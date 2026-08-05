Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora

La ciudad registra una tasa de mora del 17,1%, según un informe elaborado con datos del Banco Central. El endeudamiento crece entre los jóvenes

El mapa de la deuda revela que Rosario concentra el 42% de la mora de Santa Fe

Cada vez más rosarinos tienen dificultades para ponerse al día con sus deudas . Un mapa interactivo elaborado con datos del Banco Central muestra que 137.427 personas de la ciudad permanecen en mora y que Rosario concentra más del 40% de todas las deudas impagas de Santa Fe . El dato se conoce pocos días después de que distintos estudios advirtieran que cuatro de cada diez jóvenes argentinos ya enfrentan atrasos en el pago de créditos y servicios financieros.

La cifra representa el 41,5% de todos los deudores en mora de la provincia , a pesar de que Rosario reúne el 39,5% del total de personas con créditos registrados.

Los datos corresponden a junio de 2026 y forman parte del Mapa de la Deuda , una herramienta desarrollada por el Centro de Estudios de la Ciudad junto con la Fundación Friedrich Ebert que permite consultar el nivel de endeudamiento en cada provincia, departamento, ciudad e incluso por barrios.

Según el relevamiento, Rosario registra una tasa de mora del 17,11% , es decir, casi 17 de cada 100 personas con deudas financieras presentan atrasos significativos .

Además, el monto total de deuda registrada en la ciudad asciende a $2,47 billones y la deuda que se encuentra en situación de mora alcanza los $422.573 millones.

En Rosario hay 596.408 personas con algún tipo de deuda financiera registrada. De ese total, 137.427 aparecen en mora, con atrasos superiores a tres meses.

Los indicadores muestran que Rosario concentra: el 35,7% del monto total adeudado en Santa Fe, el 42,7% del dinero que está en mora en la provincia y más del 41% de las personas que no logran regularizar sus pagos.

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Cómo está Santa Fe

A nivel provincial, Santa Fe presenta una tasa de mora del 14,29%, inferior al promedio nacional.

En toda la provincia se contabilizan 1,51 millones de personas con deudas registradas, 330.842 deudores en mora, una deuda total de $6,92 billones y casi $990.000 millones correspondientes a obligaciones impagas.

Un mapa para consultar barrio por barrio

La plataforma permite visualizar la situación financiera en distintas escalas geográficas y conocer dónde se concentran las mayores dificultades para afrontar los pagos.

La información proviene de la Central de Deudores del Banco Central y distingue no solo la cantidad de personas en mora, sino también el tipo de entidad con la que mantienen la deuda: bancos públicos, bancos privados, compañías financieras, billeteras virtuales y otras entidades no bancarias.

El director del Centro de Estudios de la Ciudad, Mariano Almeyda, explicó que la herramienta busca diferenciar a quienes simplemente tomaron un préstamo de aquellos que ya acumulan varios meses de incumplimiento.

"El mapa muestra los lugares donde la gente debe mucho más de lo que puede pagar", señaló.

Un fenómeno que también golpea a los jóvenes

Los datos del mapa interactivo coinciden con otros estudios recientes que reflejan un creciente deterioro financiero entre los argentinos más jóvenes.

Un informe de la consultora Analytica reveló que cuatro de cada diez jóvenes de entre 18 y 30 años se encuentran en mora con bancos, billeteras virtuales o empresas de servicios financieros, el porcentaje más alto entre todos los grupos etarios.

La investigación atribuye ese fenómeno a la precarización laboral y a la creciente utilización de créditos digitales para afrontar gastos cotidianos, un mecanismo que permite acceder a dinero de forma inmediata, pero que muchas veces deriva en dificultades para cumplir con los pagos.

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En la misma línea, un estudio del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) mostró que el 57% de los jóvenes afirmó que en su hogar tuvieron que pedir dinero prestado o sacar un crédito para afrontar gastos corrientes, mientras que seis de cada diez dijeron haber reducido consumos básicos durante el último año.

Por su parte, una encuesta del Centro de Investigaciones Sociales de la UADE indicó que el 44% de los jóvenes aún vive con sus padres, principalmente porque no logra afrontar el costo de un alquiler y los servicios. Incluso, el 15% aseguró haber tenido que volver a la casa familiar después de haberse independizado.

En ese contexto, los 137.427 rosarinos que figuran actualmente en mora reflejan una problemática que trasciende los números del sistema financiero y expone las dificultades de miles de hogares para sostener sus compr