Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

El sospechoso de 23 años fue identificado poco después del asesinato de Giuliana Bordón. Lo hallaron durante un operativo en el centro de Rosario

La Policía de Investigaciones (PDI) ratificó este martes que el presunto autor del femicidio en el barrio Luis Agote fue hacia el centro de Rosario luego de la denuncia. El sospechoso quedó detenido en una estación de servicios de avenida Pellegrini y la Justicia pidió otras medidas para reconstruir lo ocurrido tras la muerte de Giuliana Bordón .

Las fuerzas de seguridad provinciales atraparon a Axel M. lejos de su casa. A primera hora de la mañana, los agentes lo identificaron mientras estaba descalzo , vestido con una remera y un pantalón corto.

De acuerdo a los testimonios de vecinos, el joven de 23 años se fue del edificio de Crespo al 500 poco antes de la llegada de los policías que recibieron la denuncia a través del 911. El operativo comenzó cerca de la una de la madrugada y concluyó con un segundo procedimiento realizado a unas 40 cuadras de la escena del crimen.

Mientras una parte de los agentes inspeccionaba el inmueble donde mataron a Débora Giuliana Bordón, la Brigada de Femicidios de la PDI empezó a revisar material de cámaras de videovigilancia y entrevistó a los testigos . La fiscal Anabel Cerutti pidió colaboración con el sistema Lince para seguir la pista del sospechoso a través del análisis de los videos de la red pública con inteligencia artificial.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El relevamiento dio resultados positivos y permitió dar con el supuesto asesino en la estación de gas natural comprimido (GNC) de avenida Pellegrini y Sarmiento. Una vez que verificaron su identidad, la encargada de la causa ordenó la detención para imputarlo el próximo viernes en el Centro de Justicia Penal. En ese procedimiento se realizaron algunos peritajes médicos y otras diligencias solicitadas por la funcionaria.

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La investigación se inició alrededor de las 00.30, cuando la Central de Emergencias recibió múltiples llamados desde el edificio ubicado entre la calle Urquiza y el pasaje Robertson. Axel M. se había mudado allí poco tiempo antes y ocupaba un departamento del primer piso.

La Brigada de Orden Urbano (BOU) de la Unidad Regional II fue la primera que respondió a las denuncias. Los testigos advirtieron que el personal estaba por retirarse sin advertir lo sucedido porque no escuchaban los gritos a los que se referían los testigos y argumentaron que no podían entrar por la fuerza en esas circunstancias. Frente a esta decisión, un vecino se animó a ingresar de otra manera. "Procedí a pasar por el balcón y cuando me asomé, vi el cadáver enrollado en una sábana. El arma estaba clavada en el cuello, la degolló", sostuvo.

Después del hallazgo del cadáver, el MPA ordenó una serie de medidas para reconstruir el homicidio ante las sospechas sobre un caso ocurrido en un contexto de violencia de género. Mientras tanto, el único detenido quedó bajo custodia policial a la espera de la audiencia imputativa prevista para el final de la semana.

¿Cómo hacer una denuncia por violencia de género en Rosario?

Frente a una emergencia en un contexto de violencia de género con riesgo para la vida de una persona en la provincia de Santa Fe, las autoridades recomiendan llamar directamente al 911. Tanto la víctima como testigos pueden realizar las denuncias correspondientes.

Para otras denuncias y asesoramiento, Rosario cuenta con el Teléfono Verde 0800-444-0420. Esta línea gratuita también funciona las 24 horas para asistir a las víctimas. Otra herramienta similar el Contacto Violeta, un servicio de asistencia por mensajes de Whatsapp a través del 341-5-781509. Esta opción se encuentra disponible para quienes precisan ayuda y no pueden hablar a la hora de solicitarla.

En la órbita local, las denuncias sobre violencia de género pueden realizarse en la principal sede regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ubicada en Sarmiento 2850. El teléfono del organismo es 341-4-861200.

A nivel nacional también funciona la línea 144 para atender casos en cualquier punto del país.