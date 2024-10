Mirtha Legrand volvió a opinar sobre el vínculo de Milei y Yuyito: "¡Qué rara esa pareja!"

Mirtha Legrand volvió a referirse al vínculo de Javier Milei y Yuyito González. La conductora dio una entrevista y compartió algunas sospechas sobre la relación del presidente con la ex vedette, quien no tardó en contestarle.

“Ya estuvo el presidente en mi programa, no creo que vuelva. A Yuyo la tuve sola, que todavía no salía con el presidente. ¡Qué rara esa pareja! ¿no?”, aseguró La Chiqui. Vale recordar que Milei fue uno de los primeros invitados del programa de la diva tras su regreso, cuando todavía era candidato, y junto a quien entonces era su compañera, Fátima Florez.

La respuesta de Yuyito González a Mirtha Legrand

“A mí todo me viene bien hasta que me critican el vínculo, Yo creo que somos una pareja rara porque nos amamos, respetamos, halagamos tanto uno al otro, que a la gente le parece raro”, replicó Yuyito al enterarse de los dichos de Legrand.

“Parece que la gente no estuviera acostumbrada a estar enamorada. O que le diera bronca que haya gente que esté enamorada. Qué mal que está la gente para andar vaticinando cosas horribles sobre la felicidad de otro. Estoy perdiéndole un poco el rumbo a Mirtha y cuáles son sus parámetros de raros y no raros”, cerró.

En la misma entrevista que Mirtha dio al medio La Nación +, le consultaron por su visión de la actualidad del país. “Que les diga ratas a los diputados me molesta. Es grosero y no me gusta. Que maneje bien el país, que se acuerde de los pobres, que no despidan tanta gente que no tienen adonde ir a trabajar. Es terrible el costo de la luz, ¡las expensas! ¿Se darán cuenta de lo que está sucediendo? Los sueldos no alcanzan”, aseveró

“Está complicado, difícil. Yo pienso mucho en la gente necesitada. La clase media también se ha venido bastante abajo, pero pienso en los humildes, y no es demagogia. Habría que dejar a los políticos sin comer 48 horas a ver qué pasa, qué sienten. Pienso mucho en los niños. Insisto: no es demagógico. Lo siento, lo observo, lo estudio. También me aterra la cantidad de despidos”, agregó La Chiqui.