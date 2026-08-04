Plataformas de streaming: cuánto cuestan Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Disney+ y YouTube

A la hora de elegir qué mirar es importante evaluar el gasto mensual. El costo de principales plataformas de series, películas y música on demand

El precio de las diferentes plataformas de streaming

En Argentina, la oferta de plataformas de series y películas por streaming se amplía con nuevas opciones. Cada uno de estos servicios ofrece contenido exclusivo, con producciones originales de distintas partes del mundo, incluidas algunas locales.

En cuanto a los sistemas de streaming elegidos , Netflix fue la plataforma de series y películas pionera a nivel mundial en captar la atención de millones de familias e incluso comenzar con las producciones propias. A ella, se le sumaron Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y MUBI, entre otras. Además, Spotify y Youtube Premium son las más populares a la hora de consumir música y podcast on demand.

A la hora de elegir qué mirar es clave evaluar el gasto mensual, por lo que es importante conocer qué precio tiene cada una de estas plataformas y qué ofrece. Vale recordar que para calcular este valor se debe sumar el 8% del impuesto PAIS, el 21% de IVA y el 30% de percepción de Ganancias. Aunque el servicio se factura en pesos, la cotización del dólar oficial sigue influyendo en el gasto final de este servicio.

En esta nota, un desglose de los precios de las suscripciones de las plataformas de streaming más populares en Argentina.

Netflix

Netflix ofrece diferentes planes para que cada usuario elija el que mejor se adapte a sus necesidades. Todos incluyen reproducción de películas, series y juegos sin límite y sin anuncios. El valor de la suscripción depende del plan elegido.

Plan Básico: Reproducción de contenido en 1 dispositivo compatible a la vez, calidad de 720p (HD), descargas en 1 dispositivo. $8999 por mes

Reproducción de contenido en 1 dispositivo compatible a la vez, calidad de 720p (HD), descargas en 1 dispositivo. Plan Estándar: Reproducción de contenido en 2 dispositivos compatibles a la vez, calidad de 1080p (Full HD), descargas en 2 dispositivos a la vez, posibilidad de agregar un miembro extra. $14.999 por mes

Reproducción de contenido en 2 dispositivos compatibles a la vez, calidad de 1080p (Full HD), descargas en 2 dispositivos a la vez, posibilidad de agregar un miembro extra. Plan Premium: Reproducción de contenido en 4 dispositivos compatibles a la vez, calidad 4K (Ultra HD) + HDR, descargas en 6 dispositivos compatibles a la vez, audio espacial y posibilidad de agregar hasta 2 miembros extra. $19 999 por mes

Reproducción de contenido en 4 dispositivos compatibles a la vez, calidad 4K (Ultra HD) + HDR, descargas en 6 dispositivos compatibles a la vez, audio espacial y posibilidad de agregar hasta 2 miembros extra. Miembro Extra: hasta 2 miembros extra $5399 al mes (cada uno)

A estos valores se deben sumar los impuestos correspondientes.

Amazon Prime Video

Por su parte, la plataforma de streaming de Amazon es una de las más económicas en Argentina. Prime Video cuenta con un plan único y su valor es de $6499 por mes sin impuestos.

HBO Max

Por otro lado, HBO Max ofrece diferentes tipos de planes, al igual que Netflix, y también tiene la opción del pago anual. Los precios son los siguientes:

Plan Básico con anuncios: incluye 2 dispositivos a la vez y resolución Full HD. Mensual: $7.390 / Anual: $64.490

incluye 2 dispositivos a la vez y resolución Full HD. $64.490 Plan Estándar: incluye 2 dispositivos a la vez, resolución Full HD y 30 descargas offline. Mensual: $9.590 / Anual: $80.490

incluye 2 dispositivos a la vez, resolución Full HD y 30 descargas offline. Plan Platino: incluye 4 dispositivos a la vez, resolución 4K Ultra HD, audio Dolby Atmos y 100 descargas offline. Mensual: $11.490 / Anual: $95.890

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Disney +

Al igual que Netflix y HBO Max, Disney + tiene distintos tipos de planes con diferentes propuestas. El plan más básico incluye anuncios en la plataforma. Los precios son los siguientes:

Disney+ Estándar con anuncios: acceso completo al catálogo de Disney+ y Hulu y hasta 2 dispositivos simultáneos. Mensual: $8.263,64 (sin impuestos nacionales).

acceso completo al catálogo de Disney+ y Hulu y hasta 2 dispositivos simultáneos. Disney+ Estándar: acceso al catálogo completo sin publicidad y hasta 2 dispositivos simultáneos. ESPN y ESPN3 con publicidad . Mensual: $10.742,98 (sin impuestos nacionales).

acceso al catálogo completo sin publicidad y hasta 2 dispositivos simultáneos. ESPN y ESPN3 con publicidad Disney+ Premium: acceso al catálogo completo sin publicidad y hasta 4 dispositivos simultáneos. Todos los canales básicos de ESPN, torneos y más de 500 eventos exclusivos por mes (con interrupciones publicitarias). Mensual: $16.528,10 (sin impuestos nacionales).

MUBI

Mubi es una plataforma que se destaca por su servicio de streaming curado cuidadosamente por críticos cinematográficos. Ofrece “películas y series ambiciosas realizadas por cineastas visionarios, desde directores icónicos hasta autores emergentes”. Es ideal para quienes buscan títulos diferentes a los que acostumbran las plataformas tradicionales de streaming. Además, se puede comentar, criticar y reseñar películas en la plataforma.

Mubi ofrece un único plan cuyo valor es de $9.999 por mes y ofrece 7 días de prueba gratis, cine original, descarga de películas con iOs o Android y reproducción sin anuncios.

Spotify

Spotify ofrece diferentes planes y también tiene una opción para estudiantes y una para familias. Los precios son los siguientes:

Plan Individual: Una cuenta premium $3.299 por mes

Una cuenta premium Plan para Estudiantes: Una cuenta premium con descuentos para estudiantes que cumplan los requisitos. Posibilidad de pago único. $1.799 por mes

Una cuenta premium con descuentos para estudiantes que cumplan los requisitos. Posibilidad de pago único. Plan Dúo: Dos cuentas premium. $4.399 por mes

Dos cuentas premium. Plan Familiar: Hasta 6 cuentas premium, controles parentales y beneficios para menores de 13 años. $5.499 por mes

YouTube Premium

Los planes y precios para Youtube Premium, con impuestos incluidos, son los siguientes: