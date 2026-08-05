Ley de tierras: Bullrich usó de ejemplo la seguridad de Rosario para defender el proyecto

La jefa del bloque libertario en el Senado realizó un llamativo paralelismo entre el texto parlamentario y la situación rosarina para demostrar fortaleza del Estado

La jefe del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, defendió el proyecto de tierras con Rosario como ejemplo

La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , utilizó la lucha contra la inseguridad en Rosario para defender el proyecto de tierras que debate el Congreso . En un paralelismo llamativo, dijo que la "fortaleza del Estado" debe hacer cumplir la soberanía como ocurrió en Rosario "donde regía la ley narco".

"Es ridículo pensar que si un extranjero tiene dos fábricas se está llevando la soberanía del país. La propiedad cambia de dueño, no la soberanía", sostuvo en una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias de la Cámara alta, a menos de 48 horas del inicio de la sesión en la que se retomará el debate.

En esa defensa de a soberanía sostuvo que el Estado debe hacerse fuerte y ejemplificó con el caso Rosario. "La fortaleza de un Estado debe hacer cumplir la ley. Por eso digo que en Rosario perdimos soberanía y ahora la recuperamos, antes la ley narco regía", sostuvo.

La jefa libertaria ratificó que el dictamen final del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada incluirá un tope del 25% a la extranjerización de tierras a nivel nacional, diez puntos porcentuales más que con la normativa vigente.

Al margen de las concesiones a sectores de la oposición, las cuentas para el gobierno siguen siendo ajustadísimas y la propia Bullrich confesó, sin quererlo, el escenario complejo que enfrenta el oficialismo.

“Se gana por un voto”, respondió ante la consulta periodística sobre las perspectivas de la votación en el recinto.

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Patricia Bullrich defendió el proyecto oficialista en una conferencia de prensa en el Senado.

Previamente, la senadora de La Libertad Avanza reconoció que, “por pedido de la oposición constructiva, se puso un límite razonable” a la extranjerización de tierras, como el que tiene Brasil.

También se aplicó en la última versión (la número 16) el criterio del doble conforme para la venta de tierras a extranjeros en zonas de seguridad de fronteras, con la obligatoriedad de que tanto la provincia como un alto funcionario nacional aprueben la operación inmobiliaria.

Bullrich ratificó que se quitará el tope de 1.000 hectáreas transferibles a manos extranjeras en la zona núcleo que está estipulado en la normativa actual, que la exministra de Seguridad Nacional denominó “ley Máximo Kirchner”, pese a que el líder de La Cámpora no era legislador ni funcionario cuando se sancionó a fines del 2011.

“El resultado fue que bajó el precio de la tierra”, aseguró la legisladora oficialista.

“Sacamos el límite de municipalidad, de departamento y de provincia porque es ridículo”, agregó Bullrich al referirse al tope del 15 % a la extranjerización de tierras que la ley vigente impone.

También aclaró que con el nuevo dictamen “los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierras rurales en la Argentina”.