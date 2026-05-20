En medio de las protestas, el presidente boliviano descartó que vaya a renunciar

Anunció una instancia de diálogo con todos los sectores, incluidos los manifestantes que realizan bloqueos que generaron problemas de abastecimiento

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, descartó que vaya a renunciar y anunció la creación de una instancia de diálogo con todos los sectores, incluidos los manifestantes que desde hace más de dos semanas realizan bloqueos que generaron problemas de abastecimiento.

“Estaré cinco años para reordenar el país”, dijo Paz en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno. El mandatario anunció la conformación del Consejo Económico Social para el próximo fin de semana en el cual incluirá a todas “aquellas personas que quieran ser parte”, incluso los sectores movilizados. Pero remarcó que no sumará a los que promuevan la violencia.

Paz admitió que su administración “no ha estado gobernando para todos los sectores” y que debe estar enfocado en “todos los bolivianos y bolivianas”. También dijo que llevará a cabo “una reorganización” de su gabinete de ministros.

“Tenemos que reordenar un gabinete que debe tener capacidad de escuchar, porque el presidente no puede estar en todas partes, no podrá resolver todos los problemas solo”, señaló.

El gobernante pidió a los manifestantes que posibiliten un corredor humanitario para abastecer de alimentos y combustible a La Paz, que está asfixiada por cortes de rutas y protestas que piden su renuncia por considerarlo incapaz de resolver la crisis económica y atender sus demandas específicas.

La Paz enfrenta fuertes protestas de diferentes sectores sociales, incluidos seguidores del expresidente Evo Morales. Hace poco más de semana, los cortes eran 20, la mayoría en los accesos a La Paz, y ahora son 40, según la administradora de carreteras. El lunes las protestas derivaron en enfrentamientos que tuvieron 11 policías heridos y más de un centenar de detenidos.

Los mercados de La Paz están desabastecidos y a los hospitales les quedan pocas horas de oxígeno medicinal para los enfermos.