La Capital | La Ciudad | arzobispo de Rosario

El arzobispo de Rosario lamentó que el Papa no visite la ciudad: "Hubiésemos querido recibirlo"

Monseñor Eduardo Martín celebró la llegada de León XIV a la Argentina, explicó por qué cree que fue elegida Córdoba y adelantó que organizarán viajes de fieles

5 de agosto 2026 · 09:40hs
Google Seguir a La Capital en Google
El arzobispo de Rosario explicó por qué León XIV no vendrá a la ciudad

Hector Rio

El arzobispo de Rosario explicó por qué León XIV no vendrá a la ciudad

El arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, celebró la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina, aunque admitió que hubiera querido que el pontífice incluyera a la ciudad en su recorrido. " Hubiésemos querido que viniera a Rosario", afirmó, y atribuyó la elección de Córdoba a la brevedad del viaje y a una cuestión geográfica.

En diálogo con LT8, el titular de la arquidiócesis rosarina calificó la llegada del pontífice como "una gran alegría" para la Iglesia y para todo el país. "Realmente es una gran alegría, una gran satisfacción porque ya tenemos la certeza del anuncio oficial de que el Papa viene a la Argentina", expresó.

Martín recordó que la última visita de un Papa al país fue la de Juan Pablo II en 1987, hace casi cuatro décadas. "Es una ocasión muy trascendente para renovar nuestra fe y también para volver a tener entusiasmo en el corazón", afirmó.

Un mensaje para toda la sociedad

El arzobispo sostuvo que la visita de León XIV trasciende el ámbito estrictamente religioso y consideró que su presencia puede aportar un mensaje necesario para el momento que atraviesa el país.

"Es un mensaje que trasciende la dimensión estrictamente de la Iglesia Católica para llegar a todo hombre de buena voluntad y al corazón de todos los argentinos", señaló.

>> Leer más: Rosario no formará parte de la visita del Papa León XIV en Argentina: cuál es el único antecedente

En ese sentido, destacó especialmente el perfil del pontífice. "Sobre todo es un mensaje de paz en estos tiempos de crispación, de polarización y también de guerras en distintas partes del mundo. Es un hombre de paz y creo que nos puede ayudar mucho a los argentinos", sostuvo.

"Hubiésemos querido que viniera a Rosario"

Consultado sobre la ausencia de Rosario en el itinerario oficial, Martín reconoció que existía la expectativa de recibir al Papa en la ciudad. "Seguramente hubiésemos querido realmente que viniera a Rosario", admitió.

El arzobispo recordó que la invitación había sido planteada formalmente. "El año pasado llevé personalmente la carta del intendente invitándolo a Rosario. También se lo manifesté este año", explicó.

Sin embargo, aclaró que la organización de un viaje papal depende de la Secretaría de Estado del Vaticano y que la duración de la gira condicionó las escalas.

Por qué eligieron Córdoba

Para Martín, la elección de Córdoba responde principalmente a una cuestión geográfica. "Córdoba está más en el centro del país y puede convocar a fieles del oeste, de Cuyo y del norte argentino. Pienso que esa fue una de las razones", interpretó.

>> Leer más: Confirman que el Papa León XIV viajará a la Argentina en 2026: visitará tres ciudades

También comparó la próxima visita con la realizada por Juan Pablo II en 1987.

"Si el viaje hubiese sido más prolongado, como ocurrió entonces, seguramente habría incluido muchas más ciudades. En aquella oportunidad visitó Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Salta, Corrientes y otros lugares", recordó.

Habrá viajes desde Rosario

Aunque la ciudad quedó fuera del recorrido oficial, la Arquidiócesis ya piensa en facilitar la participación de los fieles rosarinos. "Vamos a movilizar a nuestros fieles organizando viajes", adelantó Martín.

Indicó que primero deberán esperar el cronograma definitivo que difundirá el Vaticano para definir hacia cuál de las sedes viajarán los contingentes, aunque Buenos Aires aparece como la alternativa más cercana para los rosarinos.

Antes de finalizar la entrevista, el arzobispo convocó a los católicos a participar de la visita. "Animamos a todos los fieles a participar. Creemos que es una ocasión única poder recibir al Papa y aprovechar su mensaje y los gestos que va a realizar", afirmó.

Finalmente, expresó su deseo de que la presencia de León XIV ayude a fortalecer la convivencia en el país. "Nos va a ayudar a levantar la mirada y encontrar un punto de unidad que nos permita vivir como verdaderos hermanos", concluyó.

La única visita de un Papa a Rosario

La exclusión de la localidad santafesina en el recorrido de Sumo Pontífice contrasta con el antecedente de 1987, cuando Juan Pablo II incluyó a la ciudad santafesina en su histórica gira por la Argentina.

Esa fue la última visita de un Papa al país. Entre el 6 y el 12 de abril de 1987, Juan Pablo II recorrió diez ciudades argentinas durante una misión pastoral de seis días.

El 11 de abril de ese año permaneció unas seis horas y media en Rosario. El Monumento Nacional a la Bandera concentró la actividad principal de la jornada, donde más de 300.000 personas participaron de la misa que Karol Wojtya celebró frente al río Paraná, en un altar especialmente montado para la ocasión.

La convocatoria comenzó desde temprano. A las 8.55, miles de fieles recibieron al Pontífice en el Aeropuerto Internacional de Fisherton. Tras el acto protocolar, Juan Pablo II recorrió las calles de la ciudad a bordo del papamóvil antes de presidir la multitudinaria celebración religiosa.

Noticias relacionadas
La charla informativa sobre previsión, análisis y acciones de prevención ante la llegada de El Niño estará destinada a clubes náuticos, guarderías, instituciones ribereñas y usuarios del río.

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

la historica disco contrabando pide pista para seguir bailando

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales

Arranca el día con alta nubosidad en Rosario.

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo nublado y ambiente agradable

Ver comentarios

Las más leídas

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

El ex-Newells que presentó la renuncia como DT a un mes de haber asumido

El ex-Newell's que presentó la renuncia como DT a un mes de haber asumido

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

Lo último

La Joaqui habló de Luck Ra en el confesionario de Rosalía: Llevo toda mi vida recogiendo perlas

La Joaqui habló de Luck Ra en el confesionario de Rosalía: "Llevo toda mi vida recogiendo perlas"

El gobierno dice que el fallo previsional de la Corte tiene un impacto ético

El gobierno dice que el fallo previsional de la Corte tiene un impacto ético

Milei celebró la llegada del papa León XIV a la Argentina: Una visita histórica

Milei celebró la llegada del papa León XIV a la Argentina: "Una visita histórica"

Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora

La ciudad registra una tasa de mora del 17,1%, según un informe elaborado con datos del Banco Central. El endeudamiento crece entre los jóvenes

Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora
Ley de tierras: Bullrich usó de ejemplo la seguridad de Rosario para defender el proyecto
Política

Ley de tierras: Bullrich usó de ejemplo la seguridad de Rosario para defender el proyecto

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

El arzobispo de Rosario lamentó que el Papa no visite la ciudad: Hubiésemos querido recibirlo
La Ciudad

El arzobispo de Rosario lamentó que el Papa no visite la ciudad: "Hubiésemos querido recibirlo"

Rosario, fuera de la ruta del Papa León XIV en Argentina: cuál es el único antecedente
Información General

Rosario, fuera de la ruta del Papa León XIV en Argentina: cuál es el único antecedente

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

El ex-Newells que presentó la renuncia como DT a un mes de haber asumido

El ex-Newell's que presentó la renuncia como DT a un mes de haber asumido

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Ovación
Newells: el Zorro Cóccaro empezó a hacer de las suyas en el Parque

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: el Zorro Cóccaro empezó a hacer de las suyas en el Parque

Newells: el Zorro Cóccaro empezó a hacer de las suyas en el Parque

Newell's: el Zorro Cóccaro empezó a hacer de las suyas en el Parque

En Gimnasia y Esgrima, el minitenis demostró que sigue creciendo y no para

En Gimnasia y Esgrima, el minitenis demostró que sigue creciendo y no para

Primera C: pobre cosecha de Central Córdoba y Leones FC en los partidos reprogramados de la fecha 20º

Primera C: pobre cosecha de Central Córdoba y Leones FC en los partidos reprogramados de la fecha 20º

