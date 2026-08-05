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Los clubes de la costa se preparan para la llegada de El Niño

El Consejo Consultivo del Río, del que participan las entidades náuticas junto a la Municipalidad, se reunirá con especialistas para minimizar riesgos ante el incremento de lluvias y tormentas que se espera para la primavera

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

5 de agosto 2026 · 06:30hs
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La charla informativa sobre previsión

Foto: Celina Mutti Lovera/ La Capital

La charla informativa sobre previsión, análisis y acciones de prevención ante la llegada de El Niño estará destinada a clubes náuticos, guarderías, instituciones ribereñas y usuarios del río.

El Consejo Consultivo del Río, que integran clubes de la costa, organismos municipales, otras instituciones náuticas y especialistas, se reunirá este jueves para analizar los pronósticos climáticos y coordinar acciones de prevención frente a los posibles impactos del fenómeno de El Niño sobre el Paraná y la costa rosarina.

La charla informativa sobre previsión, análisis y acciones de prevención ante la creciente estará destinada a clubes náuticos, guarderías, instituciones ribereñas y usuarios del río. La actividad comenzará a las 19.30 en el Salón Molteni del Club de Velas Rosario y es organizada en conjunto por el Consejo Consultivo del Río, la Unión de Clubes de la Costa y la Municipalidad de Rosario.

>> Leer más: Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

Medidas preventivas

El encuentro estará a cargo de Gonzalo Ratner, director de Protección Civil de la Municipalidad de Rosario, quien brindará un panorama actualizado sobre la evolución del fenómeno climático y los escenarios previstos para los próximos meses, además de las medidas preventivas que pueden adoptar las instituciones y quienes desarrollan actividades sobre el río.

Los pronósticos climáticos indican que El Niño podría traducirse en un aumento de las precipitaciones y en una recuperación de los niveles del río Paraná, un escenario que exige planificación y coordinación entre los organismos públicos y las entidades vinculadas a la actividad náutica. En ese contexto, el Consejo Consultivo del Río busca fortalecer el trabajo conjunto para minimizar riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias.

En Rosario, la llegada del fenómeno de El Niño coincide con una época del año en la que habitualmente ya se registran lluvias importantes, por lo que el escenario genera preocupación entre los clubes y entidades vinculadas al río ante el incremento de lluvias y tormentas que se espera para la primavera y el comienzo del verano.

>> Leer más: Cómo sobrellevar un fenómeno El Niño que, en las predicciones, no tiene precedentes

El Niño

Según los pronósticos, se esperan tormentas fuertes y precipitaciones copiosas, en un contexto que recuerda a episodios registrados en 1998, 2015 y 2016, cuando hubo inundaciones y desbordes de arroyos. A esto se suma otro factor: el río Paraná podría alcanzar niveles elevados debido al volumen de agua que trae la cuenca, lo que incrementa la necesidad de anticiparse a posibles complicaciones.

Esta convocatoria se suma al trabajo preventivo que la Municipalidad viene desarrollando en materia de infraestructura hídrica. Durante los últimos meses se llevaron adelante tareas de limpieza y mantenimiento en canales, zanjones, emisarios y sectores costeros con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua y preparar el sistema de drenaje pluvial frente a posibles lluvias intensas, además de intervenciones de limpieza en la desembocadura del arroyo Ludueña y distintos puntos de la costa del Paraná.

“La prevención empieza mucho antes de que ocurra una emergencia. Hoy contamos con mejores herramientas para anticiparnos a los eventos climáticos y esa información tiene que llegar a quienes viven, trabajan y desarrollan actividades todos los días en el río. Compartir escenarios, protocolos y medidas de cuidado con las instituciones náuticas nos permite estar mejor preparados para reducir riesgos y actuar de manera coordinada”, señaló Gonzalo Ratner, director de Protección Civil de la Municipalidad de Rosario.

>> Leer más: El Niño: desmienten una "catástrofe" climática, pero llaman a ajustar los planes de contingencia

Primera línea del río

Por su parte, el presidente del Club de Velas Rosario, Alejandro Colla, destacó: “Los clubes de la costa somos parte de la primera línea cuando el río cambia su comportamiento. Por eso creemos que la mejor herramienta es la prevención. Reunirnos, compartir información confiable y coordinar acciones con el municipio y las demás instituciones nos permite cuidar a quienes navegan, proteger nuestras instalaciones y fortalecer el vínculo con toda la comunidad náutica”, agregó.

La actividad es abierta a representantes de clubes, instituciones deportivas, guarderías náuticas y a todas las personas interesadas en conocer cómo prepararse frente a un fenómeno climático que tendrá incidencia directa sobre la dinámica del río y la ribera durante los próximos meses.

La premisa de las entidades es clara: "abrir el paraguas antes de que llueva", es decir, tomar medidas preventivas y coordinar acciones con anticipación para reducir el impacto de eventuales tormentas, crecidas e inundaciones.

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