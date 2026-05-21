Estrenos de cine en Rosario: el regreso de Star Wars, fútbol argentino, terror y romance

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 21 de mayo. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

"El Partido" es el documental argentino que llega a la cartelera de los cines de Rosario

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Para los fanáticos de Star Wars, llega a la cartelera de Rosario la nueva película "The Mandalorian and Grogu". Tras la caída del cruel Imperio, distintos señores de la guerra imperiales continúan dispersos por toda la galaxia. Mientras tanto, la incipiente Nueva República lucha por proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin y su joven aprendiz, Grogu.

Protagonizada por Pedro Pascal bajo la dirección de Jon Favrau y con música original de Ludwig Göransson, este filme promete una nueva aventura llena de acción, emoción y el espíritu clásico de la saga creada por George Lucas.

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"El partido". Argentina. 91 minutos

Fútbol, memoria y política se cruzan en "El Partido", el documental argentino que llega a la cartelera de los cines con una duración especial: 91 minutos, exactamente lo mismo que aquel histórico encuentro de 1986.

Basada en el libro bajo el mismo título, de Andrés Burgo, la película está dirigida por la dupla argentina Juan Cabral y Santiago Franco. El largometraje reúne por primera vez a jugadores de ambos equipos para reconstruir no solo el partido, sino también los sucesos históricos que comenzaron siglos antes. A través de testimonios de sus protagonistas y material de archivo nunca antes visto —con entrenadores, árbitros, hinchas, músicos y políticos— la película logra capturar tanto la belleza del fútbol como el absurdo de la guerra.

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"El pasajero del diablo"- Estados Unidos (Título original: Passenger). 94 minutos

El terror llega a la pantalla grande con esta nueva película dirigida por el cineasta noruego André Øvredal, con actuaciones de Melissa Leo, Lou Llobell y Jacob Scipio.

Tras presenciar un terrible accidente en plena autopista, una joven pareja cree haber escapado ilesa del lugar. Sin embargo, pronto descubrirán que algo oscuro los siguió desde el siniestro: una presencia demoníaca conocida como “El Pasajero”, que no descansará hasta atraparlos. Lo que comenzó como una aventura en la carretera se transforma rápidamente en una pesadilla aterradora.

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"Nada entre los dos"- Argentina. 90 minutos

De la mano de Juan Taratuto, el director argentino detrás de exitosas comedias como "Un novio para mi mujer" y "Me casé con un boludo", llega esta nueva historia romántica protagonizada por Natalia Oreiro y Gael García Bernal.

La historia sigue a Guillermo y Mechi, dos compañeros de trabajo que se conocen durante un viaje laboral de la empresa para la que trabajan. Ambos están casados y sienten que las vidas que construyeron ya no los representan. Él vive atrapado en una relación rutinaria y bajo la presión constante de un suegro controlador y ella sobrelleva un trabajo que no la identifica, un marido lleno de proyectos fallidos y una hija adolescente con la que no logra conectar. Todo cambia cuando, escapando de un supuesto temblor, se encuentran una madrugada frente al mar. Entre charlas, risas y algunas copas, surge una conexión inesperada que los enfrenta a una pregunta tan incómoda como inevitable: ¿qué pasa cuando aparece alguien capaz de cambiarlo todo en el momento menos pensado?

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"Pequeños monstruos"- Rusia (Título Original: FINNIK 2). 88 minutos

Las infancias también tienen su espacio en la cartelera de esta semana con esta divertida película animada llegada desde Rusia.

La historia sigue a Finnik, un pequeño brownie que pierde accidentalmente su invisibilidad, poniendo en peligro el secreto mundo de estas criaturas mágicas. Junto a su amiga Kristina, emprenderá una aventura llena de humor y fantasía en busca de un mago que pueda ayudarlo a recuperar sus poderes antes de que sea demasiado tarde.

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"Mirai: Mi pequeña hermana"- Japón. 96 minutos

Este filme japonés, dirigido por Mamoru Hosoda, propone una experiencia íntima y profundamente emotiva sobre crecer, aceptar los cambios y comprender que la familia es una historia que se construye a lo largo del tiempo.

