Bandera con mensaje intimidatorio en colegio de zona sur: segunda vez en el año

Sucedió este miércoles en una institución donde había ocurrido lo mismo cuando comenzaban el ciclo lectivo

En marzo de esta año, el Colegio del Sur tuvo custodia policial tras el hallazgo de una bandera con un mensaje intimidatorio

Personal de PDI llega al Colegio del Sur para realizar pericias en la zona donde apareció la bandera

Un colegio de la zona sur de Rosario volvió a ser escenario de disputas de grupos o bandas ligadas a la narcocriminalidad : personas aún no identificadas dejaron una bandera o trapo en el frente de la institución con mensaje intimidatorio.

El incidente sucedió este miércoles poco después de las 7.30, en Regimiento 11 1123, donde funciona el Colegio del Sur . La misma institución fue blanco de un hecho similar a principios de marzo.

Según fuentes oficiales, este último caso trascendió a partir de la denuncia que realizó esta mañana la directora de la institución a la Central de Emergencias 911.

De acuerdo con las primeras informaciones, la denunciante declaró que al presentarse hoy a trabajar como todos los días encontró una bandera con una inscripción de tono amenazante contra la política de seguridad del gobierno provincial y en la que se mencionan a funcionarios policiales.

El caso fue notificado a la Fiscalía en turno y también se le dio intervención a la Policía de Investigaciones. Según trascendió, las actividades escolares en la institución se cumplieron con normalidad.

Colegio del Sur En marzo de esta año, el Colegio del Sur tuvo custodia policial tras el hallazgo de una bandera con un mensaje intimidatorio Foto de archivo

Antecedente en el mismo colegio

El Colegio del Sur ya había atravesado una situación similar el 6 de marzo, apenas iniciado el ciclo lectivo. En esa oportunidad, la sábana colgada de una de las ventanas de la fachada del edificio también fue hallada en el inicio de la jornada.

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De acuerdo al protocolo del Ministerio de Educación, estudiantes y docentes quedaron desobligados después de la denuncia y los padres fueron a buscar a sus hijos a partir de las 8 de la mañana.

La bandera secuestrada por la Policía de Investigaciones (PDI) estaba escrita con aerosol negro. Entre otras personas, el mensaje se refería a presuntos miembros de organizaciones narcocriminales de la ciudad.