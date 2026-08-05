La Capital | La Ciudad | Rosario

Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora

La ciudad registra una tasa de mora del 17,1%, según un informe elaborado con datos del Banco Central. El endeudamiento crece entre los jóvenes

5 de agosto 2026 · 08:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
El mapa de la deuda revela que Rosario concentra el 42% de la mora de Santa Fe

El mapa de la deuda revela que Rosario concentra el 42% de la mora de Santa Fe

Cada vez más rosarinos tienen dificultades para ponerse al día con sus deudas. Un mapa interactivo elaborado con datos del Banco Central muestra que 137.427 personas de la ciudad permanecen en mora y que Rosario concentra más del 40% de todas las deudas impagas de Santa Fe. El dato se conoce pocos días después de que distintos estudios advirtieran que cuatro de cada diez jóvenes argentinos ya enfrentan atrasos en el pago de créditos y servicios financieros.

La cifra representa el 41,5% de todos los deudores en mora de la provincia, a pesar de que Rosario reúne el 39,5% del total de personas con créditos registrados.

Los datos corresponden a junio de 2026 y forman parte del Mapa de la Deuda, una herramienta desarrollada por el Centro de Estudios de la Ciudad junto con la Fundación Friedrich Ebert que permite consultar el nivel de endeudamiento en cada provincia, departamento, ciudad e incluso por barrios.

Qué muestran los números de Rosario

Según el relevamiento, Rosario registra una tasa de mora del 17,11%, es decir, casi 17 de cada 100 personas con deudas financieras presentan atrasos significativos.

Además, el monto total de deuda registrada en la ciudad asciende a $2,47 billones y la deuda que se encuentra en situación de mora alcanza los $422.573 millones.

En Rosario hay 596.408 personas con algún tipo de deuda financiera registrada. De ese total, 137.427 aparecen en mora, con atrasos superiores a tres meses.

Los indicadores muestran que Rosario concentra: el 35,7% del monto total adeudado en Santa Fe, el 42,7% del dinero que está en mora en la provincia y más del 41% de las personas que no logran regularizar sus pagos.

>> Leer más: Radiografía de los jóvenes argentinos: vulnerabilidad, empleo precario y abandono escolar

Cómo está Santa Fe

A nivel provincial, Santa Fe presenta una tasa de mora del 14,29%, inferior al promedio nacional.

En toda la provincia se contabilizan 1,51 millones de personas con deudas registradas, 330.842 deudores en mora, una deuda total de $6,92 billones y casi $990.000 millones correspondientes a obligaciones impagas.

Un mapa para consultar barrio por barrio

La plataforma permite visualizar la situación financiera en distintas escalas geográficas y conocer dónde se concentran las mayores dificultades para afrontar los pagos.

La información proviene de la Central de Deudores del Banco Central y distingue no solo la cantidad de personas en mora, sino también el tipo de entidad con la que mantienen la deuda: bancos públicos, bancos privados, compañías financieras, billeteras virtuales y otras entidades no bancarias.

El director del Centro de Estudios de la Ciudad, Mariano Almeyda, explicó que la herramienta busca diferenciar a quienes simplemente tomaron un préstamo de aquellos que ya acumulan varios meses de incumplimiento.

"El mapa muestra los lugares donde la gente debe mucho más de lo que puede pagar", señaló.

Un fenómeno que también golpea a los jóvenes

Los datos del mapa interactivo coinciden con otros estudios recientes que reflejan un creciente deterioro financiero entre los argentinos más jóvenes.

Un informe de la consultora Analytica reveló que cuatro de cada diez jóvenes de entre 18 y 30 años se encuentran en mora con bancos, billeteras virtuales o empresas de servicios financieros, el porcentaje más alto entre todos los grupos etarios.

La investigación atribuye ese fenómeno a la precarización laboral y a la creciente utilización de créditos digitales para afrontar gastos cotidianos, un mecanismo que permite acceder a dinero de forma inmediata, pero que muchas veces deriva en dificultades para cumplir con los pagos.

