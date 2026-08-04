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Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Una investigación periodística puso bajo la lupa la titularidad del inmueble del barrio porteño de Belgrano donde reside el sindicalista y habría ocurrido el confuso episodio con la rosarina Candela Arizaga.

4 de agosto 2026 · 18:08hs
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Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

La detención del sindicalista Facundo Moyano tras el confuso episodio protagonizado junto con la rosarina Candela Arizaga abrió una causa judicial, pero también puso bajo la lupa el departamento del barrio porteño de Belgrano en el que vive el sindicalista y donde habrían comenzado los hechos.

El inmueble ubicado en un edificio de avenida del Libertador al 5400 no estaría registrado a nombre del exdiputado nacional. Según reveló la periodista Natalia Volosin en el programa Ronda de Investigación, la propiedad pertenecería a Toit SRL, una sociedad constituida en 2018 por Sonia María Caputo y Marina Caputo.

Sonia María Caputo es hija del empresario de la construcción Nicolás “Nicky” Caputo, histórico amigo de Mauricio Macri y una figura ligada durante años al poder político y empresarial. De acuerdo con la investigación difundida por Volosin y reproducida por Perfil, una sociedad integrada por miembros de esa familia sería la titular del departamento en el que reside Moyano.

“Su hija sería la propietaria, a través de una sociedad, del departamento en el que reside Facundo Moyano”, sostuvo la periodista al presentar la información. El dato no forma parte, en principio, de la causa penal iniciada por el episodio ocurrido durante la madrugada, sino de una pesquisa paralela sobre la propiedad del inmueble.

Una sociedad constituida en 2018

De acuerdo con la documentación mencionada en el informe periodístico, Toit SRL fue creada en 2018 por Sonia María Caputo y Marina Caputo. La sociedad aparecería vinculada con la titularidad del departamento utilizado por Moyano en Barrancas de Belgrano.

La información vuelve a conectar, aunque de manera indirecta, a dos familias de extensa gravitación en la política y los negocios argentinos: los Moyano, con una estructura de poder construida alrededor del sindicalismo, y los Caputo, vinculados con la actividad empresarial y con el expresidente Mauricio Macri.

Volosin también señaló que en el mismo edificio habría otras unidades pertenecientes a personas relacionadas con el poder político y empresarial, entre ellas el propio Nicolás Caputo y la ex primera dama Juliana Awada. Ese aspecto, sin embargo, fue presentado como parte de una investigación todavía en desarrollo y no guarda relación directa con el expediente judicial contra Moyano.

El episodio que puso al departamento bajo la lupa

La pesquisa sobre el inmueble surgió después de que Arizaga, una joven rosarina de 23 años, fuera encontrada durante la madrugada corriendo semidesnuda por la zona de Barrancas de Belgrano. La Policía de la Ciudad localizó minutos después a Moyano mientras seguía a la mujer y trasladó a ambos para determinar qué había ocurrido.

El sindicalista fue llevado a la Comisaría Vecinal 13A y quedó inicialmente acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. La joven fue derivada al Hospital Pirovano, donde recibió atención por una lesión en una rodilla y declaró ante funcionarios judiciales.

Arizaga negó posteriormente haber sido golpeada o mantenida encerrada por Moyano y atribuyó el episodio al consumo de drogas. La Justicia porteña continuó con las medidas para esclarecer las circunstancias en las que la mujer salió del edificio y determinar si existió algún delito.

La identidad del eventual propietario del departamento no define la responsabilidad penal de ninguno de los involucrados. Sin embargo, incorporó un nuevo interrogante alrededor del sindicalista: bajo qué condiciones ocupa una propiedad que, según la investigación periodística, estaría controlada por una sociedad vinculada con la familia Caputo. La supuesta titularidad de Toit SRL también fue reproducida por otros medios a partir de la revelación televisiva.

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