La película sigue la historia de Kun, un pequeño cuya vida cambia por completo con la llegada de su nueva hermana. Celoso, confundido y sintiéndose desplazado, el niño comienza un viaje inesperado que atraviesa el tiempo y la imaginación. A través de encuentros con distintas versiones del pasado y el futuro de su propia familia, Kun descubrirá secretos, heridas y lazos invisibles que lo conectan con quienes ama, incluida una misteriosa chica del futuro: Mirai.

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"Summer Wars"- Japón. 114 minutos

Dirigida por Mamoru Hosoda, esta película del 2009 regresa a la pantalla grande por su aniversario numero 17°. Se trata de una historia que mezcla lo mejor de dos mundos: la calidez de la familia y el vértigo del universo digital. Kenji, un genio tímido de las matemáticas, acepta un trabajo de verano que parece sencillo hasta que termina haciéndose pasar por el novio de Natsuki frente a toda su enorme y caótica familia. Pero mientras intenta sobrevivir a esta farsa, una crisis digital de escala global estalla en OZ, una realidad virtual donde millones de personas viven, trabajan y existen. Lo que comienza como una mentira inocente se convierte en una carrera contrarreloj para salvar no solo a una familia, sino al mundo entero.

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Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 2 de abril, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

“Obsesión”: (Suspenso) El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.

(Suspenso) El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos. "Mortal Kombat II": (Acción) Los campeones favoritos de los fans —ahora acompañados por el mismísimo Johnny Cage— se enfrentan entre sí en la batalla definitiva, sangrienta y sin reglas, para derrotar el oscuro dominio de Shao Kahn, que amenaza con destruir el Reino de la Tierra y a sus defensores.

(Acción) Los campeones favoritos de los fans —ahora acompañados por el mismísimo Johnny Cage— se enfrentan entre sí en la batalla definitiva, sangrienta y sin reglas, para derrotar el oscuro dominio de Shao Kahn, que amenaza con destruir el Reino de la Tierra y a sus defensores. "Las ovejas detectives": (Aventuras) En esta nueva y divertida historia de misterio, George (Hugh Jackman) es un pastor que cada noche les lee novelas detectivescas a sus queridas ovejas, convencido de que no pueden entenderlas. Pero cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, las ovejas se dan cuenta de que deben convertirse en las detectives. A medida que siguen las pistas e investigan a los sospechosos humanos, demuestran que incluso las ovejas pueden ser brillantes resolviendo crímenes.

(Aventuras) En esta nueva y divertida historia de misterio, George (Hugh Jackman) es un pastor que cada noche les lee novelas detectivescas a sus queridas ovejas, convencido de que no pueden entenderlas. Pero cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, las ovejas se dan cuenta de que deben convertirse en las detectives. A medida que siguen las pistas e investigan a los sospechosos humanos, demuestran que incluso las ovejas pueden ser brillantes resolviendo crímenes. "Hokum: la maldición de la bruja": (Terror) Un escritor de terror visita una posada irlandesa para esparcir las cenizas de sus padres, sin saber que se dice que la propiedad está embrujada.

(Terror) Un escritor de terror visita una posada irlandesa para esparcir las cenizas de sus padres, sin saber que se dice que la propiedad está embrujada. "El diablo viste a al moda 2": (Comedia) Casi veinte años después de dar vida a los icónicos personajes Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación.

(Comedia) Casi veinte años después de dar vida a los icónicos personajes Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación. “Michael: la historia de Michael Jackson”: (Drama) La película narra la historia de la vida de Michael Jackson más allá de la música, trazando su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five, hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable por convertirse en el mayor artista del mundo. Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más emblemáticas de sus inicios como solista, la película ofrece al público un asiento en primera fila para ver a Michael Jackson como nunca antes. Aquí es donde comienza su historia.

(Drama) La película narra la historia de la vida de Michael Jackson más allá de la música, trazando su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five, hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable por convertirse en el mayor artista del mundo. Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más emblemáticas de sus inicios como solista, la película ofrece al público un asiento en primera fila para ver a Michael Jackson como nunca antes. Aquí es donde comienza su historia. “Super Mario Galaxy: la película": (Aventuras) En esta nueva aventura, luego de vencer a Bowser y salvar Brooklyn, Mario y sus amigos se enfrentan a una nueva amenaza: Wario, quien junto a Bowser Jr. conspira para dominar el mundo. Para detenerlos, deberán unir fuerzas con Yoshi en una misión llena de acción y diversión.

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Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

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Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

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