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Lo condenaron a 12 años de prisión por el crimen de una vecina en ocasión de robo

Leandro Sorribas fue declarado culpable por la muerte de Nora Bergamin en Granadero Baigorria. La causa del deceso no fue determinada

20 de mayo 2026 · 08:06hs
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La víctima del crimen tenía 73 años.

La víctima del crimen tenía 73 años.

Un hombre de 31 años fue condenado por el crimen de una mujer agredida en su casa de Granadero Baigorria con fines de robo. El imputado se encuentra tras las rejas desde el inicio de la investigación sobre la muerte de Nora Yolanda Bergamín al norte de Rosario.

El juicio oral y público concluyó el último lunes con una pena de 12 años de prisión efectiva para Leandro Brian Sorribas. El autor del asesinato vivía a unos 100 metros del domicilio de la víctima de 73 años, cuyo cuerpo fue hallado seis días después de la fecha estimada del deceso.

La jueza Paola Aguirre declaró culpable al acusado por homicidio en ocasión de robo, delito agravado por la perforación de una abertura en la vivienda de la mujer. El veredicto cumplió con el pedido del fiscal Alejandro Ferlazzo al cabo del debate iniciado el martes 12 de mayo en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

¿Cómo fue el crimen de Nora Bergamin?

El crimen fue denunciado el 2 de junio de 2023. Un nieto de Bergamin pasó a visitarla por Frencha al 600 y notó que la puerta estaba entreabierta. Primero gritó para llamar a su abuela y luego ingresó. Entonces descubrió el cadáver tendido sobre una mancha de sangre en el piso del antebaño.

El estado del cuerpo impidió conocer la causa exacta del fallecimiento. No obstante, los investigadores comprobaron que faltaban varios objetos de valor dentro del inmueble y había una cerradura forzada.

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Los policías que inspeccionaron la escena del crimen a unas diez cuadras de la Municipalidad de Granadero Baigorria notaron rápidamente que la vivienda estaba desordenada. Después confirmaron el robo de un televisor de 29 pulgadas, una pava eléctrica, un anafe y el celular de la dueña.

Por otro lado, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dio cuenta de la sustracción de dinero en efectivo en los días previos a la denuncia. También advirtieron que faltaban varias cajas de clonazepam, un fármaco que Bergamin utilizaba con prescripción médica.

La pista del celular

Los exámenes forenses determinaron que Bergamin murió entre el 28 de mayo de 2023 y el 2 de junio. Aunque no se pudo establecer la causa, la Fiscalía avanzó rápidamente en la búsqueda del asesino por el rastro del teléfono móvil de la víctima.

La mujer de 73 años poseía un Samsung Galaxy A03 Core. El aparato fue secuestrado el 12 de junio a cuatro cuadras de allí, durante un allanamiento en Las Heras al 600. La policía arrestó a Alejo Gálvez, identificado como el comprador del dispositivo.

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El joven que entonces tenía 20 años fue imputado por encubrimiento agravado por la gravedad del delito precedente y por ánimo de lucro. Un mes después recibió una condena a 3 años de prisión condicional.

El hallazgo del celular también permitió atrapar a Sorribas en cuestión de días. Los investigadores lo encontraron en Ituzaingó y Eva Perón, a tres cuadras de la escena del crimen. En el momento de la aprehensión llevaba una cuchilla escondida en la ropa.

Durante la primera etapa de la investigación, la causa se desarrolló con la carátula de averiguación de muerte, ya el cuerpo fue hallado en estado de descomposición. Más adelante, la autopsia no permitió despejar por completo las dudas en cuanto a la fecha del asesinato.

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