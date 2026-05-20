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Heinze, campeón adentro y afuera: segundo título de la Premier League para el ex-Newell's

El exdefensor y entrenador leproso se coronó en Inglaterra con Arsenal y repitió aquel logro que tuvo como jugador durante su paso por Manchester United

20 de mayo 2026 · 11:17hs
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Gabriel Heinze se coronó campeón de la Premier League con Arsenal.

Foto: @arsenal

Gabriel Heinze se coronó campeón de la Premier League con Arsenal.

Gabriel Heinze se coronó campeón de la Premier League en su primera temporada como ayudante de campo de Arsenal y repitió el título que había logrado como futbolista durante su paso por Manchester United. El exentrenador de Newell's se convirtió en una pieza fundamental del cuerpo técnico de Mikel Arteta y es el único argentino coronado en esta edición.

Después de 22 años, los Gunners cortaron la sequía y son los ganadores de la liga de Inglaterra tras el empate 1-1 de Manchester City como visitante de Bournemouth, que dejó al equipo de Pep Guardiola sin chances de alcanzar a los de Arteta.

La llegada de Heinze a Londres aportó un aspecto fundamental para que Arsenal logre cortar con más de dos décadas de espera, modificando varios aspectos del funcionamiento defensivo del equipo. Al respecto, el Daily Mail inglés reveló que el entrerriano tomó protagonismo en el cuerpo técnico en los entrenamientos de alta intensidad.

El ex-DT leproso fue uno de los miembros del staff enfocados en los ejercicios de uno contra uno, movimientos tácticos y correcciones de técnica que formaron parte importante de la estructura defensiva del equipo, uno de los puntos esenciales para este título de los Gunners, pero también con indicaciones a los delanteros para mejorar la presión sobre los laterales rivales.

Heinze Arsenal Arteta
El Gringo es una pieza clave del cuerpo técnico de Mikel Arteta.

El Gringo es una pieza clave del cuerpo técnico de Mikel Arteta.

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Cabe destacar que, en medio de una temporada histórica, Arsenal disputará la final de la Champions League el próximo 30 de mayo a las 13 ante París Saint-Germain.

El rol clave de Heinze en Arsenal

Luego de un año y medio sin trabajo, Heinze partió rumbo a Inglaterra gracias al llamado de su viejo amigo Arteta, quien contó con él para aportarle solidez a un equipo que llevaba varias temporadas relegado a quedarse con el 2º puesto de la Premier League. A su vez, el ex- Newell's tomó participación en la evolución de los jóvenes jugadores de Arsenal, como Myles Lewis-Skelly.

Gabi aportó algo diferente: esa voluntad de ganar. Esa experiencia para competir y elevar el nivel. Es extraordinario en eso”, reconoció el propio Arteta unos meses atrás, destacando la llegada del argentino como parte fundamental del cuerpo técnico.

En tanto, el brasileño Gabriel Martinelli valoró la incorporación del entrerriano y resaltó: “Lo ama todo el mundo, bromean y se divierten con él. Es una persona sensacional, todo el plantel está a gusto con él, tiene sus gestos argentinos, el grupo lo abrazó de una forma increíble”.

Un título repetido para el Gringo

Durante su etapa como futbolista profesional, Heinze llegó al fútbol inglés a mediados de 2004 tras ser comprado por Manchester United, con un contrato por tres años tras su paso por París Saint-Germain, justamente donde conoció a Arteta.

Dos años más tarde, fue campeón de la Carling Cup (actual Copa de la Liga) y subcampeón en la liga, antes de disputar el Mundial de Alemania 2006. A la siguiente temporada, donde reafirmó un nivel futbolístico destacado, cayó en la final de la FA Cup pero se coronó campeón de la Premier League en 2007.

Consolidado como una de las figuras de los Red Devils, Real Madrid decidió ficharlo a cambio de 12 millones de euros y el defensor argentino partió rumbo a España para vestir la camiseta de otro de los grandes equipos de Europa.

Heinze Manchester United Premier League
Heinze fue campeón de la Premier League como futbolista con Manchester United en la temporada 2006/07.

Heinze fue campeón de la Premier League como futbolista con Manchester United en la temporada 2006/07.

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La relación con Mikel Arteta

Heinze coincidió por primera vez con Arteta hace más de veinte años, cuando ambos compartieron vestuario en París Saint-Germain en la temporada 2001-2002.

En ese momento, el español había sido cedido por Barcelona al conjunto francés, mientras que el argentino fue comprado desde Valladolid tras haber iniciado su carrera unos años antes en Newell's. Ambos compartieron plantel con otro exleproso y actual DT: Mauricio Pochettino.

Según destacó el diario AS hace unos meses, la presencia de Heinze fue clave para Arteta, quien tuvo su primera experiencia fuera de España justamente en PSG. A partir de allí, el vínculo entre ambos se mantuvo a lo largo de los años y llevó al argentino a formar parte del cuerpo técnico de Arsenal.

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