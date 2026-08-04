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Caso Caro Trippar: ¿puede la lactancia esconder los síntomas de un cáncer de mama?

El testimonio de la influencer que conmueve y busca generar conciencia. La palabra de un especialista rosarino. Las señales que no deben pasarse por alto

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

4 de agosto 2026 · 09:30hs
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La influencer Caro Trippar contó que le diagnosticaron cáncer de mama 

La influencer Caro Trippar contó que le diagnosticaron cáncer de mama 

Carolina Stephanie Trippar, conocida como Caro Trippar, tiene 35 años y casi 600 mil seguidores en Instagram, que se suman a los de otras plataformas. Es una creadora de contenido y youtuber que se hizo famosa por sus videos en los que prueba recetas de cocina, muestra secretos sobre platos y productos, siempre con humor. Hace días, una de sus publicaciones se viralizó. Pero, esta vez, lejos del buen ánimo que la caracteriza, dio una noticia que conmovió a todos: contó que le habían diagnosticado cáncer de mama con metástasis y detalló que demoró la consulta porque confundió el tumor con una mastitis (inflamación del tejido mamario) que tenía por dar la teta a su bebé. Por eso, en el video hizo hincapié en la importancia de no dejar pasar por alto ninguna señal y consultar al médico. El apoyo de sus seguidores fue inmediato pero también surgieron muchas preguntas en las redes. ¿Transitar un embarazo y amamantar aumentan el riesgo de cáncer? ¿Puede la lactancia "tapar" los síntomas de un cáncer de mama? ¿Cuándo hay que consultar de inmediato al médico?

La Capital habló con Sebastián Torres, médico, investigador y docente (que se especializa en cáncer de mama), quien respondió a las dudas más frecuentes en torno a maternidad y enfermedad oncológica.

"El embarazo no incrementa el riesgo de cáncer de mama", dijo el especialista, quien agregó que en las últimas dos décadas, las mujeres comenzaron a tener hijos más cerca de los 35, 40 años, una edad en la que, justamente, se empiezan a incrementar la curva de incidencia de esta enfermedad. Quizá por eso se presentan algunos diagnósticos más en ese momento de la vida, pero no por el hecho de llevar adelante un embarazo o dar de mamar sino más relacionados a la edad.

"El cáncer en general, en personas de menos de 50 años ha crecido en todo el mundo", agregó el médico.

La lactancia siempre es beneficiosa, dicen los médicos. No hay relación entre dar la teta y la aparición de cáncer

La lactancia siempre es beneficiosa, dicen los médicos. No hay relación entre dar la teta y la aparición de cáncer

Qué dijo la influencer

Caro Trippar grabó un video hablando de su situación de salud: "Creo que es el video más incómodo que voy a subir en toda mi historia en internet, no lo puedo creer...", dijo mirando a la cámara, desde su dormitorio. "Lo grabé en mayo, hace meses que lo tengo", agregó, conmovida.

Contó que le diagnosticaron cáncer de mama hace un tiempo, y que sin embargo le cuesta "mucho" hablar del tema actualmente. Además dio detalles sobre todo lo que pasó: lo que le dijeron los médicos, cómo se sintió con cada frase y lo que sintió cuando escuchó que tenía metástasis. También detalló los estudios que tuvo que hacerse.

"No llegué a la detección temprana porque me confundí una mastitis con el cáncer y no lo agarré a tiempo...", expresó. Y pidió a sus seguidoras que consulten ante la mínima duda, el "mínimo bultito".

En el video que grabó Caro Trippar apenas se enteró de su situación se la ve llorando desconsolada. "No me lo vi venir", destacó con tristeza. "Si algo tengo en claro es que no tengo que ocultarlo... Ya me encuentro con mujeres que pasaron por lo mismo que yo. Necesito hablar porque cuanto más lo hablo más lo proceso".

Un bulto y una mancha

Cuando dejó de darle la teta a su hijo Milo, contó la influencer, "sentía una pelota y pinchazos, y (noté) una mancha roja", y eso, asumió, se debía al proceso de la lactancia. "Quizá hace mucho que lo tengo y no lo sabía. Me mandaron a un mastólogo urgente..."

Luego llegaron la biopsia y los resultados. En diez días recibió el informe. "Yo seguía yendo al trabajo", precisó. "Me dicen que es cáncer y todavía no tengo el diagnóstico completo (porque hay muchos tipos de cáncer, algo que yo no sabía, sostuvo)".

Los estudios realizados en forma anual ayudan a detectar el cáncer de mama en etapas muy incipientes

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Pocos días después de que el video se multiplique por miles -ya más serena y con más información sobre su situación- Caro Trippar dijo que tiene cáncer de mama HER2 negativo, hormonal positivo con metástasis y que comenzó el tratamiento.

“Lo que aprendí de todo esto, que me dio un sacudón gigante, es que lo más importante es la salud y los vínculos. El resto, chicos, es decorado”, mencionó.

Mastitis y durezas

"Cada 3 mil diagnósticos de cáncer de mama, uno está ligado a una persona que cursa un embarazo o que está en período de lactancia o en el primer año posparto", explicó el médico Sebastián Torres. Si bien los casos en personas jóvenes son pocos en relación al total, recomendó a las mujeres estar atentas a cualquier cambio en la mama, estén o no embarazadas o dando de mamar, y mucho más si tienen antecedentes familiares de esta enfermedad. "Los controles anuales no deben saltearse", enfatizó.

"La confusión, como contó esta chica, es que toda embarazada tiene aumento de la glándula mamaria, dilatación de los conductos y cambios en la consistencia de las mamas. Aparecen durezas y pueden tener mastitis que es un cuadro que puede generar confusión si aparece justo un cáncer", expresó.

"La mastitis es común pero en un par de semanas, con tratamiento médico, los síntomas tienen que mejorar. Si eso no pasa y una mujer siente una dureza, debe hacer una consulta con el especialista", remarcó. "Uno de los mitos que perdura es que si estás embarazada o en período de lactancia no podés hacerte estudios, eso es mentira", dijo Torres.

"No hay que asustarse ni generar pánico, sí estar atentas, en cualquier período de la vida. Obviamente luego de un parto, con todo lo que eso significa para una mujer, con la carga mental, física que se genera, si tiene otros hijos si sigue trabajando tanto en la casa como afuera, es lógico que se pueda pasar alguna situación....", reflexionó.

Torres dijo que cuanto antes se detecte el cáncer las posibilidades de cura son altas. Pero también comentó que la ciencia ha avanzado mucho en la última década, que es cada vez más personalizada y que aún en situaciones que parecen muy críticas las opciones son "notablemente mejores" que antes en cuanto a tratamientos.

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