La Capital | Policiales | microtráfico

Microtráfico de drogas: arrestaron a una pareja en un búnker con ayuda de un dron

El hombre y la mujer fueron identificados a partir de una denuncia realizada en junio sobre venta de cocaína y marihuana en el sur de Rosario

4 de agosto 2026 · 08:19hs
Google Seguir a La Capital en Google
La investigación sobre microtráfico comenzó dos meses atrás.

Foto: PFA.

La investigación sobre microtráfico comenzó dos meses atrás.

La Policía Federal Argentina (PFA) anunció este lunes la captura de dos personas bajo sospecha por microtráfico de drogas en Rosario. Fuentes oficiales detallaron que la pareja cayó a partir de un trabajo de vigilancia con un dron en la zona de Villa Moreno, donde comercializaban estupefacientes.

El operativo en la zona sur de la ciudad concluyó con un hombre y una mujer bajo arresto por orden del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Los agentes secuestraron la mercadería ilegal durante la requisa, junto con dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Según voceros de las fuerzas de seguridad, el domicilio apuntado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) era un punto de venta de cocaína y marihuana. A partir de la evidencia reunida previamente, el fiscal César Cabrera solicitó el allanamiento para desbaratar el búnker.

Un dron para anular un búnker de drogas

La Policía Federal precisó que la investigación sobre microtráfico comenzó en junio como parte de las actividades del Plan Bandera. En ese momento, la División Antidrogas hizo una serie de rastrillajes que permitieron detectar este tipo de maniobras en Villa Moreno.

De acuerdo a la primera hipótesis de las autoridades, la pareja detenida utilizaba una casa de la zona para el acopio y venta de drogas ilegales. Estas maniobras se corroboraron mediante videos de un vehículo aéreo no tripulado (Vant) que recorrió ese sector de Rosario.

>> Leer más: Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Las dos personas apuntadas por la PFA quedaron detenidas el día del allanamiento. En ese momento, los agentes encontraron varias dosis de cocaína y marihuana, listas para la venta. Además de la recaudación, los policías se llevaron un teléfono celular para profundizar la pesquisa.

Tras el hallazgo de la evidencia, el MPA dispuso que el hombre y la mujer permanezcan privados de su libertad después del procedimiento. En tanto, la Fiscalía Regional Segunda tomó otras medidas para analizar los elementos secuestrados en relación a una red de narcomenudeo.

Noticias relacionadas
Distintos operativos realizados para detectar actividades ilícitas en Villa gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez: allanan dos viviendas y dan con una banda de microtráfico barrial

Efectivos de PDI durante uno de los allanamientos

Microtráfico en Tío Rolo: dos detenidas tras seis allanamientos policiales

El joven fue hasta avenida Pellegrini y Sarmiento después del femicidio.

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Asalto en zona oeste. La puerta del garaje rota en la casa donde ingresaron al menos tres ladrones

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras

Ver comentarios

Las más leídas

Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

El picante estado de WhatsApp de Coudet tras la derrota de River ante Central

El picante estado de WhatsApp de Coudet tras la derrota de River ante Central

Alan Rodríguez llega a Central desde Inter de Porto Alegre y se cayó lo de Braian Aguirre

Alan Rodríguez llega a Central desde Inter de Porto Alegre y se cayó lo de Braian Aguirre

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

Lo último

Newells vuelve a los entrenamientos con la mira puesta en el Halcón de Varela

Newell's vuelve a los entrenamientos con la mira puesta en el Halcón de Varela

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras

Campaz no se entrenó con el plantel de Central, a la espera de su venta a México

El Bicho se presentó en Arroyo Seco esta mañana, pero le comunicó a Almirón que no entrenará para que el Canalla acepte la propuesta de América

Campaz no se entrenó con el plantel de Central, a la espera de su venta a México
Conflicto en la hidrovía: Prefectura intimó a reanudar el servicio de inmediato
Economía

Conflicto en la hidrovía: Prefectura intimó a reanudar el servicio de inmediato

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras
Policiales

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras

Anuncian demoras en la ruta A012 por obras sobre la autopista Rosario-Buenos Aires
La Región

Anuncian demoras en la ruta A012 por obras sobre la autopista Rosario-Buenos Aires

La Corte Suprema falló sobre la reforma jubilatoria y el gobierno salió a cuestionarla
Política

La Corte Suprema falló sobre la reforma jubilatoria y el gobierno salió a cuestionarla

Rechazaron la liberación del principal imputado por el crimen del policía en Carcarañá
Policiales

Rechazaron la liberación del principal imputado por el crimen del policía en Carcarañá

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

El picante estado de WhatsApp de Coudet tras la derrota de River ante Central

El picante estado de WhatsApp de Coudet tras la derrota de River ante Central

Alan Rodríguez llega a Central desde Inter de Porto Alegre y se cayó lo de Braian Aguirre

Alan Rodríguez llega a Central desde Inter de Porto Alegre y se cayó lo de Braian Aguirre

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

Una mujer fue apuñalada en el cuello y está detenido su novio

Una mujer fue apuñalada en el cuello y está detenido su novio

Ovación
Campaz no se entrenó con el plantel de Central, a la espera de su venta a México
Ovación

