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Netflix estrena la segunda y última temporada de "Cien años de soledad"

La adaptación de la novela de Gabriel García Márquez regresa este mes con estrenos semanales y un episodio final especial

4 de agosto 2026 · 12:13hs
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Netlix estrena la segunda y última temporada de Cien años de soledad 

Netlix estrena la segunda y última temporada de "Cien años de soledad" 

Netflix llegó a agosto con una larga lista de estrenos. Uno de los más esperados es la segunda temporada de “Cien años de soledad”, la serie basada en la emblemática novela de Gabriel García Márquez. La plataforma estrenará los ocho capítulos que conforman esta segunda y última entrega.

Desde su debut, el 11 de diciembre de 2024, la producción colombiana, basada en la novela publicada por García Márquez en 1967, conquistó al público. La historia sigue a la familia Buendía y al mítico pueblo de Macondo, en un relato que atraviesa generaciones y combina el realismo con la magia.

Ahora regresa con su segunda y definitiva temporada, que promete cerrar la historia de los Buendía con siete capítulos y un episodio final especial.

>> Leer más: Agosto en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

De qué va la segunda temporada de "Cien años de soledad"

Dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno, esta segunda entrega retrata el cumplimiento paulatino de las profecías de Melquíades y la inevitable decadencia de Macondo.

La llegada de la compañía bananera y el matrimonio de Fernanda del Carpio desencadenan los eventos finales que marcarán el destino de la estirpe Buendía.

Tras la firma del armisticio la paz no llegará a Macondo. Los conservadores, temerosos ante las amenazas del coronel Aureliano Buendía, traman un atentado que, por azares del destino, traerá al pueblo a la bogotana Fernanda del Carpio, quien, al casarse con Aureliano Segundo, uno de los gemelos del bastardo Arcadio, le dará a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos.

Mientras tanto, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, hará posible los sueños desmesurados del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo que con la llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán pues las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.

Cuándo estrena la segunda temporada de "Cien años de soledad"

La segunda temporada de “Cien años de soledad” llega a Netflix este miércoles 5 de agosto. Los capítulos se estrenarán de manera semanal.

La temporada contará además con un episodio final especial, que se estrenará el 26 de agosto. Este cierre de la adaptación de la célebre novela del premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez estará dirigido por Laura Mora y pondrá punto final a la historia de los Buendía y Macondo.

“Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico”, señaló la directora sobre esta segunda temporada.

>> Leer más: "Ted Lasso", la serie que apareció en el entretiempo de la final del Mundial, estrena temporada

Uno por uno los episodios de "Cien años de soledad"

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