Zona fría: cómo votaron los diputados que representan a Santa Fe

La quita de subsidios en regiones que sufren las bajas temperaturas tuvo media sanción. Los santafesinos se dividieron el voto

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la reforma del régimen de subsidios al gas por Zona Fría . Tras una votación de 132 votos a favor y 106 en contra, el Poder Ejecutivo logró avanzar con el proyecto que reduce los recursos de las boletas en las ciudades del país que se incorporaron al régimen en 2021 por sus bajas temperaturas.

La propuesta del gobierno nacional propone cambiar la ley 27.637, aprobada en 2021 , y que ampliaba las zonas que recibían subsidios en el servicio de gas en localidades dentro de la “Zona fría” hasta 2031 . Esta norma incluía a Rosario y otros siete departamentos del sur de Santa Fe , entre otras zonas de la pampa húmeda y el país.

Hubo dos ausencias, José Núñez de Provincias Unidas y Rocío Bonacci de la Libertad Avanza, de los 19 diputados. En general, los libertarios votaron a favor: Alejandro Bongiovanni , Nicolás Mayoraz , Romina Diez , Juan Pablo Montenegro , Agustín Pellegrini , Verónica Razzini , Yamile Tomassoni , y Valentina Ravera .

Todos los representantes de Unión por la patria votaron negativamente: Alejandrina Borgatta , Florencia Carignano , Agustín Rossi , Diego Giuliano , Germán Martínez y Caren Tepp . También lo hicieron de manera negativa los dos socialistas integrantes del bloque Provincias Unidas, Esteban Paulón y Pablo Farías.

Se le sumó a la negativa la exvicegobernadora Gisela Scaglia. La diputada sostuvo que comparte la necesidad de discutir una reorganización del sistema de subsidios, pero rechazó el contenido actual de la propuesta: “En el momento más difícil de la economía argentina, le van a aumentar el gas a todos los hogares. Estén o no estén en zona fría”, afirmó.

Scaglia señaló además que el interior argentino continúa afrontando mayores costos de servicios y transporte: “Todos sabemos que el interior paga más caro por el gas y por el transporte”.

Por su parte el peronista Giuliano dio detalles del alcance de la quita de subsidios para Santa Fe. La reforma en la ley de “zona fría” que promueve el Gobierno Nacional va a afectar a 551 mil santafesinos y santafesinas. La ley elimina por completo a los 8 departamentos del sur santafesino (Rosario, General López, San Lorenzo, Caseros, Constitución, Iriondo, San Martín y Belgrano).

"O sea, que estos usuarios sufrirán un incremento importante en sus tarifas. De ese total, 292 mil usuarios sufrirán un aumento de 50%. Estos son los hogares más vulnerables como por ejemplo, jubilados y jubiladas. En nombre del equilibrio fiscal, se apela al desequilibrio social y, en este caso, a la crueldad".

Según la modificación que pretende aplicar el Ejecutivo nacional, se terminaría la Zona Fría para 1,2 millones de hogares y permitiría un ahorro fiscal de 272.099 millones de pesos.