Campaz no se entrenó con el plantel de Central, a la espera de su venta a México

Campaz no se entrenó con el plantel de Central, a la espera de su venta a México

Campaz no se entrenó con el plantel de Central, a la espera de su venta a México

Cristiano Ronaldo se casaría con Georgina Rodríguez este fin de semana: los detalles de la boda

Cristiano Ronaldo se casaría con Georgina Rodríguez este fin de semana: los detalles de la boda

Messi realizó una importante donación para Madrid luego de los incendios

Messi realizó una importante donación para Madrid luego de los incendios

Policiales
Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen
Policiales

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras

Santa Fe: una mujer fue detenida al intentar entrar drogas en la cárcel de Las Flores

Santa Fe: una mujer fue detenida al intentar entrar drogas en la cárcel de Las Flores

Femicidio en barrio Agote: gritos de madrugada, el llamado al 911 y un cruce de balcón

Femicidio en barrio Agote: gritos de madrugada, el llamado al 911 y un cruce de balcón

La Ciudad
Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina
La Ciudad

Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina

Llega a Rosario El alma de los clubes, la muestra fotográfica de Cultura AFA

Llega a Rosario "El alma de los clubes", la muestra fotográfica de Cultura AFA

Dolor de cabeza: farmacéuticos alertan por errores frecuentes al tomar analgésicos

Dolor de cabeza: farmacéuticos alertan por errores frecuentes al tomar analgésicos

Con 316 colectivos cero kilómetro, la flota bajó a solo 5 años de antigüedad

Con 316 colectivos cero kilómetro, la flota bajó a solo 5 años de antigüedad

El gobierno cede por falta de votos y acepta limitar la venta de tierras a extranjeros
Política

El gobierno cede por falta de votos y acepta limitar la venta de tierras a extranjeros

Un jubilado del Ejército en Rosario se encadenó en la obra social: Está en juego la salud de mi señora

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un jubilado del Ejército en Rosario se encadenó en la obra social: "Está en juego la salud de mi señora"

Hidrovía, frenada: una huelga tras una medida de Sturzenegger preocupa a las cerealeras
Economía

Hidrovía, frenada: una huelga tras una medida de Sturzenegger preocupa a las cerealeras

Crimen del policía en Carcarañá: ofrecen una recompensa de $10 millones para dar con otros implicados
Policiales

Crimen del policía en Carcarañá: ofrecen una recompensa de $10 millones para dar con otros implicados

Viajes por el mundo y una vida de lujos: detuvieron a una influencer acusada de vender drogas en boliches
Información General

Viajes por el mundo y una vida de lujos: detuvieron a una influencer acusada de vender drogas en boliches

Bandera contra la ley de tierras en Newells: por qué se decidió retirarla de la tribuna
Ovación

Bandera contra la ley de tierras en Newell's: por qué se decidió retirarla de la tribuna

Investigadores de la UNR crean un test que detecta recaídas de cáncer en muestras de sangre
La Ciudad

Investigadores de la UNR crean un test que detecta recaídas de cáncer en muestras de sangre

A un año de la muerte de un joven jugador de rugby, la Justicia rosarina busca saber qué pasó
Salud

A un año de la muerte de un joven jugador de rugby, la Justicia rosarina busca saber qué pasó

Pampa Energía: sigue la conciliación obligatoria y se abre una mesa para buscar una salida a la planta
Economía

Pampa Energía: sigue la conciliación obligatoria y se abre una mesa para buscar una salida a la planta

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios
Policiales

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Un ladrón de cables terminó con fracturas cuando cayó desde lo alto junto a un poste
Policiales

Un ladrón de cables terminó con fracturas cuando cayó desde lo alto junto a un poste

Murió un adolescente que había sido baleado hace dos semanas en el Ludueña
Policiales

Murió un adolescente que había sido baleado hace dos semanas en el Ludueña

Vacaciones de invierno: Rosario recibió un 30 por ciento más de turismo que en 2025
La Ciudad

Vacaciones de invierno: Rosario recibió un 30 por ciento más de turismo que en 2025

Milei sobre las familias con deudas: Nadie les puso una pistola en la cabeza
Economía

Milei sobre las familias con deudas: "Nadie les puso una pistola en la cabeza"

Quini 6 celebra sus 38 años con un premio histórico equivalente a 3 millones de dólares
Información General

Quini 6 celebra sus 38 años con un premio histórico equivalente a 3 millones de dólares

Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones
La Ciudad

Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones

City Center Online sortea un viaje para ver la Fórmula 1 en Brasil: cómo participar
Novedades

City Center Online sortea un viaje para ver la Fórmula 1 en Brasil: cómo participar

Juegos Suramericanos: Rosario inició la cuenta regresiva formal

Juegos Suramericanos: Rosario inició la cuenta regresiva formal

Cuándo es el Día del Niño y por qué este año habrá fin de semana largo
Información General

Cuándo es el Día del Niño y por qué este año habrá fin de semana largo

Policías ayudaron a una familia que tenía una emergencia médica con su bebé
La ciudad

Policías ayudaron a una familia que tenía una emergencia médica con su bebé