>> Leer más: El 44% de los jóvenes sigue viviendo con sus padres: trabajan pero no pueden independizarse

En la misma línea, un estudio del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) mostró que el 57% de los jóvenes afirmó que en su hogar tuvieron que pedir dinero prestado o sacar un crédito para afrontar gastos corrientes, mientras que seis de cada diez dijeron haber reducido consumos básicos durante el último año.

Por su parte, una encuesta del Centro de Investigaciones Sociales de la UADE indicó que el 44% de los jóvenes aún vive con sus padres, principalmente porque no logra afrontar el costo de un alquiler y los servicios. Incluso, el 15% aseguró haber tenido que volver a la casa familiar después de haberse independizado.

En ese contexto, los 137.427 rosarinos que figuran actualmente en mora reflejan una problemática que trasciende los números del sistema financiero y expone las dificultades de miles de hogares para sostener sus compr

Noticias relacionadas
La jefe del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, defendió el proyecto de tierras con Rosario como ejemplo 

Ley de tierras: Bullrich usó de ejemplo la seguridad de Rosario para defender el proyecto

¿alergia por humedad? el sol no aparece en rosario y aumentan los cuadros

¿Alergia por humedad? El sol no aparece en Rosario y aumentan los cuadros

Laura Azcurra encarna a Frida Kahlo en Frida ¡Viva la vida!

Laura Azcurra llega a Rosario con "Frida ¡Viva la vida!": "Ir al teatro es una experiencia revolucionaria"

la historica disco contrabando pide pista para seguir bailando

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Ver comentarios

Las más leídas

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

El ex-Newells que presentó la renuncia como DT a un mes de haber asumido

El ex-Newell's que presentó la renuncia como DT a un mes de haber asumido

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

Lo último

La Joaqui habló de Luck Ra en el confesionario de Rosalía: Llevo toda mi vida recogiendo perlas

La Joaqui habló de Luck Ra en el confesionario de Rosalía: "Llevo toda mi vida recogiendo perlas"

El gobierno dice que el fallo previsional de la Corte tiene un impacto ético

El gobierno dice que el fallo previsional de la Corte tiene un impacto ético

Milei celebró la llegada del papa León XIV a la Argentina: Una visita histórica

Milei celebró la llegada del papa León XIV a la Argentina: "Una visita histórica"

Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora

La ciudad registra una tasa de mora del 17,1%, según un informe elaborado con datos del Banco Central. El endeudamiento crece entre los jóvenes

Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora
Ley de tierras: Bullrich usó de ejemplo la seguridad de Rosario para defender el proyecto
Política

Ley de tierras: Bullrich usó de ejemplo la seguridad de Rosario para defender el proyecto

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

El arzobispo de Rosario lamentó que el Papa no visite la ciudad: Hubiésemos querido recibirlo
La Ciudad

El arzobispo de Rosario lamentó que el Papa no visite la ciudad: "Hubiésemos querido recibirlo"

Rosario, fuera de la ruta del Papa León XIV en Argentina: cuál es el único antecedente
Información General

Rosario, fuera de la ruta del Papa León XIV en Argentina: cuál es el único antecedente

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

El ex-Newells que presentó la renuncia como DT a un mes de haber asumido

El ex-Newell's que presentó la renuncia como DT a un mes de haber asumido

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Ovación
Newells: el Zorro Cóccaro empezó a hacer de las suyas en el Parque

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: el Zorro Cóccaro empezó a hacer de las suyas en el Parque

Newells: el Zorro Cóccaro empezó a hacer de las suyas en el Parque

Newell's: el Zorro Cóccaro empezó a hacer de las suyas en el Parque

En Gimnasia y Esgrima, el minitenis demostró que sigue creciendo y no para

En Gimnasia y Esgrima, el minitenis demostró que sigue creciendo y no para

Primera C: pobre cosecha de Central Córdoba y Leones FC en los partidos reprogramados de la fecha 20º

Primera C: pobre cosecha de Central Córdoba y Leones FC en los partidos reprogramados de la fecha 20º

Policiales
Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido
Policiales

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

Villa Gobernador Gálvez: detenido por golpear y herir con un cuchillo a su pareja

