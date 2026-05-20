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Masiva Marcha del Silencio en Montevideo por los desaparecidos de la dictadura

A la lista de 197 desaparecidos que se conocía hasta el momento se añadieron ocho casos

20 de mayo 2026 · 23:13hs
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Masiva Marcha del Silencio en Montevideo por los desaparecidos de la dictadura

Miles de personas se movilizaron este miércoles en Montevideo durante la Marcha del Silencio, en un nuevo esfuerzo para exigir respuestas por los desaparecidos por motivos políticos durante la dictadura militar en Uruguay.

Durante la dictadura uruguaya unas 205 personas fueron detenidas y desaparecidas, según las denuncias recibidas y examinadas por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). El equipo de investigación incluyó la semana pasada ocho casos a la lista de 197 desaparecidos que se conocía hasta el momento: tres se consideran casos activos de búsqueda y otros cinco ya habían sido aclarados, pero no formaban parte de esta nómina.

La mayoría de los casos se registró en el marco de la Operación Cóndor, el plan de coordinación represiva entre dictaduras sudamericanas que, bajo la doctrina anticomunista y con apoyo de Estados Unidos, persiguió y eliminó a opositores políticos.

“Contra la impunidad de ayer y hoy exigimos respuestas”, decía la bandera que encabezaba la marcha que, en completo silencio, recorrió la tradicional avenida 18 de Julio ante la mirada de otras miles de personas que vieron pasar la columna desde las veredas. En ambas multitudes emergieron letreros con rostros y nombres de los desaparecidos.

Este año la movilización conmemoró el 50 aniversario del crimen de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, secuestrados y asesinados en Buenos Aires junto a los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw.

Documentos desclasificados en los últimos años por el Ministerio de Relaciones Exteriores y las agencias CIA y FBI revelaron que los asesinatos fueron una operación coordinada del Plan Cóndor, ejecutada por fuerzas de seguridad argentinas con el seguimiento e incentivo de la dictadura uruguaya.

“El mayor homenaje es la libertad y la lucha contra la impunidad. El legado es la defensa de los derechos humanos. No puede haber seres humanos que castiguen, maltraten, hagan tormentos, hagan desaparecer, apresen, maten a otros seres humanos por política, por idea”, resumió el senador Rafael Michelini, uno de los diez hijos del también periodista Zelmar Michelini.

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