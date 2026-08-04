La Capital | La Ciudad | Micaela Albornoz

Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina

La abogada que intervino en la búsqueda advirtió que aún falta confirmar cómo ingresó la mujer al país vecino y que no hay pruebas de trata de persona

4 de agosto 2026 · 11:35hs
Google Seguir a La Capital en Google
Micaela Albornoz fue identificada en Florianópolis.

Micaela Albornoz fue identificada en Florianópolis.

El gobierno de Santa Fe confirmó este lunes que Micaela Albornoz está en Brasil y así se resolvió la búsqueda que se desató hace casi un mes y medio por su desaparición en Rosario. Sin embargo, la abogada que colaboró con la búsqueda en Córdoba advirtió este martes: "Aparentemente, ella manifiesta no querer regresar".

Daniela Morales Leanza confirmó que estuvo hablando con autoridades del Poder Ejecutivo nacional hasta la madrugada para resolver el caso. "No hay elementos objetivos de la intervención de un tercero para hablar de una situación de trata de personas", remarcó a través de LT8 con respecto a los viajes que hizo la mujer de 32 años desde el 24 de junio.

La asesora legal dejó en claro que los parientes de la rosarina esperan su retorno cuanto antes. Ante la respuesta desde Florianópolis en sentido contrario, explicó: "La familia pide garantías de que la manifestación de la voluntad de Micaela sea libre".

¿Micaela Albornoz tiene que volver a la Argentina?

A la hora de analizar la situación de Albornoz, la letrada cordobesa aseguró que "nadie la puede retener porque no hay comisión" de un delito. Al mismo tiempo, aclaró que eso puede cambiar de acuerdo a la consideración de las leyes de Brasil sobre la forma en la que cruzó la frontera. "Acá hay una mujer que estaba siendo buscada y estaba con un DNI que no le corresponde", remarcó.

Entre las cuestiones a resolver, Morales Leanza recordó que la familia había hecho la denuncia con hincapié en los problemas de salud mental de la mujer desaparecida en el barrio Villa Manuelita. En cuanto a la posibilidad de que ella no quiera verlos ni regresar, comentó: "Hay que dejar bien claro que sea una manifestación libre".

>> Leer más: Femicidio en barrio Agote: gritos de madrugada, el llamado al 911 y un cruce de balcón

La abogada se enteró del hallazgo de la mujer este lunes al mediodía, cuando recibió aviso de la Fiscalía. En ese momento, se puso en marcha un trabajo interjurisdiccional con autoridades del país vecino y el tema quedó en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

En primera instancia, Albornoz se quedó en el Consulado Argentino de Florianópolis. Luego de los trámites de rigor para verificar su identidad, la familia espera que la lleven de regreso a Rosario para cerrar la búsqueda, pero todavía no se dio a conocer cuál será la decisión final en base a su voluntad y su estado de salud mental.

¿Dónde estaba Micaela Albornoz?

La rosarina desaparecida hace casi un mes y medio se fue de la ciudad con el documento de identidad de una vecina. Gracias a la cooperación de sus pares de Córdoba, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe corroboró que había pasado por la terminal de ómnibus de la capital de la provincia vecina.

Por otra parte, las autoridades locales consiguieron imágenes de Micaela en Cañada Rosquín, unos 130 kilómetros al noroeste de Rosario. El material de las cámaras de vigilancia ratificaba que se encontraba en buen estado de salud y seguía viajando sola.

>> Leer más: Habló la mamá de Micaela Albornoz: "Estamos felices de saber que está viva, que está bien"

El último registro de sus movimientos correspondía al 28 de julio, cuando Albornoz usó el DNI de su vecina para comprar pasajes de colectivo a Santiago del Estero. Previamente había indicios de una estadía en Entre Ríos con el mismo fin, ir hacia el norte argentino.

Finalmente, la búsqueda concluyó cuando la rosarina visitó la sede diplomática del gobierno nacional en Florianópolis. Allí pidió ayuda para ir a San Pablo. Entonces, el personal analizó sus huellas dactilares y comprobó que era la misma persona por la que ya se habían lanzado dos recompensas para establecer su paradero.

