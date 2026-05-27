"No vean el éxito solo como lo material": la afirmación de Milo J tras ganar trece Premios Gardel

El artista de 19 años fue la gran figura de la noche, y se quedó con los galardones más importantes de la ceremonia

Milo J fue el gran ganador de la entrega de los Premios Gardel 2026 , que entregó CAPIF (Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas) el martes por la noche en el Teatro Coliseo. El artista de 19 años se quedó con trece estatuillas, incluyendo los premios a Mejor Álbum del Año por “La vida era más corta”, Mejor Canción del Año por “Niño” y el Gardel de Oro.

“Estoy sintiendo felicidad, un poco extasiado francamente, pero extasiado bien”, dijo Milo a los medios después del evento. “Fue una noche hermosa. Creo que lo que más disfruté, más allá de lo que gané, fue vivirlo con mi familia. Pude traer a toda mi familia, a todo el equipo por suerte. En los recesos iba y los saludaba porque estaban atrás. Vivirlo con ellos fue hermoso”, agregó.

Los fanáticos de Milo, presentes de a montones en las plateas del recinto, le gritaron “Lo lograste” después de la ceremonia, una frase muy especial para el artista y su gente.

"La música me salvó de no ser feliz": tras ganar el Gardel de Oro, Milo J aconsejó a los jóvenes que "no vean el éxito solo como algo material, sino como sentirse satisfechos con lo que hagan". https://t.co/VMMiK9bws9 pic.twitter.com/EiXcCFPh59

“Es muy loco porque es un sample que está en una canción ese ‘Lo lograste’. Para mi fans y para mí representa todo lo que se sufre para llegar a estas instancias. Entonces es muy emocionante cuando lo gritan porque me hace acordar todo lo que pasé para llegar a este tipo de cosas”, detalló el joven de Morón, en referencia a la frase de su tema “Ni Carlos Ni José”, que se convirtió en un código con su público.

“Creo que nunca voy a ser consciente, la verdad, pero eso es lindo. Me sigo sorprendiendo con lo que me pasa. Yo fui el personaje secundario de mi vida toda mi vida y ahora ser seleccionado de esta manera para estas cosas es una locura. Nunca hay que dejar de sorprenderse”, agregó el artista.

En las múltiples veces que subió al escenario, Camilo Joaquín Villarruel (nombre civil de Milo), aseguró que la música le salvó la vida. “Creo que me salvó de no ser feliz, que es una de las peores cosas que te pueden pasar en vida. A eso me refiero con que la música me salvó la vida. En esto encuentro tranquilidad, encuentro momentos de felicidad como este”, compartió sobre el significado de esa frase.

El consejo de Milo J para otros jóvenes

Cuando le consultaron qué consejo le daría a jóvenes que tengan sueños por cumplir, Milo fue claro: “Que no vean el éxito solamente como lo material, como que te nominen a algo y ganar, sino que se sientan satisfechos con lo que hagan”.



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También aseguró que el reconocimiento “vale triple, cuádruple, quíntuple” porque está respaldo por sus colegas y no sólo por los jurados. En la alfombra roja previa al evento, hubo consenso mayoritario entre los artistas asistentes sobre que Milo merecía el Gardel de Oro. “A todos los respeto muchísimo, tanto a los del palo del folklore, como los del pop, el RKT, todos. Yo siento que esto tiene también valor porque ellos están de acuerdo”, apuntó.

Finalmente, Milo habló de todos los recuerdos de su barrio, de su infancia y de su recorrido que se le vinieron a la mente a la hora de recibir las sucesivas estatuillas. “La primera gala a la que vine de los Gardel en 2023. Más allá de que gané tanto, el que gané que fue Artista Revelación, fue como si Morón ascendiese a primera. Fue una locura”, recuperó.

“No vengo de un lugar donde estemos llenos de herramientas, de oportunidades, de comida, lleno de plata. Llegar a estos lugares siendo de donde soy, que es Morón Sur, no es tan fácil como la gente piensa. Piensan que como hacemos temas tristes, temas sentidos, somos iguales a los de clase media. Yo salí del barrio San José, como todos mis amigos y como todo mi staff. Con algunos compartimos cuadra. Así que sabemos bien todo lo que se sufre para llegar hasta acá”, subrayó el artista.

Antes de despedirse, pidió a su equipo un bolsón del Club Deportivo Morón, preparado para cargar a casa todas las estatuillas.