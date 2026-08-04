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Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras

El asalto sucedió este martes en Gálvez al 5200. Tres delincuentes sorprendieron a una mujer que terminó atada junto a su esposo

4 de agosto 2026 · 12:33hs
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Asalto en zona oeste. La puerta del garaje rota en la casa donde ingresaron al menos tres ladrones

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Asalto en zona oeste. La puerta del garaje rota en la casa donde ingresaron al menos tres ladrones

Una banda de delincuentes cometió un robo este martes a la mañana en una casa en Gálvez al 5200, en la zona oeste de Rosario, y se apoderó de unos doce millones de pesos y otros objetos de valor de las víctimas. Poco después, la policía encontró el auto que utilizaron los ladrones: lo habían abandonado en Felipe Moré al 2700, a unos doscientos metros donde cometieron el robo.

Todo sucedió poco antes de las 8.25. Según la información preliminar, tres delincuentes ingresaron en forma violenta en una vivienda ubicada en Gálvez y Camilo Aldao tras reducir a la dueña.

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima fue sorprendida por los tres asaltantes cuando intentaba salir de la casa en su automóvil y uno de los ladrones empuñaba un arma de fuego.

El auto en el que se movían los delincuentes. Lo abandonaron a menos de dos cuadras, por calle Felipe Moré

El auto en el que se movían los delincuentes. Lo abandonaron a menos de dos cuadras, por calle Felipe Moré

Cómo llegaron los ladrones al lugar

Según fuentes policiales, el grupo habría llegado a ese lugar en un Chevrolet Aveo de color azul. La banda ingresó a la casa y redujo a un matrimonio de personas de unos 70 años.

Las voceros indicaron que los ladrones sustrajeron unos 12 millones de pesos y teléfonos celulares entre otros elementos, pero que habrían intentado llevarse más cosas de valor, algo que no pudieron concretar porque la casa contaría con un sistema de alarmas o alguien pudo comunicarse a la Central de Emergencias 911.

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Un testigo contó al Tres TV que los maleantes habrían llegado a cargar algunos objetos en la camioneta de la pareja con la intención de llevarse un botín más amplio con el vehículo de las víctimas, pero no pudieron dado que se activó la Central de Emergencias 911.

Búsqueda de los ladrones

La denuncia de un vecino o el sistema de alarma que tendría la vivienda expuso ante la policía lo que estaba ocurriendo. Eso hizo que algunos de los hampones huyeran directamente por los techos y otros lo hicieran el auto, que salió marcha atrás a toda velocidad hacia calle Felipe Moré. Lo cierto fue que los efectivos del Comando Radioeléctrico que acudieron a la emergencia debieron violentar la puerta de garaje para poder auxiliar a las víctimas que habían quedado atado.

El parte policial señaló que el auto en el que se movían los asaltantes apareció abandonado minutos después cerca del lugar del robo, en Felipe Moré al 2700, mientras tanto un amplio operativo se montó en la zona en búsqueda de los ladrones.

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