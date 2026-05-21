Estrenos de cine en Rosario: el regreso de Star Wars, fútbol argentino, terror y romance

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.
Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 21 de mayo. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas
Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.
Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.
Para los fanáticos de Star Wars, llega a la cartelera de Rosario la nueva película "The Mandalorian and Grogu". Tras la caída del cruel Imperio, distintos señores de la guerra imperiales continúan dispersos por toda la galaxia. Mientras tanto, la incipiente Nueva República lucha por proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin y su joven aprendiz, Grogu.
Protagonizada por Pedro Pascal bajo la dirección de Jon Favrau y con música original de Ludwig Göransson, este filme promete una nueva aventura llena de acción, emoción y el espíritu clásico de la saga creada por George Lucas.
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Fútbol, memoria y política se cruzan en "El Partido", el documental argentino que llega a la cartelera de los cines con una duración especial: 91 minutos, exactamente lo mismo que aquel histórico encuentro de 1986.
Basada en el libro bajo el mismo título, de Andrés Burgo, la película está dirigida por la dupla argentina Juan Cabral y Santiago Franco. El largometraje reúne por primera vez a jugadores de ambos equipos para reconstruir no solo el partido, sino también los sucesos históricos que comenzaron siglos antes. A través de testimonios de sus protagonistas y material de archivo nunca antes visto —con entrenadores, árbitros, hinchas, músicos y políticos— la película logra capturar tanto la belleza del fútbol como el absurdo de la guerra.
El terror llega a la pantalla grande con esta nueva película dirigida por el cineasta noruego André Øvredal, con actuaciones de Melissa Leo, Lou Llobell y Jacob Scipio.
Tras presenciar un terrible accidente en plena autopista, una joven pareja cree haber escapado ilesa del lugar. Sin embargo, pronto descubrirán que algo oscuro los siguió desde el siniestro: una presencia demoníaca conocida como “El Pasajero”, que no descansará hasta atraparlos. Lo que comenzó como una aventura en la carretera se transforma rápidamente en una pesadilla aterradora.
De la mano de Juan Taratuto, el director argentino detrás de exitosas comedias como "Un novio para mi mujer" y "Me casé con un boludo", llega esta nueva historia romántica protagonizada por Natalia Oreiro y Gael García Bernal.
La historia sigue a Guillermo y Mechi, dos compañeros de trabajo que se conocen durante un viaje laboral de la empresa para la que trabajan. Ambos están casados y sienten que las vidas que construyeron ya no los representan. Él vive atrapado en una relación rutinaria y bajo la presión constante de un suegro controlador y ella sobrelleva un trabajo que no la identifica, un marido lleno de proyectos fallidos y una hija adolescente con la que no logra conectar. Todo cambia cuando, escapando de un supuesto temblor, se encuentran una madrugada frente al mar. Entre charlas, risas y algunas copas, surge una conexión inesperada que los enfrenta a una pregunta tan incómoda como inevitable: ¿qué pasa cuando aparece alguien capaz de cambiarlo todo en el momento menos pensado?
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Las infancias también tienen su espacio en la cartelera de esta semana con esta divertida película animada llegada desde Rusia.
La historia sigue a Finnik, un pequeño brownie que pierde accidentalmente su invisibilidad, poniendo en peligro el secreto mundo de estas criaturas mágicas. Junto a su amiga Kristina, emprenderá una aventura llena de humor y fantasía en busca de un mago que pueda ayudarlo a recuperar sus poderes antes de que sea demasiado tarde.
Este filme japonés, dirigido por Mamoru Hosoda, propone una experiencia íntima y profundamente emotiva sobre crecer, aceptar los cambios y comprender que la familia es una historia que se construye a lo largo del tiempo.
La película sigue la historia de Kun, un pequeño cuya vida cambia por completo con la llegada de su nueva hermana. Celoso, confundido y sintiéndose desplazado, el niño comienza un viaje inesperado que atraviesa el tiempo y la imaginación. A través de encuentros con distintas versiones del pasado y el futuro de su propia familia, Kun descubrirá secretos, heridas y lazos invisibles que lo conectan con quienes ama, incluida una misteriosa chica del futuro: Mirai.
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Dirigida por Mamoru Hosoda, esta película del 2009 regresa a la pantalla grande por su aniversario numero 17°. Se trata de una historia que mezcla lo mejor de dos mundos: la calidez de la familia y el vértigo del universo digital. Kenji, un genio tímido de las matemáticas, acepta un trabajo de verano que parece sencillo hasta que termina haciéndose pasar por el novio de Natsuki frente a toda su enorme y caótica familia. Pero mientras intenta sobrevivir a esta farsa, una crisis digital de escala global estalla en OZ, una realidad virtual donde millones de personas viven, trabajan y existen. Lo que comienza como una mentira inocente se convierte en una carrera contrarreloj para salvar no solo a una familia, sino al mundo entero.
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A la par de los estrenos que desembarcaron el 2 de abril, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
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Hay 17 empresas interesadas en adjudicarse el tramo Portuario Norte. La apertura de las ofertas económicas será en 60 días. El viernes se abre la licitación del tramo Centro que involucra la autopista a Córdoba y parte de la 34