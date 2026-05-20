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Crimen de Benjamín Scerra: detienen a un joven y el principal sospechoso continúa prófugo

Un muchacho de 18 años quedó demorado por su presunta participación en la desaparición y asesinato del joven oriundo de Granadero Baigorria

20 de mayo 2026 · 12:08hs
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Crimen de Benjamín: un detenido mientras sigue prófugo el principal sospechoso. 

Crimen de Benjamín: un detenido mientras sigue prófugo el principal sospechoso. 

Un joven de 18 años fue detenido este miércoles en el marco de la causa que investiga la desaparición y posterior asesinato de Benjamín Scerra, de 19 años, en Granadero Baigorria. El aprehendido es hermano del principal sospechoso del crimen, quien tiene pedido de captura vigente por parte del Ministerio Público de la Acusación.

Este miércoles la Policía de Investigaciones (PDI) del distrito San Lorenzo detuvo a Luciano Ulises H., de 18 años. El joven estaba en Villa Gobernador Gálvez, donde fue aprehendido en inmediaciones de las calles Magallanes y pasaje Capuchinos.

>> Leer más: Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Por el momento son dos los detenidos como parte de la causa que lleva adelante el fiscal Aquiles Balbis de San Lorenzo. Se espera que en la audiencia imputativa se conozca qué grado de participación tuvieron en la desaparición y el asesinato de Scerra.

Desaparición y asesinato

Benjamín Scerra fue visto por sus familiar por última vez el 7 de mayo por la noche. Tras varios días de misterio y de reclamos, sus propios allegados encontraron su cuerpo en un asentamiento precario lindero a la fábrica Celulosa del límite entre Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria.

>> Leer más: Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades

La noche del 13 de mayo un conocido de la familia le dijo al padre de Benjamín que había escuchado a una chica hablar sobre lo que había pasado con el joven que por entonces continuaba desaparecido. El rumor decía que un hombre apodado "el Corto" se había reunido con Benjamín en un rancho del monte cercano a Celulosa, donde tuvieron una discusión previa a la desaparición del chico.

Con esa versión, y tras una denuncia en la comisaría 24ª de Baigorria, se realizó un rastrillaje con resultados negativos. Pero más tarde los familiares y allegados de Benjamín volvieron al lugar, donde finalmente hallaron el cadáver. Los forenses confirmaron que había sido asesinado con más de 20 puñaladas. El Corto, apodo de Alexis Hereñú, tiene pedido de captura como sospechoso de su participación en el crimen.

Escasos avances

Después del hallazgo del cuerpo el fiscal Balbis explicó en conferencia de prensa que el lugar donde apareció el cadáver no correspondía a la escena primaria del crimen. “La escena donde fue relevado el cuerpo no es la escena primaria. El cuerpo fue colocado en el lugar”, sostuvo.

>> Leer más: Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

Además, la autopsia detectó lesiones posteriores a la muerte. “También tenía heridas post mortem vinculadas con el arrastre del cuerpo hasta la zona donde lo dejaron”, precisó.

El fiscal señaló además que los estudios forenses revelaron algo clave para la investigación: el cadáver habría permanecido refrigerado antes de ser descartado. “Los hallazgos propios de la autopsia revelan que el cuerpo debió ser sometido a alguna preservación en algún lugar refrigerado, por el estado de conservación”, afirmó.

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La investigación por el crimen de Benjamín Scerra sumó detalles estremecedores.

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