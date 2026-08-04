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El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

Días antes del crimen utilizó sus redes sociales para realizar un misterioso posteo. Este martes fue detenido por el femicidio de Débora Giuliana Bordón

4 de agosto 2026 · 17:49hs
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El departamento de Crespo al 500

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El departamento de Crespo al 500, donde ocurrió el femicidio de barrio Agote

El femicidio en barrio Luis Agote estremeció a los vecinos. Una pelea que se entendía por la magnitud de los gritos de la víctima alertó a los vecinos que llamaron al 911. Luego del trágico episodio en Crespo al 500, se van conociendo detalles del detenido y principal sospechoso, que dejó misteriosos mensajes en su cuenta de Instagram.

Débora Giuliana Bordón, una mujer de 31 años, fue asesinada este martes a la madrugada. La policía la encontró luego del llamado de los vecinos que escucharon los gritos de la víctima. Rápidamente todos apuntaron contra Axel M., que se escapó del lugar, pero fue detenido horas más tarde. "No conocía al agresor, no lo vi nunca. No tengo idea del vínculo que tenía con la mujer, a la que tampoco conocíamos", contó Agustín, uno de los vecinos que saltó el balcón, se encontró con la escena y le abrió la puerta a la Policía de Santa Fe.

Luego del femicidio, Axel M. fue detenido y comenzó la reconstrucción del hecho y la relación que mantenía con la víctima. También circuló su cuenta de Instagram, donde hace cuatro días dejó un enigmático mensaje.

El mensaje de Axel

La cuenta de Instagram de Axel es escueta y con pocos seguidores. Sin fotos en el feed y con una imagen de perfil de animé, Axel tenía un puñado de historias destacadas que acumuló en los últimos dos años.

Entre las fotos que aún mantenía públicas, Axel mostró una con su familia y seis de él frente al espejo con distintos diseños de imagen. Sin embargo, la última foto llamó la atención de todos.

Axel publicó un breve video con cuatro fotos suyas y música electrónica a la que sumó un breve y contundente pie de foto: "Sanar? JAJAJA. Te la tengo jurada. A la mierda todo era tu frase, no? (sic)".

En la última semana había publicado otras dos imágenes en las que se superponían citas y canciones. "Dicen que el amor no se muere y es mentira. El amor sí mata, pero te deja respirando", fue una de las frases que eligió y tomó del libro "(sobre) viviendo con el corazón roto" de la mexicana Faty Salinas.

Femicidio en barrio Agote

Una mujer de 31 años fue asesinada de un puntazo en el cuello en un departamento de Crespo al 516, en barrio Luis Agote. La hipótesis preliminar indicaba que el caso se está investigando en primer término como femicidio y la policía detuvo a un hombre de 23 años en Pellegrini y Sarmiento.

Las primeras informaciones obtenidas por los investigadores en el lugar del crimen indicaban que vecinos escucharon, alrededor de la 1de hoy, una fuerte discusión entre la víctima y un hombre, cuyo vínculo con la mujer aún se trata de establecer, quien en principio huyó del lugar, pero se halló su pasaporte.

>> Leer más: Femicidio en barrio Agote: gritos de madrugada, el llamado al 911 y un cruce de balcón

Según trascendió, el hombre fue detenido poco después por la Policía de Investigaciones en Pellegrini y Sarmiento. La policía de Rosario trabajaba esta madrugada en el lugar, donde los investigadores hallaron un puñal cerca del cuerpo que habría sido utilizado como arma. De acuerdo con los datos preliminares, la víctima fue identificada como Débora Giuliana Bordón y el detenido como Axel Alejandro M.

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