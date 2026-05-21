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Impactante choque de dos camiones en la autopista a Buenos Aires

El siniestro vial se produjo este jueves entre Arroyo Seco y Fighiera, sobre el carril que va hacia Rosario. El tránsito estaba restringido

21 de mayo 2026 · 08:05hs
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Choque de camiones en la autopista a Buenos Aires. Uno de los vehículos quedó totalmente destruido sobre el cantero central

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

Choque de camiones en la autopista a Buenos Aires. Uno de los vehículos quedó totalmente destruido sobre el cantero central
El acoplado del camión que transportaba soja quedó totalmente destruido

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

El acoplado del camión que transportaba soja quedó totalmente destruido
El choque de camiones se produjo entre Fighuiera y Arroyo Seco

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

El choque de camiones se produjo entre Fighuiera y Arroyo Seco
La soja que transportaba uno de los camiones se desparramó sobre el pavimento

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

La soja que transportaba uno de los camiones se desparramó sobre el pavimento

Un impactante choque de camiones se produjo este jueves a la madrugada en la autopista a Buenos Aires, entre Fighiera y Arroyo Seco. Todo sucedió sobre el carril que va hacia Rosario. A pesar del fuerte impacto, no se registraron heridos de gravedad ni de parte de los choferes ni se vieron involucrados otros vehículos.

Pero como consecuencia del golpe gran parte del cereal que transportaba uno de los camiones quedó derramado sobre el pavimento y el tránsito en ese lugar estaba restringido.

Según las primeras informaciones, el choque se produjo entre dos camiones que circulaban en dirección a Rosario. Por causas que no se pudieron establecer hasta el momento, uno de los vehículos, que transportaba mercadería en general, impactó desde atrás a otro que transportaba varias toneladas de cereal.

Dónde quedaron los camiones tras el choque

Uno de los vehículos quedó retorcido sobre la banquina derecha de la autopista y el otro terminó volcando sobre el cantero central. Los vehículos quedaron en estado irreconocibles por el golpe.

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El acoplado del camión que transportaba soja quedó totalmente destruido

El acoplado del camión que transportaba soja quedó totalmente destruido

>> Leer más: Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero

Un hombre que se identificó como compañero de trabajo de uno de los choferes le contó a Telefé Rosario: "Mi compañero venía detrás de una fila de camiones, y se encontró con otro que venía mucho más despacio, cargado con soja, y se lo comió, no pudo frenar. Mi compañero se quiso tirar sobre la mano rápida para esquivarlo, pero venía un colectivo, no le dieron los frenos".

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El choque de camiones se produjo entre Fighuiera y Arroyo Seco

El choque de camiones se produjo entre Fighuiera y Arroyo Seco

Según las versiones preliminares, dos camioneros no habría sufrido heridas de gravedad.

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La soja que transportaba uno de los camiones se desparramó sobre el pavimento

La soja que transportaba uno de los camiones se desparramó sobre el pavimento

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