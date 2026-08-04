Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina

La abogada que intervino en la búsqueda advirtió que aún falta confirmar cómo ingresó la mujer al país vecino y que no hay pruebas de trata de persona

El gobierno de Santa Fe confirmó este lunes que Micaela Albornoz está en Brasil y así se resolvió la búsqueda que se desató hace casi un mes y medio por su desaparición en Rosario. Sin embargo, la abogada que colaboró con la búsqueda en Córdoba advirtió este martes: "Aparentemente, ella manifiesta no querer regresar" .

Daniela Morales Leanza confirmó que estuvo hablando con autoridades del Poder Ejecutivo nacional hasta la madrugada para resolver el caso. "No hay elementos objetivos de la intervención de un tercero para hablar de una situación de trata de personas" , remarcó a través de LT8 con respecto a los viajes que hizo la mujer de 32 años desde el 24 de junio.

La asesora legal dejó en claro que los parientes de la rosarina esperan su retorno cuanto antes. Ante la respuesta desde Florianópolis en sentido contrario, explicó: "La familia pide garantías de que la manifestación de la voluntad de Micaela sea libre" .

A la hora de analizar la situación de Albornoz, la letrada cordobesa aseguró que "nadie la puede retener porque no hay comisión" de un delito . Al mismo tiempo, aclaró que eso puede cambiar de acuerdo a la consideración de las leyes de Brasil sobre la forma en la que cruzó la frontera . "Acá hay una mujer que estaba siendo buscada y estaba con un DNI que no le corresponde", remarcó.

Entre las cuestiones a resolver, Morales Leanza recordó que la familia había hecho la denuncia con hincapié en los problemas de salud mental de la mujer desaparecida en el barrio Villa Manuelita. En cuanto a la posibilidad de que ella no quiera verlos ni regresar, comentó: "Hay que dejar bien claro que sea una manifestación libre".

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La abogada se enteró del hallazgo de la mujer este lunes al mediodía, cuando recibió aviso de la Fiscalía. En ese momento, se puso en marcha un trabajo interjurisdiccional con autoridades del país vecino y el tema quedó en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

En primera instancia, Albornoz se quedó en el Consulado Argentino de Florianópolis. Luego de los trámites de rigor para verificar su identidad, la familia espera que la lleven de regreso a Rosario para cerrar la búsqueda, pero todavía no se dio a conocer cuál será la decisión final en base a su voluntad y su estado de salud mental.

¿Dónde estaba Micaela Albornoz?

La rosarina desaparecida hace casi un mes y medio se fue de la ciudad con el documento de identidad de una vecina. Gracias a la cooperación de sus pares de Córdoba, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe corroboró que había pasado por la terminal de ómnibus de la capital de la provincia vecina.

Por otra parte, las autoridades locales consiguieron imágenes de Micaela en Cañada Rosquín, unos 130 kilómetros al noroeste de Rosario. El material de las cámaras de vigilancia ratificaba que se encontraba en buen estado de salud y seguía viajando sola.

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El último registro de sus movimientos correspondía al 28 de julio, cuando Albornoz usó el DNI de su vecina para comprar pasajes de colectivo a Santiago del Estero. Previamente había indicios de una estadía en Entre Ríos con el mismo fin, ir hacia el norte argentino.

Finalmente, la búsqueda concluyó cuando la rosarina visitó la sede diplomática del gobierno nacional en Florianópolis. Allí pidió ayuda para ir a San Pablo. Entonces, el personal analizó sus huellas dactilares y comprobó que era la misma persona por la que ya se habían lanzado dos recompensas para establecer su paradero.