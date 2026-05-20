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Scioli defendió a Adorni en Rosario y dijo que "la economía funciona cada vez mejor"

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación aseguró que tanto la pobreza como la inflación bajaron gracias a la política económica del gobierno

20 de mayo 2026 · 12:15hs
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El secretario de Turismo

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, asistió el miércoles de 20 mayo al XXI Foro Internacional de Comercio y Turismo 2026 en la Terminal Fluvial de Rosario.

Es difícil que algún funcionario nacional pase cerca de un micrófono sin que le pregunten por Manuel Adorni y la causa sobre enriquecimiento ilícito. En ese contexto, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, defendió al jefe de Gabinete durante un evento en Rosario y aseguró que "la economía funciona cada vez mejor".

El exgobernador de Buenos Aires sostuvo que el vocero presidencial tiene una "posición muy clara" ante las denuncias de corrupción en su contra. "Él va a aclarar su situación como corresponde", anticipó mientras buena parte del arco político argentino espera la presentación de la declaración jurada.

El funcionario remarcó que Adorni "se ha puesto a disposición" para explicar su situación "en el ámbito de la democracia, que es el Congreso". Luego ponderó que en la misma instancia presentó un informe sobre los avances de la gestión del presidente Javier Milei.

Scioli, en la mitad del río

El exembajador en Brasil deslizó que las discusiones sobre la situación del jefe de Gabinete y la evolución de la economía argentina están atravesadas por la expectativa sobre las elecciones del año próximo. "Estamos entrando en un tiempo político, estamos en la cuenta regresiva. Pongamos cada cosa en su lugar", manifestó.

Daniel Scioli 2
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, asistió el miércoles de 20 mayo al XXI Foro Internacional de Comercio y Turismo 2026 en la Terminal Fluvial de Rosario.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, asistió el miércoles de 20 mayo al XXI Foro Internacional de Comercio y Turismo 2026 en la Terminal Fluvial de Rosario.

Scioli aprovechó la ocasión para hablares "a todos los argentinos que están perseverando" actualmente. A la hora de definir su vínculo con el proyecto libertario, decidió apelar a una metáfora a orillas del Paraná: "Hemos cruzado la mitad del río, la otra orilla cada vez está mas cerca ¿Vamos a volver para atrás o seguimos avanzando?".

>> Leer más: El hermano del jefe de Gabinete rectificó su declaración jurada e incorporó una herencia de $21 millones

El secretario nacional indicó que el gobierno cerró una "primera etapa" de reformas económicas. En cuanto a lo que viene, afirmó que ya están dadas "las condiciones para un desarrollo y un crecimiento sostenido".

Por otro lado, el titular del área de turismo e refirió puntualmente al potencial que tiene Argentina en este rubro. "Buscamos promover nuestro país y mostrar la diversidad del mejor país del mundo", expresó.

Scioli hizo un análisis positivo de la economía argentina

Scioli llegó a Rosario a la mañana para participar del XXI Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo en la Terminal Fluvial. Allí planteó que la economía mejoró gracias a las "grandes transformaciones" impulsadas por el gobierno de La Libertad Avanza (LLA). "Estoy convencido. No lo digo yo, lo dice también el mundo", insistió.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes sostuvo que "la pobreza bajó un 30 por ciento", de acuerdo a estadísticas oficiales. Si bien reconoció que todavía hay muchos problemas resolver, anticipó que "el país se va a ir recuperando".

El funcionario consideró que la inflación también tuvo una evolución favorable. No obstante, afirmó: "Milei dice que tiene que seguir bajando".

Así como indicó que no es "discutible" la mejora de la economía, el exgobernador bonaerense se quejó de la "gran mentira" detrás de las críticas a la balanza comercial turística. "Vamos camino a tener uno de los menores déficits en la cuenta. Decían que era de 13.000 millones de dólares y va a ser mucho menos de la mitad", anticipó.

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