Pérez: delincuentes montados a caballo asaltan a un joven en la calle que va al cementerio

Sucedió el martes a la noche. La Policía reportó la detención de tres sospechosos, uno de ellos aún cabalgaba y llevaba pertenencias de la víctima

Uno de los sospechosos del robo fue detenido cuando aún andaba a caballo cerca del cementerio de Pérez

Un hombre de 23 años denunció que fue asaltado por tres delincuentes que iban montados a caballo . El atraco sucedió en la noche del martes en Santiago del Estero y en el camino que conduce al cementerio de la localidad de Pérez.

La Policía indicó que detuvo poco después a tres sospechosos, uno de ellos aún cabalgando por la zona y con pertenencias de las víctimas en su poder.

Según fuentes policiales, Brandon M., de 23 años, denunció que alrededor de las 21.30 de anoche fue sorprendido por tres hombres que se desplazaban en dos caballos y bajo amenaza de muerte le sustrajeron pertenencias.

Con los datos aportados por la víctima, efectivos policiales salieron a recorrer la zona y en inmediaciones de Cristo Rey y avenida De las Américas detectaron a un hombre que iba a caballo al trote en dirección a Soldini.

Según los voceros, su aspecto y vestimenta coincidía a con lo declarado por el asaltado. Cuando los agentes realizaron una requisa de la mochila que llevaba no hallaron ningún tipo de arma, pero sí objetos sustraídos a la víctima del robo: un par de botines de color negro con verde, una billetera de color marrón con tarjetas, tres pares de medias y uno de canilleras de color verde.

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Tras esa situación también se le dio intervención a la Brigada de Rescate Animal y Ecología de la Unidad Regional II, cuyos efectivos se hicieron cargo del traslado del caballo a una ONG ubicada en Yrigoyen al 2500 de Pérez.

La detención de dos implicados más

Minutos después, la Policía reportó la detención de dos sospechosos más que fueron detectados muy cerca de donde se realizaba el operativo. En este caso, se trataba de dos menores que iban en bicicleta, pero cuyas características coincidían con las de los delincuentes que cometieron el asalto en el camino que va al cementerio.

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Según el parte policial, uno de los adolescentes tenía en su poder un cuchillo oculto entre sus prendas a la altura de la cintura. También llevaban en una mochila un trozo de metal con forma de revólver, que poseía una garra metálica. Los tres sospechosos, de entre 15 y 18 años, fueron derivados a la Seccional 16ª acusados de robo calificado y portación de arma.