Microtráfico de drogas: arrestaron a una pareja en un búnker con ayuda de un dron

El hombre y la mujer fueron identificados a partir de una denuncia realizada en junio sobre venta de cocaína y marihuana en el sur de Rosario

La Policía Federal Argentina (PFA) anunció este lunes la captura de dos personas bajo sospecha por microtráfico de drogas en Rosario . Fuentes oficiales detallaron que la pareja cayó a partir de un trabajo de vigilancia con un dron en la zona de Villa Moreno , donde comercializaban estupefacientes.

El operativo en la zona sur de la ciudad concluyó con un hombre y una mujer bajo arresto por orden del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Los agentes secuestraron la mercadería ilegal durante la requisa, junto con dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Según voceros de las fuerzas de seguridad, el domicilio apuntado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) era un punto de venta de cocaína y marihuana . A partir de la evidencia reunida previamente, el fiscal César Cabrera solicitó el allanamiento para desbaratar el búnker.

La Policía Federal precisó que la investigación sobre microtráfico comenzó en junio como parte de las actividades del Plan Bandera . En ese momento, la División Antidrogas hizo una serie de rastrillajes que permitieron detectar este tipo de maniobras en Villa Moreno.

Video: PFA.

De acuerdo a la primera hipótesis de las autoridades, la pareja detenida utilizaba una casa de la zona para el acopio y venta de drogas ilegales. Estas maniobras se corroboraron mediante videos de un vehículo aéreo no tripulado (Vant) que recorrió ese sector de Rosario.

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Las dos personas apuntadas por la PFA quedaron detenidas el día del allanamiento. En ese momento, los agentes encontraron varias dosis de cocaína y marihuana, listas para la venta. Además de la recaudación, los policías se llevaron un teléfono celular para profundizar la pesquisa.

Foto: PFA.

Tras el hallazgo de la evidencia, el MPA dispuso que el hombre y la mujer permanezcan privados de su libertad después del procedimiento. En tanto, la Fiscalía Regional Segunda tomó otras medidas para analizar los elementos secuestrados en relación a una red de narcomenudeo.