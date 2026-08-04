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Glamorée Tributo presenta un show "al estilo Las Vegas" con sello local

Bajo la dirección general de Pecky Land, la producción local cuenta con más de 60 artistas en escena. Se podrá ver este sábado 8 en el Teatro El Círculo

4 de agosto 2026 · 16:12hs
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Glamorée presenta un show homenaje a tres de las grandes figuras de la historia de la música

Glamorée presenta un show homenaje a tres de las grandes figuras de la historia de la música, con un gran despliegue en el Teatro El Círculo

Glamorée vuelve a los escenarios de Rosario, esta vez con el show Tributo: un homenaje a tres leyendas de la música mundial como son Freddie Mercury, Michael Jackson y Madonna. Bajo la dirección general de Pecky Land más de 60 artistas en escena fusionarán talento, energía y pasión para revivir los grandes éxitos del pop y el rock. La cita es el sábado 8 de agosto, a las 21, en el Teatro El Círculo (Laprida 1223).

Las entradas ya están disponibles en la boletería o a través de la plataforma Ticketek. Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

La orquesta, dirigida por Leonel Lúquez, junto al Coro y el Ballet Glamorée Rosario, ofrecerán una experiencia audiovisual de alto nivel, con coreografías y arreglos musicales meticulosamente elaborados.

Las voces principales, como las de Andrés Novero, Sophia Haro, Cecilia Vaca Cardozo, Sofia Gaggioli y Javier Migled, darán vida a los clásicos que marcaron a toda una generación. Además, el invitado especial Mike Baz rendirá un tributo excepcional a Michael Jackson, añadiendo emoción y autenticidad a esta noche mágica, con escenografías de Aníbal Land.

Este espectáculo no solo busca entretener, sino también “transportar al público a la atmósfera glamorosa y vibrante de los escenarios de Las Vegas, con un despliegue técnico y artístico que honra el legado de estos íconos”. Pecky Land dio detalles sobre la gesta y la preparación del espectáculo.

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>> Leer más: Pecky Land: "Acá no hay figuras, la estrella es Glamorée"

- Glamorée Tributo propone una experiencia muy fiel al universo original, pero también con una identidad propia muy marcada. ¿Qué hace único a este espectáculo y qué se va a encontrar el público en el Teatro El Circulo?

Glamorée Tributo nace desde el respeto absoluto por la obra de Freddie Mercury, Madonna y Michael Jackson. La propuesta busca que el público vuelva a emocionarse con las canciones, la estética y la energía que hicieron únicos a estos artistas, pero sin quedarse únicamente en el tributo. Lo que hace diferente a este espectáculo es que construye una experiencia integral. Hay más de 60 artistas en escena entre músicos, cantantes, bailarines, acróbatas y coro, con una puesta que combina música en vivo, coreografías, acrobacias, escenografía, vestuario e iluminación para recrear el espíritu de los grandes Shows de Las Vegas, pero con el sello creativo de Glamorée. Cada homenaje tiene una identidad propia: el universo teatral y poderoso de Freddie Mercury, la fuerza escénica y la constante reinvención de Madonna, y el impacto visual y coreográfico de Michael Jackson. Todo está pensado para que el espectáculo tenga un ritmo cinematográfico, donde cada cuadro sorprenda al público. El 8 de agosto, en el Teatro El Círculo, Rosario se va a encontrar con una producción de gran nivel, realizada por artistas de enorme talento y con una puesta que pocas veces se ve en la ciudad. Más que un recital o un simple tributo, Glamorée es una celebración de tres íconos universales, una experiencia para cantar, emocionarse y viajar por algunos de los momentos más inolvidables de la historia del pop y el rock.

- Más allá de la música, hay una conexión muy fuerte con el público. ¿Qué emociones buscas generar con Glamorée y qué te gustaría que la gente se lleve al salir del teatro?

Las canciones de Freddie Mercury, Madonna y Michael Jackson forman parte de la historia personal de millones de personas. Cada tema despierta recuerdos, emociones y momentos que marcaron distintas generaciones. En Glamorée Tributo buscamos que esa conexión se viva intensamente. No se trata solo de ver un gran espectáculo, sino de sentirse parte de él: Cantar, emocionarse, sorprenderse y revivir esas canciones con una puesta en escena impactante. El público de Rosario se va a encontrar con una experiencia inmersiva, donde cada detalle está pensado para generar emoción. Queremos que, al terminar la función, la gente se lleve la sensación de haber viajado por la historia de tres artistas irrepetibles, pero también de haber compartido una noche única junto a cientos de personas que sienten esa misma pasión por su música. Esa energía colectiva es, quizás, lo más especial de Glamorée.

>> Leer más: El Teatro El Círculo inaugura el Museo de la Ópera en sus catacumbas

Queremos que Glamorée despierte emociones de principio a fin. Que el público se sorprenda con la puesta en escena, se emocione al volver a escuchar canciones que marcaron su vida y, sobre todo, que disfrute de una experiencia compartida. Hay momentos para cantar, para vibrar con la energía de los artistas y también para conmoverse con la fuerza que tienen estas obras, que siguen vigentes generación tras generación. Nos gustaría que, al salir del teatro, la gente sienta que vivió algo especial. Que se vaya con una sonrisa, con la emoción a flor de piel y con ganas de volver. Si logramos que por casi dos horas olviden la rutina, se conecten con sus recuerdos y disfruten de un espectáculo de nivel internacional hecho con muchísimo amor y profesionalismo, entonces habremos cumplido nuestro objetivo.

- El Teatro El Círculo es uno de los escenarios más emblemáticos del país. ¿Qué significa para vos presentar Glamorée allí y cómo vivís el encuentro con el exigente público rosarino?

Presentar Glamorée en el Teatro El Círculo es un verdadero honor y una enorme responsabilidad. Es uno de los escenarios más prestigiosos del país, un lugar con una historia artística inmensa, donde han pasado figuras extraordinarias. Poder llevar una producción de esta magnitud a ese espacio significa que el proyecto ha alcanzado un nivel de madurez y calidad del que nos sentimos muy orgullosos. Además, Rosario tiene un público con una gran cultura artística. Es un público apasionado, que observa, que siente y que valora las producciones hechas con dedicación y excelencia. Lejos de verlo como una presión, lo vivimos como un desafío que nos motiva a dar lo mejor de nosotros.

Estoy convencida de que el público rosarino se va a encontrar con un espectáculo realizado con muchísimo profesionalismo, pero también con el corazón. Cada detalle fue pensado para emocionar, sorprender y rendir homenaje a tres artistas que marcaron la historia de la música. Nuestro mayor deseo es que, cuando se apaguen las luces del teatro, el público se ponga de pie no solo por lo que vio en el escenario, sino por todo lo que sintió durante esa experiencia.

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