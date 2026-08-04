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Le gatilló en la cara a su ex, se trabó el arma y la apuñaló: quedó preso por intento de femicidio alevoso

Irrumpió en la casa de la mujer en Santa Fe, la encerró y le disparó, pero la bala no salió. Siguió atacándola con un cuchillo hasta que llegó la policía

4 de agosto 2026 · 18:54hs
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Le gatilló en la cara a su ex

Le gatilló en la cara a su ex, se trabó el arma y la apuñaló: quedó preso por intento de femicidio alevoso

Un hombre de 41 años quedó en prisión preventiva por el intento de femicidio de su expareja, a quien le gatilló un disparo en la cara pero se trabó la salida el proyectil. Como el disparo no salió , tomó un cuchillo y la hirió en distintas partes del cuerpo. Ocurrió en la ciudad de Santa Fe, donde la víctima se salvó gracias a que la policía irrumpió en la casa a la fuerza para reducir al agresor y obtuvo rápida asistencia médica.

Rodrigo Sebastián C., detenido en el domicilio de la víctima en la zona norte de la ciudad capital provincial, fue imputado por los delitos de tentativa de homicidio agravado por el vínculo de pareja que había mantenido con la mujer, por ser ejercido el ataque con violencia de género (femicidio) y por alevosía. A esto sumó la tenencia ilegítima del arma de fuego de uso civil que disparó al menos una vez.

>>Leer más: Condenan a un hombre a 11 años de prisión por intentar prender fuego a su pareja

Con candado

C. fue implicado en una audiencia judicial realizada este lunes en la ciudad de Santa Fe ante un pedido de la fiscal María Laura Gerard. La defensa no se opuso al dictado de la prisión preventiva v la jueza Rosana Carrara dictó la medida por el plazo legal.

La agresión que casi le cuesta la vida a la mujer, cuya edad no se dio a conocer, ocurrió el pasado viernes 24 de julio. Cerca de las 13, según planteó la fiscal Gerard, el acusado irrumpió en la casa de la víctima y le exigió a otro hombre que estaba allí que se fuera. Luego cerró la puerta con candado y quedó solo junto con la mujer.

La fiscal remarcó que, “con la víctima indefensa e imposibilitada de escapar”, C. extrajo un arma de fuego, le apuntó al rostro y le disparó al menos una vez con la clara intención de matarla. Sin embargo, el proyectil quedó trabado en el mecanismo del arma y el disparo no se produjo.

Un arma que no funcionó

En los segundos posteriores el agresor intentó colocar otros cuatro cartuchos en el arma, pero no logró que funcione. Entonces agarró un cuchillo que había en la casa y apuñaló a la mujer en distintas partes del cuerpo. Le provocó heridas en el cuero cabelludo, el tórax, la espalda, los antebrazos, los brazos y las manos. La policía llegó rápidamente al lugar e impidió que C. continuara con el ataque. En ese momento quedó detenido.

>>Leer más: Condenan a un hombre a 10 años por una tentativa de femicidio en barrio Tablada

La fiscal planteó el imputado “siempre actuó con intención, conocimiento y voluntad de matar a la mujer”, pero ese resultado no se produjo por circunstancias ajenas a su voluntad: no sólo el desperfecto del arma sino también la imposibilidad de volver a cargarla, la rápida atención médica y la inmediata intervención policial.

Tras la audiencia, la encargada de la acusación planteó que en el caso se presentaron evidencias que respaldan esa reconstrucción de los hechos y que el imputado es el autor.

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