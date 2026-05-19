Alertan sobre el peligro de colocar macetas en los balcones de los edificios

El dueño o inquilino de un departamento es "plenamente responsable por los daños materiales o físicos causados por objetos que caigan" desde allí, dijeron en la Cámara de la Propiedad Horizontal

Un hecho ocurrido el pasado martes en pleno centro rosarino sumó una preocupación a la hora de caminar por una vereda. Una mujer sufrió múltiples heridas tras ser golpeada por una maceta que cayó desde el balcón de un edificio en San Lorenzo al 1000 , entre Sarmiento y San Martín.

El episodio encendió las alarmas de las autoridades sectoriales sobre la falta de prevención en las fachadas edilicias y, ante esta situación, la Cámara de la Propiedad Horizontal de la provincia de Santa Fe emitió un alerta pública.

La entidad detalló las normativas vigentes y las exigencias legales que recaen sobre los habitantes de los departamentos.

El marco legal argentino es estricto respecto a los accidentes en la vía pública provocados por desprendimientos edilicios. Según el Código Civil y Comercial de la Nación, la responsabilidad recae directamente sobre el habitante del inmueble. "La norma dispone que el dueño u ocupante de un edificio responde por los daños causados por las cosas que caen o se arrojan desde él", precisó Adolfo Jäger, presidente de la institución. Pero para eso es necesario que se acredite la unidad habitacional desde la cual cayó el objeto, porque sino el responsable puede ser el consorcio.

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"Por más que no haya una ley que tácitamente prohíba las macetas en los parapetos de los balcones, la misma puede estar plasmada en el reglamento de copropiedad", explicó el titular de la cámara y contó que aunque la mayoría de los reglamentos no prohíben las plantas, establecen claramente que estas no pueden comprometer la seguridad ni modificar la estética del edificio.

"Lo mejor siempre es la prevención", indicó Jäger, y detalló que quienes viven en edificios deben asegurar macetas y objetos en balcones, evitar colocar elementos sueltos en altura y controlar trabajos de refacción o construcción.

Asimismo, el presidente de la Cámara de la Propiedad Horizontal precisó que es "muy importante" que los seguros de responsabilidad civil "estén vigentes y actualizados".

"Se necesitan administradores profesionales y capacitados para llevar estas tareas", enfatizó Adolfo Jäger, e insistió que para ello es necesario que se cree el colegio profesional de administradores de consorcios. "Una deuda pendiente con los más de 2 millones de personas que viven en propiedad horizontal en la provincia", concluyó.

Qué pasó

Una mujer caminaba por el centro rosarino y recibió el impacto de una maceta que cayó de una importante altura, provocándole importantes heridas. El caso tomó relevancia nacional por el supuesto contenido de la maceta. Los vecinos destacaron su similitud con las plantas de marihuana. De todas formas, las fuerzas de seguridad no confirmaron la información.

La víctima caminaba por San Lorenzo al 1000, entre Sarmiento y San Martín, cuando sintió un fuerte golpe sobre su cuerpo. Tirada sobre la verada, los vecinos llegaron a asistirla e identificaron que lo que cayó sobre uno de los brazos de la mujer fue una maceta de color negra y de unos 30 centímetros de altura.

A partir de allí dieron aviso al 911 y a la unidad de emergencia de Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies), que llegaron al lugar y asistieron a la mujer. Los médicos diagnosticaron traumas leves en la zona de los brazos y la pierna izquierda. La mujer fue trasladada al Sanatorio Plaza.

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“Por suerte, no me cayó sobre la cabeza”, dijo la víctima.

Desde las fuerzas de seguridad no pudieron determinar si la maceta contenía una planta de marihuana. Sin embargo, vecinos y testigos del hecho aseguraron que por su aspecto se trataba de una planta "similar a la de marihuana".

La policía y los testigos identificaron el edificio de donde cayó la maceta, pero no pudieron determinar el piso ni quién era su dueño.