Noticias relacionadas
Micaela Albornoz tiene 32 años y fue hallada en Brasil.

El dato clave que permitió identificar a Micaela Albornoz en Florianópolis

Micaela Albornoz era buscada desde fines de junio.

Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

Familiares de Micaela Albornoz pidieron intensificar la búsqueda.

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación

Micaela Albornoz, de 32 años, se fue de su casa el 24 de junio pasado

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

Ver comentarios

Las más leídas

Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

El picante estado de WhatsApp de Coudet tras la derrota de River ante Central

El picante estado de WhatsApp de Coudet tras la derrota de River ante Central

Alan Rodríguez llega a Central desde Inter de Porto Alegre y se cayó lo de Braian Aguirre

Alan Rodríguez llega a Central desde Inter de Porto Alegre y se cayó lo de Braian Aguirre

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

Lo último

Newells vuelve a los entrenamientos con la mira puesta en el Halcón de Varela

Newell's vuelve a los entrenamientos con la mira puesta en el Halcón de Varela

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras

Campaz no se entrenó con el plantel de Central, a la espera de su venta a México

El Bicho se presentó en Arroyo Seco esta mañana, pero le comunicó a Almirón que no entrenará para que el Canalla acepte la propuesta de América

Campaz no se entrenó con el plantel de Central, a la espera de su venta a México
Conflicto en la hidrovía: Prefectura intimó a reanudar el servicio de inmediato
Economía

Conflicto en la hidrovía: Prefectura intimó a reanudar el servicio de inmediato

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras
Policiales

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras

Anuncian demoras en la ruta A012 por obras sobre la autopista Rosario-Buenos Aires
La Región

Anuncian demoras en la ruta A012 por obras sobre la autopista Rosario-Buenos Aires

La Corte Suprema falló sobre la reforma jubilatoria y el gobierno salió a cuestionarla
Política

La Corte Suprema falló sobre la reforma jubilatoria y el gobierno salió a cuestionarla

Rechazaron la liberación del principal imputado por el crimen del policía en Carcarañá
Policiales

Rechazaron la liberación del principal imputado por el crimen del policía en Carcarañá

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

El picante estado de WhatsApp de Coudet tras la derrota de River ante Central

El picante estado de WhatsApp de Coudet tras la derrota de River ante Central

Alan Rodríguez llega a Central desde Inter de Porto Alegre y se cayó lo de Braian Aguirre

Alan Rodríguez llega a Central desde Inter de Porto Alegre y se cayó lo de Braian Aguirre

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

Una mujer fue apuñalada en el cuello y está detenido su novio

Una mujer fue apuñalada en el cuello y está detenido su novio

Ovación
Campaz no se entrenó con el plantel de Central, a la espera de su venta a México
Ovación

Campaz no se entrenó con el plantel de Central, a la espera de su venta a México

Campaz no se entrenó con el plantel de Central, a la espera de su venta a México

Campaz no se entrenó con el plantel de Central, a la espera de su venta a México

Cristiano Ronaldo se casaría con Georgina Rodríguez este fin de semana: los detalles de la boda

Cristiano Ronaldo se casaría con Georgina Rodríguez este fin de semana: los detalles de la boda

Messi realizó una importante donación para Madrid luego de los incendios

Messi realizó una importante donación para Madrid luego de los incendios

Policiales
Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen
Policiales

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras

Santa Fe: una mujer fue detenida al intentar entrar drogas en la cárcel de Las Flores

Santa Fe: una mujer fue detenida al intentar entrar drogas en la cárcel de Las Flores

Femicidio en barrio Agote: gritos de madrugada, el llamado al 911 y un cruce de balcón

Femicidio en barrio Agote: gritos de madrugada, el llamado al 911 y un cruce de balcón

