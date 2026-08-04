En Gimnasia y Esgrima, el minitenis demostró que sigue creciendo y no para

El encuentro de minitenis de las etapas naranja y verde reunió a cerca de 250 chicos de Rosario y la región

Minitenis. El certamen convoca en cada edición a un mayor número de participantes.

Unos 250 chicos participaron del III Encuentro de minitenis , correspondiente a las etapas Naranja y Verde, que se realizó en el club Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER). La actividad formó parte del circuito de la Asociación Rosarina de Tenis (ART) y reunió a representantes de todas las escuelas de tenis de la ciudad y su zona de influencia.

El certamen, organizado desde hace varios años por la profesora María Julia Sesma junto con la subcomisión de tenis del club mens sana, convoca en cada edición a un mayor número de participantes. En esta oportunidad, los jugadores dispusieron de la totalidad de las canchas que posee la institución en el Parque de la Independencia.

Además de la actividad deportiva, los chicos disfrutaron de una jornada recreativa con inflables, mientras que la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) instaló un stand en el que ofreció frutas y brindó asesoramiento sobre alimentación saludable.

El encuentro se desarrolló bajo la modalidad de dobles, distribuidos en 18 zonas con un sistema de todos contra todos. La pareja que obtuvo la mayor cantidad de triunfos se quedó con el trofeo principal, aunque todos los participantes recibieron una medalla en reconocimiento a su esfuerzo y compromiso. La próxima fecha del circuito está prevista para septiembre y tendrá como sede el Jockey Club de Rosario.

"Estamos felices"

“Estamos muy felices por la convocatoria y por el crecimiento que viene teniendo el minitenis año tras año. Ver a tantos chicos disfrutar, compartir y seguir aprendiendo dentro de la cancha es la mayor satisfacción. Todo esto es posible gracias al compromiso de los profesores, las familias y los clubes que acompañan cada jornada”, destacó con énfasis la profesora María Julia Sesma.

Participaron las escuelas de tenis de Gimnasia y Esgrima Rosario, Remeros Alberdi, USAR, Rosario Rowing Club, Atlético Provincial, Regatas Rosario, Mitre de Pérez, Red Star de San Lorenzo, Residencial Fisherton, Jockey Club Rosario, CECA Tenis, AIB, Atlético Fisherton, Atlético Garibaldi, Sorrento Open y Talleres de Villa Diego.

Goran Yercovich y Fausto Vásquez Vattier, participantes del torneo.

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Los sub-10 tuvieron su tercer abierto en Plaza Jewell

En el Club Atlético de Rosario se llevó adelante una nueva edición del 3º Abierto de Menores sub-10, correspondiente al circuito de la Federación Santafesina de Tenis (FTS). Del certamen participaron varones y mujeres en la modalidad de singles, quienes disfrutaron de una jornada de competencia marcada por el entusiasmo y el buen nivel de juego.

Además del cuadro principal, el torneo contó con la modalidad Second Chance, que les brindó a los jugadores que cayeron en su primer partido una segunda oportunidad para continuar compitiendo y sumar más encuentros durante la jornada.

A lo largo del torneo, los pequeños jugadores demostraron su crecimiento deportivo y el trabajo que vienen realizando en sus clubes y escuelas de tenis. Cada encuentro fue una oportunidad para sumar experiencia en el circuito y seguir fortaleciendo su formación dentro de la disciplina.

El evento contó con una excelente organización por parte del Club Atlético de Rosario, que volvió a ofrecer sus instalaciones para recibir a los tenistas, junto a sus familias, entrenadores y acompañantes, quienes acompañaron el desarrollo de una jornada de sana competencia y aprendizaje.

Los resultados fueron los siguientes:

Varones: 1º Fausto Vásquez Vattier, 2º Goran Yercovich y 3º Simón Alonso.

Second Chance: 1º Felipe Sturla y 2º Simón Bessolo.

Mujeres: 1ª Lourdes Ferrer, 2ª Indira Vázquez Milesi y 3ª Emilia Albornoz Larrubia.

Second Chance: 1ª Juana Breso y 2ª Myla Piatti.

Román Burruchaga, ganador del torneo en 2025, es el defensor del título.

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Se viene el Buenos Aires Challenger

Se viene una nueva edición del Buenos Aires Challenger. El evento oficial del circuito internacional de la ATP perteneciente al Challenger Tour, que es organizado por la empresa Torneos, ya tiene fecha confirmada: la 11ª edición se llevará a cabo del 20 al 27 de septiembre en el Racket Club de Palermo.

Consolidado como uno de los torneos más tradicionales para los fanáticos de tenis en el país, el certamen ha sido escenario del crecimiento de destacados talentos nacionales e internacionales.

Con el triunfo de Román Burruchaga en la edición del 2025 ya son siete los tenistas argentinos que se consagraron campeones de este torneo: El rosarino Renzo Olivo (2016), Nicolás Kicker (2017), Sebastián Báez (2021), Juan Manuel Cerúndolo (2022), Mariano Navone (2023) y Francisco Comesaña (2024), más allá del propio Burruchaga.

Mientras que Kyle Edmund, Pablo Andújar y Sumit Nagal fueron los tenistas extranjeros que se consagraron en el Buenos Aires Challenger.

Además del tenis de primer nivel, el torneo volverá a ofrecer una experiencia integral para disfrutar entre partido y partido durante toda la semana: propuestas gastronómicas, lugares de bebidas y carpas de sponsors estarán disponibles para realizar diversas actividades recreativas.

Las entradas pueden adquirirse en la web de Ticketek y hasta el 16 de agosto tendrán un precio de preventa más económico.