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Rechazaron la liberación del principal imputado por el crimen del policía en Carcarañá

La defensa de Julio Z. apeló la medida cautelar a más de un mes del homicidio de Eduardo Damián López en la cancha de Cremería

4 de agosto 2026 · 09:21hs
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La víctima del crimen tenía 33 años y trabajaba en Roldán.

Foto: Facebook.

La víctima del crimen tenía 33 años y trabajaba en Roldán.

Mientras se mantiene la recompensa de 10 millones de pesos para esclarecer el crimen del policía Eduardo Damián López, la Justicia dictó este lunes una resolución clave para la investigación. La Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario rechazó el pedido para liberar al principal imputado por el asesinato en la cancha del Club Atlético Carcarañá.

La decisión se dio a conocer después del análisis de la solicitud de los representantes legales de Julio Z. y el planteo contrario del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Finalmente, el juez Miguel Moreno confirmó la orden de prisión preventiva efectiva por 120 días para uno de los dos detenidos.

El fiscal de Cañada de Gómez, Juan Pablo Baños, se opuso al recurso de apelación interpuesto por la defensa. De esta manera, la medida cautelar se sostendrá al menos hasta fines de octubre, de acuerdo a la resolución inicial en los tribunales de la cabecera del departamento Iriondo.

Una final con un policía asesinado en Carcarañá

López tenía 33 años y trabajaba en el Comando Radioeléctrico de Roldán. El domingo 28 de junio fue a prestar servicios adicionales a la cancha de Cremería, donde Sportivo Las Parejas ganó el partido y se consagró campeón del torneo regional. Después del encuentro, un grupo de hinchas locales atacó a los policías en el estacionamiento y la víctima sufrió lesiones gravísimas.

Según la hipótesis del MPA, Julio Z. estaba entre las 15 ó 20 personas que rodearon a seis uniformados alrededor de las 17.30, cuando empezaron a arrojarles piedras y otros objetos contundentes. En particular, el fiscal sostuvo que este sospechoso tomó una barra de hierro de casi metro de longitud y se la clavó en la cabeza al oficial fallecido.

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Después de esta agresión, un segundo imputado identificado como Agustín A. agarró el mismo objeto y lo empujo hacia el interior del cráneo en forma ascendente. En ese momento, López cayó y sufrió convulsiones como consecuencia de las lesiones atribuidas.

La víctima quedó internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Casi 24 horas desde el traslado a Rosario, los médicos confirmaron el fallecimiento debido a las gravísimas heridas que tenía.

Una investigación abierta y una recompensa

El mismo día del anuncio de la muerte, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a los dos primeros imputados durante allanamientos en Carcarañá y la zona rural de Correa. No obstante, la Fiscalía Regional de Rosario sigue buscando a los demás hinchas de Cremería que atacaron a los policías en la segunda final de la Liga Cañadense.

El MPA anunció una recompensa de 10 millones de pesos a cambio de información sobre los demás agresores. Para colaborar hay que comunicarse telefónicamente a través del 911 o mediante un correo electrónico dirigido a [email protected]. También es posible contactarse a través de las redes sociales del organismo o concurrir al Centro de Justicia de Rosario, en Sarmiento 2850.

De acuerdo a los reportes médicos, López sufrió un traumatismo craneoencefálico por una lesión punzopenetrante que se extendió hasta el ventrículo izquierdo con una profundidad de 10 u 11 centímetros. En primer lugar lo atendieron en el Hospital Carlos Goytia de Carcarañá y luego lo derivaron en ambulancia hasta el Heca.

Semanas después del homicidio, la Liga Cañadense dictó una suspensión por más de tres años para Cremería y una multa de unos 30 millones de pesos. Previamente, el gobierno de Santa Fe había dictado la prohibición del ingreso del público hasta el 31 de diciembre de 2027 para el equipo rojinegro.

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