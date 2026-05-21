River-Belgrano, la gran final del morbo por el recuerdo del descenso Millonario hace 15 años

El domingo, a las 15.30, se definirá el campeón del torneo Apertura en un duelo que rememora el polémico choque disputado el 26 de junio de 2011 bajo el arbitraje de Sergio Pezzotta

El partido más recordado entre River y Belgrano disputado en el Monumental el 26 de junio de 2011.

River y Belgrano protagonizarán la gran final del torneo Apertura de primera división , pero con el morbo extra de la rivalidad histórica que quedó establecida hace quince años. El Pirata fue el que "mandó" al descenso al Millonario en una definición inolvidable y polémica que fue dirigida por un árbitro rosarino, Sergio Pezzotta, y que dejó secuelas inolvidables. A décadas de aquel momento los cordobeses van por el primer título para una plaza tan importante como Córdoba y los de Núñez con el afán de quedarse con la vuelta olímpica y "vengar" en parte lo sucedido 26 de junio de 2011.

Los hinchas de Belgrano agotaron las entradas para la final del domingo, a las 15.30, en apenas 45 minutos. El entusiasmo y la ilusión es enorme y el espacio que tendrá a disposición fue completado rápidamente. Encima, para aquellos a los que les gusta las coincidencias resaltan que aquel equipo que venció a River en el Monumental era dirigido por el actual técnico, Ricardo Zielinski, y el arquero el actual ayudante de campo, Juan Carlos Olave. Y a aquellos que están en el detalle extremo resaltaron que el penal que le atajó Olave a Pavone ocurrió a los 24 minutos y 5 segundos del complemento. ¿En qué fecha se juega la final?: domingo 24/05.

Pequeños detalles que en la realidad son insignificantes para los que no creen en las coincidencias. Hoy la realidad es otra y el equipo del Chacho Coudet, diezmado por las lesiones y que anoche empató 1 a 1 con Bragantino (por la Sudamericana), buscará dar el batacazo en el Mario Alberto Kempes y "salvar" el semestre después de una última etapa de magros resultados y que motivaron la salida de Marcelo Gallardo, uno de los grandes ídolos de la entidad.

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”En aquel momento, nosotros buscábamos el ascenso y River mantener la categoría. Hoy es otra realidad. Nosotros vamos en busca de que Belgrano pueda coronar. Nos queda ganar la final para conseguir lo que tanto anhelamos todos", declaró Olave en la previa a la esperada definición.

Un árbitro rosarino en el recuerdo

El encuentro del domingo será controlado por el mundialista Yael Falcón Pérez y los ojos que están puestos en su figura. Por supuesto que la esperanza es que quede de lado, no sea el protagonista y se hable sólo del que resulte campeón y no de la actuación del juez como sucedió en aquella definición de 2011 a cargo de Sergio Pezzotta.

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Precisamente el duelo que determinó el descenso de River fue conducido por Pezzotta, quien tiempo atrás en una entrevista con Ovación declaró: "Tengo la conciencia tranquila. Me equivoqué como se equivocan todos. Me quieren encontrar un muerto en el placard y no me lo van a encontrar". Y agregó: "El único que estaba en ese momento para ir a poner el pecho era yo. No había otro porque a uno le dolía el pelo, al otro le dolía la muela...".

El exreferí contó, además, que "al partido no lo vi nunca más, es un tema que no me gusta hablar porque me pone mal por mi familia. La pasó mal".