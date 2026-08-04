Anuncian demoras en la ruta A012 por obras sobre la autopista Rosario-Buenos Aires

El gobierno de Santa Fe aclaró que ambos corredores permanecen abiertos, pero el mantenimiento afecta el tránsito cerca de Alvear y Pueblo Esther

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció este lunes un operativo especial para la reparación de la ruta A012 . Si bien las tareas no requieren un corte total, el plan dio inicio a una semana con posibles demoras de tránsito en el cruce con la autopista Rosario-Buenos Aires , un punto clave del mapa vial de la región.

Fuentes oficiales indicaron que la circulación se verá afectada hasta el próximo sábado en inmediaciones de Alvear y Pueblo Esther . Se trata de uno de los tres frentes de trabajo que se eligieron para el acondicionamiento urgente del corredor que rodea la avenida Circunvalación y se extiende hasta el acceso sur a San Lorenzo.

El gobierno de Santa Fe confirmó la presencia de banderilleros de Luis Carlos Pose SA , la empresa adjudicataria de la licitación para invertir 5.000 millones de pesos en los arreglos. Además, la firma preparó cartelería indicativa con el fin de evitar mayores inconvenientes en el principal cruces de la red de transporte de cargas del sur del Gran Rosario.

El mapa de tránsito local también incluye algunos cortes de calle por obras previstas para este martes . En esa lista se incluyen:

Bulevar Seguí entre avenida San Martín y Entre Ríos, lado norte

Bulevar Seguí entre bulevar Oroño y Dorrego

Maipú y San Lorenzo (obra de Assa)

Humberto Primo entre Díaz Vélez y Nueva York

Chacabuco y La Paz

Viamonte entre avenida Francia y avenida Ovidio Lagos

Ovidio Lagos y Mendoza (sobre Ovidio Lagos)

3 de Febrero y Callao

Mendoza y Ovidio Lagos (sobre Mendoza)

>> Leer más: Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

Con respecto a la situación en la ruta nacional A012, la APSV remarcó que habrá demoras durante el resto de la semana en el intercambiador de la autopista a Buenos Aires. Ante esta situación, voceros del organismo recomiendan respetar las indicaciones de los operarios que trabajan allí y manejar con precaución.

Atención! #RNA012



A partir del lunes 3 de agosto y hasta el sábado 8 inclusive, se iniciarán trabajos de reparación de calzada en el intercambiador de RN AO12 y Autopista Rosario-Buenos Aires.



Si bien los puestos estarán señalizados con banderilleros de la empresa y… — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) August 3, 2026

Por otra parte, al noroeste de Rosario se mantiene un corte total en el cruce con la ruta nacional 34 para avanzar con obras similares. En este caso, las autoridades habilitaron caminos alternativos para los vecinos de la zona ubicada al sur de Ricardone, mientras que los camiones sólo pueden ingresar al Parque Industrial de Roldán. Para cualquier otro recorrido, tienen prohibido circular en el tramo que se extiende hasta la vieja ruta 9.