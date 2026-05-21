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Noche movida: tres incendios y una mujer internada por intoxicación con monóxido de carbono

Ese fue el saldo de las intervenciones que realizaron los bomberos entre anoche y la madrugada de hoy

21 de mayo 2026 · 09:10hs
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Uno de los incendios se produjo en un edificio de Buenos Aires al 1200. Daños totales en la cocina

Foto: Bomberos Zapadores

Uno de los incendios se produjo en un edificio de Buenos Aires al 1200. Daños totales en la cocina
Personal de Bomberos Zapadores actúa en el incendio de Olmo y Juan B. Justo. Una casa de pasillo quedó totalmente destruida por el fuego

Foto: Bomberos Zapadores

Personal de Bomberos Zapadores actúa en el incendio de Olmo y Juan B. Justo. Una casa de pasillo quedó totalmente destruida por el fuego

Tres graves incendios se produjeron en Rosario entre la noche del miércoles y las primeras horas de hoy. En uno de los siniestros, una mujer tuvo que ser trasladada a un hospital para ser atendida por inhalación de monóxido de carbono.

Fuentes oficiales señalaron que el último de los incendios sucedió este este jueves poco antes de las 6 en pasaje Húsares al 2000. En ese caso, se trató de una casa ubicada en un pasillo de unos 10 metros de longitud.

Al lugar acudieron efectivos del Cuartel Central de Bomberos de la Policía provincial. Cuando los socorristas llegaron, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) ya atendía a una mujer, propietaria de la vivienda siniestrada, que presentaba síntomas de inhalación de monóxido de carbono.

Tras la extinción de las llamas, los bomberos constataron graves daños en la cocina y destrucción de aparatos electrodomésticos y casi todos los muebles. La dueña de la casa, identificada con las iniciales A. V., de 47 años, fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Otro de los incendios declarados anoche y donde tuvieron que actuar Bomberos Zapadores sucedió en un departamento ubicado Buenos Aires al 1200, en la zona céntrica de Rosario.

incendio calle Olmo

El incidente sucedió alrededor de las 21, en un edificio de 10 pisos. Según los voceros, el fuego se produjo en la cocina del departamento A, en el 7º piso. Las fuentes indicaron que no se registraron heridos, pero sí importantes daños materiales, con varios electrodomésticos afectados por el fuego.

La saga de incendios se abrió sobre el anochecer del miércoles en Juan B. Justo y Olmo, zona noroeste de Rosario. Fuentes de Zapadores señalaron que se trató de un grave hecho que terminó destruyendo por completo una casa, aunque no hubo personas heridas.

incendio jueves

En ese caso, los bomberos tuvieron que ser asistido por personal municipal que aportó una cuba de agua.

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