Noche en mi Barrio llega a Arroyito con música y comercios abiertos

La jornada tendrá lugar el domingo de 19 a 23 y reunirá música en vivo, actividades culturales, ferias y gastronomía. El detalle de todos los cortes de calle y desvíos

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El corte de calle para desarrollar Noche en mi Barrio será sobre avenida Avellaneda (desde Reconquista hasta Génova) comenzará desde las 18.

Este domingo 24 de mayo de 19 a 23 se realizará una nueva edición de la Noche en mi Barrio , que en esta oportunidad tiene como protagonista al barrio Arroyito . Organizada por el Centro Comercial a Cielo Abierto Arroyito junto a Municipalidad de Rosario, la jornada reunirá música en vivo, actividades culturales, ferias y gastronomía en uno de los corredores con mayor crecimiento de la ciudad .

El corte de calle sobre avenida Avellaneda (desde Reconquista hasta Génova) comenzará desde las 18. El escenario principal ofrecerá una grilla musical variada , con propuestas para todos los gustos. Además, habrá un DJ en vivo para mantener el clima festivo durante toda la noche .

El evento contará con una amplia propuesta comercial y gastronómica : descuentos en los comercios del corredor, ferias con productos rosarinos, foodtrucks y los emblemáticos gastronómicos del barrio, para mostrar que Arroyito es mucho más que un barrio: es una historia viva a orillas del Paraná .

Show musical

El plato fuerte de la noche musical estará a cargo de Agustina Faiola, hija del legendario Droopy Faiola, una de las figuras más queridas de la escena musical rosarina. Con una propuesta que lleva en la sangre la tradición y el sabor de la música popular, Agustina promete una actuación que va a emocionar a los vecinos del barrio y a todos los que se acerquen a disfrutar de la noche.

En este sentido, Leandro Lopergolo, Secretario de Desarrollo Económico y Empleo, destacó: "Noche en mi Barrio es la celebración de lo que sucede cuando el barrio se organiza", cuando los comerciantes apuestan y cuando el Estado acompaña. Arroyito tiene una identidad comercial y cultural muy fuerte, y esta noche es la ocasión perfecta para que eso se vea reflejado en la calle".

"Cuando los comercios abren sus puertas a la calle y los vecinos salen a disfrutar, pasan cosas hermosas. Noche en mi Barrio es justamente eso: una herramienta concreta para que la economía del barrio se active, se vea y se disfrute", señaló por su parte Sabrina Brachetta, subsecretaria de Producción de la Municipalidad.

>> Leer más: Rosario cierra el año con dos nuevas ediciones de Noche en mi Barrio en Echesortu y barrio Industrial

Desvíos del TUP

Línea 110:

Sentido Norte Sur: De su recorrido por José Ingenieros, Drago, Juan José Paso, Av. Avellaneda a su recorrido.

Sentido Sur-Norte: De su recorrido por Av. Avellaneda, E. Del Valle Iberlucea, Cordiviola, Génova a su recorrido.

Línea 113:

Sentido Sur-Norte: De su recorrido por Av. Avellaneda, E. Del Valle Iberlucea, Cordiviola, Génova a su recorrido.

Línea 129:

Sentido Norte Sur: De su recorrido por José Ingenieros, Drago, Juan José Paso, Av. Avellaneda a su recorrido. Sentido Sur-Norte: De su recorrido por Av. Avellaneda, E. Del Valle Iberlucea, Cordiviola, Génova a su recorrido.

Línea 153N:

Sentido Sur-Norte: De su recorrido por Av. Avellaneda, E. Del Valle Iberlucea, Cordiviola, Génova a su recorrido.

Línea 153R:

Sentido Norte Sur: De su recorrido por Av. Arturo Frondizi, Drago, Juan José Paso, Av. Avellaneda a su recorrido. Sentido Sur-Norte: De su recorrido por Av. Avellaneda, E. Del Valle Iberlucea, Cordiviola, Av. Arturo Frondizi a su recorrido.

Paradas Anuladas:

* Avellaneda y E. Del Valle Iberlucea ochava SE (110, 113, 129, 153R/N).

* Avellaneda y Almafuerte ochava SE (110, 113, 129, 153R/N).

* Génova y Cordiviola ochava NE (110, 113, 129, 153N).

* José Ingenieros y Cordiviola ochava SO (110, 129).

* José Ingenieros y Avellaneda ochava SO (110, 129).

* Avellaneda y Almafuerte ochava NO (110, 129, 153R).

* Avellaneda y E. Del Valle Iberlucea ochava NO (110, 129, 153R).

* Avellaneda y Juan José Paso ochava NO (110, 129, 153R).

* Frondizi y Cordiviola ochava SO (153R) • Frondizi y Cordiviola ochava NE (153R)

* Centenario Rosario Central y Génova ochava NO (153R)

Paradas Habilitadas:

* Cordiviola y Reconquista ochava SE (110, 113, 129, 153R/N).

* Cordiviola y José Ingenieros ochava SE (110, 113, 129, 153R/N).

* Drago y Almafuerte ochava NO (110, 129, 153R).

• Juan José Paso y Avellaneda ochava SO (110, 129, 153R).

* Drago y Olive ochava NO (153R)

* Drago y Génova ochava NO (153R)

* Cordiviola y Frondizi ochava SE (153R)