Villa Gobernador Gálvez: detenido por golpear y herir con un cuchillo a su pareja

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Condena final para una banda que robó transformadores de la EPE para comercializarlos

Condena final para una banda que robó transformadores de la EPE para comercializarlos

La Ciudad
El arzobispo de Rosario lamentó que el Papa no visite la ciudad: Hubiésemos querido recibirlo
La Ciudad

El arzobispo de Rosario lamentó que el Papa no visite la ciudad: "Hubiésemos querido recibirlo"

¿Alergia por humedad? El sol no aparece en Rosario y aumentan los cuadros

¿Alergia por humedad? El sol no aparece en Rosario y aumentan los cuadros

Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora

Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur
La Ciudad

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur

Un senador de Santa Fe se grabó manejando en la ruta mientras tomaba mate y usaba el celular
Política

Un senador de Santa Fe se grabó manejando en la ruta mientras tomaba mate y usaba el celular

Javkin: Volvió Rosario, volvió Aapresid
La Ciudad

Javkin: "Volvió Rosario, volvió Aapresid"

Le gatilló en la cara a su ex, se trabó el arma y la apuñaló: quedó preso por intento de femicidio
Policiales

Le gatilló en la cara a su ex, se trabó el arma y la apuñaló: quedó preso por intento de femicidio

Megaoperativo en Tablada, Alvear y Vía Honda contra una banda narco
Policiales

Megaoperativo en Tablada, Alvear y Vía Honda contra una banda narco

Conflicto portuario: el gobierno acordó una baja del 20% en las tarifas y los prácticos levantaron el paro
Información General

Conflicto portuario: el gobierno acordó una baja del 20% en las tarifas y los prácticos levantaron el paro

Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina
La Ciudad

Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina

Ratner fue reelecto para conducir el Sindicato Municipal de Rosario
Política

Ratner fue reelecto para conducir el Sindicato Municipal de Rosario

El campo pidió reglas claras y menos presión fiscal en la apertura del Congreso Aapresid

Por Álvaro Torriglia y Lucía Cuffia
Apertura oficial

El campo pidió reglas claras y menos presión fiscal en la apertura del Congreso Aapresid

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras
Policiales

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras

Santa Fe va a la Corte nacional por el fallo sobre el tope jubilatorio
Política

Santa Fe va a la Corte nacional por el fallo sobre el tope jubilatorio

Anuncian demoras en la ruta A012 por obras sobre la autopista Rosario-Buenos Aires
La Región

Anuncian demoras en la ruta A012 por obras sobre la autopista Rosario-Buenos Aires

Rechazaron la liberación del principal imputado por el crimen del policía en Carcarañá
Policiales

Rechazaron la liberación del principal imputado por el crimen del policía en Carcarañá

Microtráfico: arrestaron a una pareja en un búnker con ayuda de un dron
Policiales

Microtráfico: arrestaron a una pareja en un búnker con ayuda de un dron

Argentina suma 300 agtech y el desafío sigue siendo conseguir capital

Por Patricia Martino
Agro

Argentina suma 300 agtech y el desafío sigue siendo conseguir capital

Con 316 colectivos cero kilómetro, la flota bajó a solo 5 años de antigüedad
La Ciudad

Con 316 colectivos cero kilómetro, la flota bajó a solo 5 años de antigüedad

Caso Caro Trippar: ¿puede la lactancia esconder los síntomas de un cáncer de mama?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Caso Caro Trippar: ¿puede la lactancia esconder los síntomas de un cáncer de mama?

Plataformas de streaming: cuánto cuestan Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Disney+ y YouTube
Información General

Plataformas de streaming: cuánto cuestan Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Disney+ y YouTube

Día del Panadero: por qué las facturas se llaman vigilante, bola de fraile y cañoncito
Información General

Día del Panadero: por qué las facturas se llaman vigilante, bola de fraile y cañoncito

Dolor de cabeza: farmacéuticos alertan por errores frecuentes al tomar analgésicos
La Ciudad

Dolor de cabeza: farmacéuticos alertan por errores frecuentes al tomar analgésicos