La Ciudad
Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina
La Ciudad

Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina

Llega a Rosario El alma de los clubes, la muestra fotográfica de Cultura AFA

Llega a Rosario "El alma de los clubes", la muestra fotográfica de Cultura AFA

Dolor de cabeza: farmacéuticos alertan por errores frecuentes al tomar analgésicos

Dolor de cabeza: farmacéuticos alertan por errores frecuentes al tomar analgésicos

Con 316 colectivos cero kilómetro, la flota bajó a solo 5 años de antigüedad

Con 316 colectivos cero kilómetro, la flota bajó a solo 5 años de antigüedad

El gobierno cede por falta de votos y acepta limitar la venta de tierras a extranjeros
Política

El gobierno cede por falta de votos y acepta limitar la venta de tierras a extranjeros

Un jubilado del Ejército en Rosario se encadenó en la obra social: Está en juego la salud de mi señora

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un jubilado del Ejército en Rosario se encadenó en la obra social: "Está en juego la salud de mi señora"

Hidrovía, frenada: una huelga tras una medida de Sturzenegger preocupa a las cerealeras
Economía

Hidrovía, frenada: una huelga tras una medida de Sturzenegger preocupa a las cerealeras

Crimen del policía en Carcarañá: ofrecen una recompensa de $10 millones para dar con otros implicados
Policiales

Crimen del policía en Carcarañá: ofrecen una recompensa de $10 millones para dar con otros implicados

Viajes por el mundo y una vida de lujos: detuvieron a una influencer acusada de vender drogas en boliches
Información General

Viajes por el mundo y una vida de lujos: detuvieron a una influencer acusada de vender drogas en boliches

Bandera contra la ley de tierras en Newells: por qué se decidió retirarla de la tribuna
Ovación

Bandera contra la ley de tierras en Newell's: por qué se decidió retirarla de la tribuna

Investigadores de la UNR crean un test que detecta recaídas de cáncer en muestras de sangre
La Ciudad

Investigadores de la UNR crean un test que detecta recaídas de cáncer en muestras de sangre

A un año de la muerte de un joven jugador de rugby, la Justicia rosarina busca saber qué pasó
Salud

A un año de la muerte de un joven jugador de rugby, la Justicia rosarina busca saber qué pasó

Pampa Energía: sigue la conciliación obligatoria y se abre una mesa para buscar una salida a la planta
Economía

Pampa Energía: sigue la conciliación obligatoria y se abre una mesa para buscar una salida a la planta

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios
Policiales

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Un ladrón de cables terminó con fracturas cuando cayó desde lo alto junto a un poste
Policiales

Un ladrón de cables terminó con fracturas cuando cayó desde lo alto junto a un poste

Murió un adolescente que había sido baleado hace dos semanas en el Ludueña
Policiales

Murió un adolescente que había sido baleado hace dos semanas en el Ludueña

Vacaciones de invierno: Rosario recibió un 30 por ciento más de turismo que en 2025
La Ciudad

Vacaciones de invierno: Rosario recibió un 30 por ciento más de turismo que en 2025

Milei sobre las familias con deudas: Nadie les puso una pistola en la cabeza
Economía

Milei sobre las familias con deudas: "Nadie les puso una pistola en la cabeza"

Quini 6 celebra sus 38 años con un premio histórico equivalente a 3 millones de dólares
Información General

Quini 6 celebra sus 38 años con un premio histórico equivalente a 3 millones de dólares

Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones
La Ciudad

Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones

City Center Online sortea un viaje para ver la Fórmula 1 en Brasil: cómo participar
Novedades

City Center Online sortea un viaje para ver la Fórmula 1 en Brasil: cómo participar

Juegos Suramericanos: Rosario inició la cuenta regresiva formal

Juegos Suramericanos: Rosario inició la cuenta regresiva formal

Cuándo es el Día del Niño y por qué este año habrá fin de semana largo
Información General

Cuándo es el Día del Niño y por qué este año habrá fin de semana largo

Policías ayudaron a una familia que tenía una emergencia médica con su bebé
La ciudad

Policías ayudaron a una familia que tenía una emergencia médica con su bebé