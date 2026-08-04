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Primera C: pobre cosecha de Central Córdoba y Leones FC en los partidos reprogramados de la fecha 20º

El charrúa perdió ante Berazategui y el equipo de la familia Messi igualó ante Centro Español. Ambos jugaron de visitantes

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

4 de agosto 2026 · 18:58hs
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Primera C. Central Córdoba perdió ante Berazategui en el estadio Noram Lee

Gentileza: Prensa Central Córdoba

Primera C. Central Córdoba perdió ante Berazategui en el estadio Noram Lee, en el partido  de la 20ª fecha.
Primera C:  Leones FC empató ante Centro Español 1-1

Gentileza: Prensa Leones FC

Primera C:  Leones FC empató ante Centro Español 1-1, en la cancha de Ituzaingó.  

Central Córdoba y Leones FC se pusieron al día en el torneo de la Primera C. El charrúa cayó ante Berazategui por 1 a 0 y el equipo de la familia Messi igualó ante Centro Español 1 a 1, en el marco de la fecha 20 que fue postergada a raíz de que la selección argentina debía disputar la final del Mundial ante España.

Primer tiempo sin goles

El Matador se fue al descanso en el estadio Norman Lee ante el Naranja con un 0-0. Los locales se adelantaron y llegaron en dos oportunidades con los tiros de Gustavo Fernández y Leonel Miranda, pero el arquero Matías Giroldi, en gran reacción, mandó los remates al córner. La primera etapa finalizó con la igualdad sin goles.

El complemento fue parejo

En el complemento, el trámite se jugó en el mediocampo, el Naranja insinuó un poco más pero no llegó con peligro al arco del seguro arquero Matías Giroldi.

El equipo de Cacho Sialle se adelantó en el campo y en 65', por intermedio de Francisco Duré se acercó con un remate que salió al lado del palo izquierdo. Y dos minutos después, el Pato Sánchez habilitó a Franco Fernández, el delantero solo ante el golero de Berazategui remató débil y Collazo en gran reacción se quedó con el balón.

Berazategui llegó al gol con un zapatazo

Sobre los 69', Berazategui abrió el marcador con tremendo zapatazo de Thiago Benítez para estampar el 1 a 0. En la contra, Quijano exigió a Collazo con un potente tiro que el uno la mandó al córner.

En los minutos finales, el Charrúa fue en busca de la igualdad pero careció de ideal en los metros finales. Central Córdoba tuvo una tarde para el olvido y Berazategui con muy poquito se quedó con tres puntos importantes para seguir en los primeros puestos de la Zona A. En la próxima fecha visitará a Luján, el domingo a las 15.

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Primera C: Con un soberbio de Cristian Bonesso desde 25 metros, Leones derrota a Centro Español 1-0, en la cancha de Ituzaingó.

Primera C: Con un soberbio de Cristian Bonesso desde 25 metros, Leones derrota a Centro Español 1-0, en la cancha de Ituzaingó.

Leones pegó primero

En la cancha de Ituzaingó, el equipo de Alvear derrotaba a Centro Español 1 a 0 con el tanto de Cristian Bonesso de tiro libre en el amanecer del partido. Después, el local se adelantó y fue en busca de la igualdad.

En los últimos minutos de la primera etapa, el Gallego contó con dos situaciones claras para igualar con los remates de Galarza a los 43' y Tomás Rozic, a los 45' y Lucas Alegre se lució al mandar los tiros al córner. Con el triunfo del equipo de la familia Messi por 1 a 0 se fueron al descanso.

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El segundo tiempo fue equilibrado

La segunda etapa fue de ida y vuelta, los dos equipos jugaron un gran partido. La visita contó con varias chances para aumentar con los remates de Bonesso y Britos, que exigieron al golero local.

Por su parte Centro Español mostró pasaje de buen fútbol por el gran trabajo de sus mediocampistas, que trataron de llegar con peligro al arco de Alegre pero fallaron en la puntada final.

Centro Español lo empató en el final

Cuando el partido se moría y el equipo de la familia Messi se llevaba tres puntos valiosos, llegó el centro al corazón del área, Lucas Bestani con un tremendo cabezazo venció a Alegre y estampó el 1 a 1 final.

Leones FC se quedó con toda la bronca por la igualdad en la cancha de Ituzaingó pero sigue cuarto con 30 unidades en zona de Reducido.

El equipo de Franco Ferlazzo no pudo ganar en la segunda rueda, empató en 4 ocasiones y perdió las dos restantes. El sábado a las 15 jugará por la fecha 23 ante Muñiz en Arroyo Seco.

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