Policiales
Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido
Policiales

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

Villa Gobernador Gálvez: detenido por golpear y herir con un cuchillo a su pareja

Villa Gobernador Gálvez: detenido por golpear y herir con un cuchillo a su pareja

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Condena final para una banda que robó transformadores de la EPE para comercializarlos

Condena final para una banda que robó transformadores de la EPE para comercializarlos

La Ciudad
El arzobispo de Rosario lamentó que el Papa no visite la ciudad: Hubiésemos querido recibirlo
La Ciudad

El arzobispo de Rosario lamentó que el Papa no visite la ciudad: "Hubiésemos querido recibirlo"

¿Alergia por humedad? El sol no aparece en Rosario y aumentan los cuadros

¿Alergia por humedad? El sol no aparece en Rosario y aumentan los cuadros

Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora

Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur
La Ciudad

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur

Un senador de Santa Fe se grabó manejando en la ruta mientras tomaba mate y usaba el celular
Política

Un senador de Santa Fe se grabó manejando en la ruta mientras tomaba mate y usaba el celular

Javkin: Volvió Rosario, volvió Aapresid
La Ciudad

Javkin: "Volvió Rosario, volvió Aapresid"

Le gatilló en la cara a su ex, se trabó el arma y la apuñaló: quedó preso por intento de femicidio
Policiales

Le gatilló en la cara a su ex, se trabó el arma y la apuñaló: quedó preso por intento de femicidio

Megaoperativo en Tablada, Alvear y Vía Honda contra una banda narco
Policiales

Megaoperativo en Tablada, Alvear y Vía Honda contra una banda narco

Conflicto portuario: el gobierno acordó una baja del 20% en las tarifas y los prácticos levantaron el paro
Información General

Conflicto portuario: el gobierno acordó una baja del 20% en las tarifas y los prácticos levantaron el paro

Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina
La Ciudad

Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina

Ratner fue reelecto para conducir el Sindicato Municipal de Rosario
Política

Ratner fue reelecto para conducir el Sindicato Municipal de Rosario

El campo pidió reglas claras y menos presión fiscal en la apertura del Congreso Aapresid

Por Álvaro Torriglia y Lucía Cuffia
Apertura oficial

El campo pidió reglas claras y menos presión fiscal en la apertura del Congreso Aapresid

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras
Policiales

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras

Santa Fe va a la Corte nacional por el fallo sobre el tope jubilatorio
Política

Santa Fe va a la Corte nacional por el fallo sobre el tope jubilatorio

Anuncian demoras en la ruta A012 por obras sobre la autopista Rosario-Buenos Aires
La Región

Anuncian demoras en la ruta A012 por obras sobre la autopista Rosario-Buenos Aires

Rechazaron la liberación del principal imputado por el crimen del policía en Carcarañá
Policiales

Rechazaron la liberación del principal imputado por el crimen del policía en Carcarañá

Microtráfico: arrestaron a una pareja en un búnker con ayuda de un dron
Policiales

Microtráfico: arrestaron a una pareja en un búnker con ayuda de un dron

Argentina suma 300 agtech y el desafío sigue siendo conseguir capital

Por Patricia Martino
Agro

Argentina suma 300 agtech y el desafío sigue siendo conseguir capital

Con 316 colectivos cero kilómetro, la flota bajó a solo 5 años de antigüedad
La Ciudad

Con 316 colectivos cero kilómetro, la flota bajó a solo 5 años de antigüedad

Caso Caro Trippar: ¿puede la lactancia esconder los síntomas de un cáncer de mama?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Caso Caro Trippar: ¿puede la lactancia esconder los síntomas de un cáncer de mama?

Plataformas de streaming: cuánto cuestan Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Disney+ y YouTube
Información General

Plataformas de streaming: cuánto cuestan Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Disney+ y YouTube

Día del Panadero: por qué las facturas se llaman vigilante, bola de fraile y cañoncito
Información General

Día del Panadero: por qué las facturas se llaman vigilante, bola de fraile y cañoncito

Dolor de cabeza: farmacéuticos alertan por errores frecuentes al tomar analgésicos
La Ciudad

Dolor de cabeza: farmacéuticos alertan por errores frecuentes al tomar analgésicos