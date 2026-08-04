Anuncian demoras en la ruta A012 por obras sobre la autopista Rosario-Buenos Aires

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El gobierno cede por falta de votos y acepta limitar la venta de tierras a extranjeros
La Ciudad
Un jubilado del Ejército en Rosario se encadenó en la obra social: "Está en juego la salud de mi señora"
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Hidrovía, frenada: una huelga tras una medida de Sturzenegger preocupa a las cerealeras
Policiales
Crimen del policía en Carcarañá: ofrecen una recompensa de $10 millones para dar con otros implicados
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Viajes por el mundo y una vida de lujos: detuvieron a una influencer acusada de vender drogas en boliches
Ovación
Bandera contra la ley de tierras en Newell's: por qué se decidió retirarla de la tribuna
La Ciudad
Investigadores de la UNR crean un test que detecta recaídas de cáncer en muestras de sangre
Salud
A un año de la muerte de un joven jugador de rugby, la Justicia rosarina busca saber qué pasó
Economía
Pampa Energía: sigue la conciliación obligatoria y se abre una mesa para buscar una salida a la planta
Policiales
Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios
Policiales
Un ladrón de cables terminó con fracturas cuando cayó desde lo alto junto a un poste
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Murió un adolescente que había sido baleado hace dos semanas en el Ludueña
La Ciudad
Vacaciones de invierno: Rosario recibió un 30 por ciento más de turismo que en 2025
Economía
Milei sobre las familias con deudas: "Nadie les puso una pistola en la cabeza"
Información General
Quini 6 celebra sus 38 años con un premio histórico equivalente a 3 millones de dólares
La Ciudad
Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones
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City Center Online sortea un viaje para ver la Fórmula 1 en Brasil: cómo participar
Juegos Suramericanos: Rosario inició la cuenta regresiva formal
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Cuándo es el Día del Niño y por qué este año habrá fin de semana largo
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Policías ayudaron a una familia que tenía una emergencia médica con su bebé