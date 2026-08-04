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Un senador de Santa Fe se grabó manejando en la ruta mientras tomaba mate y usaba el celular

Oscar Dolzani publicó un video que lo dejó expuesto y el repudio por su temerario accionar no tardó en llegar. ¿Qué respondió el legislador?

4 de agosto 2026 · 14:24hs
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Oscar Dolzani

Oscar Dolzani, senador provincial por el departamento San Javier.

El video del senador por el departamento San Javier, Oscar Dolzani (bloque oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe), sigue publicado. Allí se lo ve conduciendo de noche por una ruta de la provincia con el celular y un mate. Al volante lo sostenía con algunos dedos y la mirada estaba puesta en la pantalla del smartphone. El video se hizo viral y las críticas se replicaron. El legislador radical tuvo que pedir disculpas.

"Manejando, leyendo (el celular), con luz dentro del auto. Todo mal", dijo el primer comentario. "Un legislador conduciendo con una mano en el celular y el mate a la vez", agregó otro y pidió que la Agencia Provincia de Seguridad Vial (APSV) actúe "de oficio".

Se sumaron decenas de comentarios en la misma línea, exponiendo las infracciones que Dolzani cometió en apenas unos segundos que dura el video.

En las imágenes no se divisan autos cerca de Dolzani, pero solo el simple uso de celular y mate al volante es una conducta riesgosa y contraria a las normas de tránsito. A casi una semana del hecho, el senador pidió disculpas.

Las disculpas del senador

Dolzani grabó otro video sobre su vehículo detenido, pidió perdón por sus actos y calificó que "está totalmente mal" su accionar.

"Quiero reconocer mi error y pedir disculpas. Dicen que pide disculpas y reconoce los errores es valiente y me creo muy valiente", agregó rápidamente el senador.

>> Leer más: Le sacaron la licencia de conducir a Santiago Maratea por grabar una historia de Instagram mientras manejaba

Dolzani reiteró que "hizo algo muy malo" y sostuvo que "más allá de que puedo explicar que no venía nadie, está mal".

Por otro lado, Dolzani dejó una reflexión a raíz de la polémica que generó el video y dijo: "La mentira corre siete veces más rápido que la verdad, pero espero que esta disculpa corra más rápido. Ojalá esto pueda saciar a esas personas que me han marcado mi error. Espero que las personas que me insultaron reconozcan las disculpas y que somos seres humanos y nos equivocamos".

Por su parte, el diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) Fabián Palo Oliver presentó un proyecto de comunicación mediante el cual solicita a la Agencia de Seguridad Vial que indique si se labraron actas infracción en los términos de las leyes nacional Nº 24.449 y provincial Nº 13.169, entre otras medidas.

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