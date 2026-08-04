Milo J confirmó su show en Córdoba: "Quiero que llegue gente de todas las provincias"

Después de recorrer América Latina, Europa y Estados Unidos, el artista de 19 años regresa al país para despedir el recorrido de 2026 de La Vida Era Más Corta Tour Mundial. El Kempes será el escenario del primer show 360° del artista en el país, un formato que debutó meses atrás en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y que ahora encontrará su edición inaugural frente al público argentino.

Además del anuncio, ya se conocen la fecha en la que saldrán a la venta las entradas: la preventa exclusiva para clientes de un banco será el 10 de agosto desde las 12 a través de la plataforma All Access, mientras que la venta general al público será a partir del 11 de agosto a las 12, por el mismo medio.

Un anuncio especial

Milo J realizó el anuncio con un video realizado el 25 de julio en Córdoba. Más de treinta medios de distintos lugares del país, entre los que estuvo La Capital, fueron convocados a una conferencia de prensa en el Playón Norte del mítico estadio cordobés. El extenso predio de cemento que suele alojar multitudinarios bailes de cuarteto esta vez fue escena de un rodaje: múltiples cámaras ubicadas en grúas elevadas, dollies, y hasta un dron tenían el objetivo de registran el evento en 360º, el mismo formato que tendrá el show.



Además de los periodistas reales, hubo una gran cantidad de extras (actores convocados especialmente para la ocasión) completando una ronda de unas cien personas, como se puede ver en el video que se transmitió en vivo este 4 de agosto en el canal oficial de YouTube del protagonista.



Bajo el sol implacable y el calor inesperado de una tarde de invierno, Milo habló de la expansión en varios sentidos que vino de la mano del lanzamiento "La vida era más corta" en septiembre de 2025. "Este anuncio es muy especial para mí, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ha pasado este año con el último álbum. Significará mucho poder compartirlo con toda la gente que lo ha acompañado desde el principio. Tocar acá en el Kempes será una manera de compartir mi agradecimiento hacia todos”, dijo durante la presentación.

El show en Córdoba será el cierre de un año que amplió definitivamente la dimensión de su obra. Debutó en el Festival de Cosquín con entradas agotadas, se convirtió en el artista más premiado de una misma edición de los Premios Gardel (se llevó 13 estatuillas, incluyendo la de Oro, este 2026), publicó su sesión en el Tiny Desk de NPR (un set que ya supera las 15 millones de reproducciones), y llevó La Vida Era Más Corta Tour Mundial por América Latina, Europa y Estados Unidos.



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Ese recorrido incluyó, entre otros, dos Estadios Vélez, el Estadio Nacional de Perú, el Estadio Monumental de Chile, cuatro ciudades de España, un histórico show con escenario 360° en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, su debut en el SummerStage de Central Park en Nueva York, y su primera incursión en Brasil, con presentaciones en Rock in Rio y shows propios en São Paulo. "Ha sido un año lleno de experiencias increíbles y queríamos terminarlo en nuestro país”, afirmó Milo en conferencia de prensa.

Por qué Córdoba y en formato 360

Antes de la confirmación, el artista había dado indicios del anuncio en redes al publicar una foto aérea del estadio de Córdoba, donde espera convocar a unas 70 mil personas. Milo explicó a La Capital que eligió el Mario Alberto Kempes por su posicionamiento estratégico en el centro del país: "Lo hicimos en Córdoba más que nada porque quiero que llegue gente de todas las provincias posibles. Que quien quiera venir desde otra provincia tenga una oportunidad más cercana de hacerlo, además de la gente que ya me escucha en Buenos Aires".

El cantante de Morón dijo que buscó "generar unión" y que "no se maneje todo en Buenos Aires, como normalmente pasa". Además, la decisión tiene que ver con la matriz del álbum que moviliza su presente artístico: "Este disco tiene gran parte de su inspiración en Santiago del Estero, la Madre de Ciudades. Sentía que no tenía nada que ver cerrarlo en Buenos Aires. Tenía que terminar esta etapa en otro lado. Esta es una oportunidad para que muchos fanáticos que me acompañaron durante todo este camino puedan venir a verme y yo también tenga la oportunidad de conocerlos".



Consultado por el formato y por la preparación de un show para un espacio de tales dimensiones, Milo contó: "Con respecto a la preparación, justo a mitad de la gira planteamos un show alternativo en Ciudad de México que fue como una especie de 360. Y queremos repetir ese planteo para el Kempes e intentar que la gente tenga una experiencia más cercana a mí y al escenario. Creo que los fanes se lo merecen".

"Se van a encontrar con un concierto potente, con un show visual muy importante también. Pero sobre todas las cosas, con mucha música. La música siempre manda", concluyó.



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La vida era más corta

El tercer disco de estudio de Milo, editado por el sello Sony Music, fue sin dudas su obra consagratoria. Está compuesto de quince canciones organizadas en dos caras y llegó a estar entre los 50 mejores álbumes latinos y en español en 2025 en Rolling Stone. Incorporando definitivamente la raíz folklórica a su sonido, cuenta con colaboraciones de Silvio Rodríguez, Paula Prieto, AKRIILA, Trueno, Soledad, Cuti y Roberto Carabajal, y la murga uruguaya Agárrate Catalina, entre otros (incluyendo la voz de Mercedes Sosa).

Sobre la posibilidad de contar con esos artistas en el Kempes, Milo aseguró: "Nunca me gusta adelantar qué artistas van a venir. Espero que estén disponibles todos los que yo quiero invitar, que inicialmente son los artistas del último disco".