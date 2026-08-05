Villa Gobernador Gálvez: detenido por golpear y herir con un cuchillo a su pareja

El incidente sucedió este miércoles a la madrugada en Santa Fe al 600. La víctima fue derivada al hospital local

El Hospital Anselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez donde fue derivada la mujer agredida por su pareja

La policía de Santa Fe intervino en un grave caso de violencia de género en Villa Gobernador Gálvez , donde una mujer tuvo que ser derivada al hospital local y el agresor, pareja de la víctima, fue detenido . El incidente sucedió este miércoles alrededor de las 2.30 en Santa Fe al 600, de esa ciudad.

La policía tomó conocimiento de lo ocurrido a raíz de la denuncia que una mujer de 42 años realizó a la Central de Emergencias 911. La víctima declaró que su pareja la había agredido físicamente minutos antes.

La mujer afirmó que el hombre le propinó golpes y le causó heridas cortantes con un cuchillo en distintas partes del cuerpo. Fuentes oficiales indicaron que debido a las heridas que sufrió la víctima fue necesaria su traslado en ambulancia al Hospital Anselmo Gamen .

Ante esa situación, el presunto agresor, identificado como Fernando F., de 43 años, fue detenido en el mismo momento. La policía incautó en el lugar un cuchillo de grandes dimensiones, que aparentemente fue usado para provocarle las lesiones.

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Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Seccional 25ª de Villa Gobernador Gálvez.

¿Cómo hacer una denuncia por violencia de género?

Frente a una emergencia en un contexto de violencia de género con riesgo para la vida de una persona en la provincia de Santa Fe, las autoridades recomiendan llamar directamente al 911. Tanto la víctima como testigos pueden realizar las denuncias correspondientes.

Para otras denuncias y asesoramiento, Rosario cuenta con el Teléfono Verde 0800-444-0420. Esta línea gratuita también funciona las 24 horas para asistir a las víctimas. Otra herramienta similar el Contacto Violeta, un servicio de asistencia por mensajes de Whatsapp a través del 341-5-781509. Esta opción se encuentra disponible para quienes precisan ayuda y no pueden hablar a la hora de solicitarla.

En la órbita local, las denuncias sobre violencia de género pueden realizarse en la principal sede regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ubicada en Sarmiento 2850. El teléfono del organismo es 341-4-861200.

A nivel nacional también funciona la línea 144 para atender casos en cualquier punto del país.