Milei, no existen cortocircuitos entre referentes del oficialismo
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El PJ reúne a su congreso nacional para ordenar la estrategia opositora
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Prefectura inspeccionó las embarcaciones que chocaron frente a Rosario
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Congo tiene 134 muertes por el brote del ébola y la OMS expresa su preocupación
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Un técnico filmó a sus jugadoras en el vestuario y ya no podrá volver a dirigir
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Portugal ya tiene plantel confirmado y Cristiano Ronaldo va por la historia
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Trabajadores del frigorífico Euro reactivan la producción tras seis meses sin cobrar
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La licitación de la hidrovía entró en su etapa decisiva con la apertura de la oferta
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"No podemos retroceder con quienes matan", dijo Pullaro sobre el asesino del playero
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El primer juicio por jurados en Rosario ya tiene fecha de inicio definida
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Se viene un festival a beneficio de personas en situación de calle
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Alerta oficial sobre una nena separada de su familia de origen en Guadalupe Norte
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Sorpresa en Rosario: Victoria Villarruel fue a la catedral para una misa especial
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La UNR quiere producir 320 mil raciones al año en su planta pública de alimentos
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Aseguran que el precio de la nafta está "contenido": cuánto tendría que costar
Salud
Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal: una dolencia poco diagnosticada
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Marihuana en carnicería de Serodino: imputaron al dueño del local por tráfico
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Test drive y café: la experiencia del nuevo Renault Boreal en Rosario
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Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario