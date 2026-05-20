El superávit comercial fue récord en abril: crecen las ventas y caen las compras

La economía de dos velocidades llegó al comercio exterior. Volaron las exportaciones de hidrocarburos y cayeron las importaciones de máquinas

El superávit comercial marcó un nuevo récord en abril, al totalizar los u$s 2.711 millones, impulsado por la fuerte suba de las exportaciones y una nueva caída de las importaciones, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo con el organismo estadístico, las exportaciones treparon 33,6 % frente al mismo mes de 2025 y se ubicaron en u$s 8.914 millones, una marca inédita, mientras que las importaciones descendieron 4 % anual hasta los u$s 6.204 millones.

Entre los rubros exportadores, el principal impulso llegó desde combustibles y energía, que registraron un salto del 85,9 % interanual, alcanzando los u$s 1.554 millones, ante el salto en los precios del petróleo, producto de la guerra entre Irán y EEUU. También se destacaron las manufacturas de origen industrial, con un crecimiento del 43,3 %, hasta los u$s 2.528 millones.

Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario crecieron 14,1 % y sumaron u$s 2.705 millones, mientras que los productos primarios avanzaron 25 %, hasta los u$s 2.127 millones.

Importaciones en baja

En cuanto a las importaciones, las mayores compras se concentraron en bienes intermedios, con u$s 2.247 millones, aunque el segmento mostró un crecimiento moderado del 4,1 %.

En contraste, se observó una caída en las adquisiciones de bienes de capital (-5,9 %) y de piezas y accesorios para bienes de capital (-17,4 %), un dato que el mercado sigue de cerca para evaluar el nivel de actividad e inversión. También se redujeron con fuerza las importaciones de combustibles y lubricantes, que retrocedieron 45,4 % interanual.

Desde la Fundación Libertad y Progreso, el economista Julián Neufeld señaló que en abril “se rompieron dos récords en simultáneo: tanto las exportaciones como la balanza comercial arribaron a valores históricos”.

“Si ponemos la lupa sobre este resultado, podremos confirmar un relato que venimos reproduciendo hace ya unos meses, el de la Argentina a dos velocidades’”, afirmó el especialista.

En esa línea, explicó que “el frente externo vuela propulsado por los sectores extractivos (petróleo y minería) y en este mes también contribuyó significativamente el bloque automotriz”.

Sin embargo, advirtió que “el estancamiento en la actividad industrial se manifiesta en una menor demanda de importaciones de insumos y bienes de capital”.

“Al final del día, este dato en sí mismo promueve una evidencia más para la narrativa de la actividad: el aparato transable vuela hacia el mercado mundial mientras el consumo y la industria local siguen sin terminar de repuntar”, concluyó.

Precios y cantidades

El Indec explicó que el crecimiento de las exportaciones se explicó por “un alza de 20,6 % en las cantidades exportadas y de 10,8 % en los precios”. Ambos componentes aportaron al resultado en todos los grandes rubros. En el caso de las importaciones, en cambio, la tendencia fue inversa: “Esta baja se atribuyó a la disminución de las cantidades vendidas de 7,7 %, ya que los precios aumentaron 4,1 %”.

Brasil fue otra vez el principal destino de las exportaciones argentinas en abril, con una participación de 13,0 % del total. Las ventas a ese país crecieron impulsadas por las MOI, aunque las importaciones desde Brasil cayeron 17,9 % interanual, lo que dejó un saldo negativo de u$s 177 millones en el intercambio bilateral.

China se posicionó como el cuarto destino de exportación, con u$s 656 millones enviados, una suba de 58,8 % pero fue el socio con el que se acumuló el mayor déficit: u$s 706 millones, producto de importaciones por u$s 1.363 millones. Las compras desde ese origen cayeron 3 % interanual.

En el cuatrimestre, las exportaciones estuvieron lideradas por las MOA, con 30,7 % del total, seguidas por las MOI con 28,0 %, los productos primarios con 26,9 % y los combustibles y energía con 14,3 %. Del lado de las importaciones, los bienes intermedios representaron el 34,1 % del total, los bienes de capital el 20,0 % y las piezas y accesorios para bienes de capital el 17,8 %.

El BCRA compra

Estos resultados del comercio exterior explican por qué el Banco Central (BCRA) sigue comprando dólares. La entidad cerró la jornada del miércoles con adquisiciones por u$s 328 millones, el monto diario más alto en más de un mes.

En lo que va de 2026, las compras netas de la autoridad monetaria ya alcanzan los u$s 8.702 millones, lo que consolida el proceso de recomposición de reservas en medio de una fuerte oferta privada de divisas. A su vez, las reservas subieron u$s 393 millones y finalizaron en u$s 46.583 millones.