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Milei celebró la llegada del Papa León XIV a la Argentina: "Una visita histórica"

El presidente confirmó que fue notificado oficialmente del viaje del Pontífice y destacó que aceptó la invitación del gobierno

5 de agosto 2026 · 10:07hs
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El presidente Javier Milei fue recibido por el Papa en la Santa Sede

Foto: Archivo / La Capital.

El presidente Javier Milei fue recibido por el Papa en la Santa Sede, en junio de 2025.

El presidente Javier Milei celebró este miércoles la confirmación oficial de la visita del Papa León XIV a la Argentina y aseguró que el país vivirá "una visita histórica" cuando el Pontífice llegue en noviembre.

A través de sus redes sociales, el mandatario informó que fue notificado formalmente por la Santa Sede y destacó que el viaje responde a la invitación que el gobierno nacional había realizado a comienzos de este año.

"Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año", escribió Milei.

El presidente acompañó el mensaje con dos emojis de leones, una referencia tanto al nombre elegido por el Papa como al símbolo con el que suele identificarse.

Cuándo llegará el Papa

En la misma publicación, Milei confirmó que León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira sudamericana que también incluirá escalas en Uruguay y Perú.

"Entre el 8 y el 11 de noviembre le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos", expresó.

La confirmación llegó pocas horas después del anuncio oficial del Vaticano, que detalló que el Pontífice encabezará actividades pastorales e institucionales en la Argentina durante su primer viaje al país desde el inicio de su pontificado.

La respuesta del gobierno

Antes del mensaje presidencial, en la Casa Rosada ya habían manifestado su satisfacción por la decisión del Vaticano.

Fuentes oficiales calificaron la confirmación del viaje como "una enorme alegría" y remarcaron que la visita se concretará tras la invitación formulada por el presidente durante los primeros meses de este año.

El gobierno considera que la presencia del líder de la Iglesia Católica será uno de los acontecimientos internacionales más relevantes de 2026.

Comienza la organización

Tras la confirmación del viaje, el Ejecutivo comenzará la etapa final de los preparativos. Según trascendió, en los próximos días se conformará un comité interministerial encargado de coordinar todos los aspectos vinculados a la visita papal.

La mesa de trabajo estará integrada por la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete, la Cancillería, el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Seguridad, además de áreas técnicas responsables del protocolo, ceremonial, transporte, salud, logística y organización de los actos oficiales.

También habrá coordinación con la ciudad de Buenos Aires y con las provincias de Buenos Aires y Córdoba, donde se desarrollará parte de la agenda del Pontífice.

La primera visita de un Papa en casi cuatro décadas

Cuando León XIV llegue al país habrán transcurrido 39 años desde la última visita de un Papa a la Argentina. El antecedente más reciente fue el viaje de Juan Pablo II, realizado en abril de 1987.

Entre aquella visita y la que protagonizará León XIV transcurrió todo el pontificado de Francisco, el primer Papa argentino y latinoamericano de la historia, quien nunca regresó al país durante su papado.

La gira de noviembre marcará así el regreso de un Pontífice a suelo argentino después de casi cuatro décadas y abrirá uno de los principales acontecimientos institucionales y religiosos del año.

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