La Capital | Noche en mi barrio

Noche en mi Barrio llega a Arroyito con música y comercios abiertos

La jornada tendrá lugar el domingo de 19 a 23 y reunirá música en vivo, actividades culturales, ferias y gastronomía. El detalle de todos los cortes de calle y desvíos

20 de mayo 2026 · 16:03hs
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El corte de calle para desarrollar Noche en mi Barrio será sobre avenida Avellaneda (desde Reconquista hasta Génova) comenzará desde las 18.

El corte de calle para desarrollar Noche en mi Barrio será sobre avenida Avellaneda (desde Reconquista hasta Génova) comenzará desde las 18.

Este domingo 24 de mayo de 19 a 23 se realizará una nueva edición de la Noche en mi Barrio, que en esta oportunidad tiene como protagonista al barrio Arroyito. Organizada por el Centro Comercial a Cielo Abierto Arroyito junto a Municipalidad de Rosario, la jornada reunirá música en vivo, actividades culturales, ferias y gastronomía en uno de los corredores con mayor crecimiento de la ciudad.

El corte de calle sobre avenida Avellaneda (desde Reconquista hasta Génova) comenzará desde las 18. El escenario principal ofrecerá una grilla musical variada, con propuestas para todos los gustos. Además, habrá un DJ en vivo para mantener el clima festivo durante toda la noche.

El evento contará con una amplia propuesta comercial y gastronómica: descuentos en los comercios del corredor, ferias con productos rosarinos, foodtrucks y los emblemáticos gastronómicos del barrio, para mostrar que Arroyito es mucho más que un barrio: es una historia viva a orillas del Paraná.

>> Leer más: Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de "Noche en mi Barrio"

Show musical

El plato fuerte de la noche musical estará a cargo de Agustina Faiola, hija del legendario Droopy Faiola, una de las figuras más queridas de la escena musical rosarina. Con una propuesta que lleva en la sangre la tradición y el sabor de la música popular, Agustina promete una actuación que va a emocionar a los vecinos del barrio y a todos los que se acerquen a disfrutar de la noche.

En este sentido, Leandro Lopergolo, Secretario de Desarrollo Económico y Empleo, destacó: "Noche en mi Barrio es la celebración de lo que sucede cuando el barrio se organiza", cuando los comerciantes apuestan y cuando el Estado acompaña. Arroyito tiene una identidad comercial y cultural muy fuerte, y esta noche es la ocasión perfecta para que eso se vea reflejado en la calle".

"Cuando los comercios abren sus puertas a la calle y los vecinos salen a disfrutar, pasan cosas hermosas. Noche en mi Barrio es justamente eso: una herramienta concreta para que la economía del barrio se active, se vea y se disfrute", señaló por su parte Sabrina Brachetta, subsecretaria de Producción de la Municipalidad.

>> Leer más: Rosario cierra el año con dos nuevas ediciones de Noche en mi Barrio en Echesortu y barrio Industrial

Desvíos del TUP

Línea 110:
Sentido Norte Sur: De su recorrido por José Ingenieros, Drago, Juan José Paso, Av. Avellaneda a su recorrido.
Sentido Sur-Norte: De su recorrido por Av. Avellaneda, E. Del Valle Iberlucea, Cordiviola, Génova a su recorrido.

Línea 113:
Sentido Sur-Norte: De su recorrido por Av. Avellaneda, E. Del Valle Iberlucea, Cordiviola, Génova a su recorrido.

Línea 129:
Sentido Norte Sur: De su recorrido por José Ingenieros, Drago, Juan José Paso, Av. Avellaneda a su recorrido. Sentido Sur-Norte: De su recorrido por Av. Avellaneda, E. Del Valle Iberlucea, Cordiviola, Génova a su recorrido.

Línea 153N:
Sentido Sur-Norte: De su recorrido por Av. Avellaneda, E. Del Valle Iberlucea, Cordiviola, Génova a su recorrido.

Línea 153R:
Sentido Norte Sur: De su recorrido por Av. Arturo Frondizi, Drago, Juan José Paso, Av. Avellaneda a su recorrido. Sentido Sur-Norte: De su recorrido por Av. Avellaneda, E. Del Valle Iberlucea, Cordiviola, Av. Arturo Frondizi a su recorrido.

Paradas Anuladas:

* Avellaneda y E. Del Valle Iberlucea ochava SE (110, 113, 129, 153R/N).

* Avellaneda y Almafuerte ochava SE (110, 113, 129, 153R/N).

* Génova y Cordiviola ochava NE (110, 113, 129, 153N).

* José Ingenieros y Cordiviola ochava SO (110, 129).

* José Ingenieros y Avellaneda ochava SO (110, 129).

* Avellaneda y Almafuerte ochava NO (110, 129, 153R).

* Avellaneda y E. Del Valle Iberlucea ochava NO (110, 129, 153R).

* Avellaneda y Juan José Paso ochava NO (110, 129, 153R).

* Frondizi y Cordiviola ochava SO (153R) • Frondizi y Cordiviola ochava NE (153R)

* Centenario Rosario Central y Génova ochava NO (153R)

Paradas Habilitadas:

* Cordiviola y Reconquista ochava SE (110, 113, 129, 153R/N).

* Cordiviola y José Ingenieros ochava SE (110, 113, 129, 153R/N).

* Drago y Almafuerte ochava NO (110, 129, 153R).

• Juan José Paso y Avellaneda ochava SO (110, 129, 153R).

* Drago y Olive ochava NO (153R)

* Drago y Génova ochava NO (153R)

* Cordiviola y Frondizi ochava SE (153R)

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