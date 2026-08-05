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Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

Referentes de Ammar señalaron que la mujer asesinada era una trabajadora sexual y el presunto agresor había contratado sus servicios

5 de agosto 2026 · 08:37hs
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La víctima del femicidio falleció este martes a la medianoche en Crespo al 500.

Foto: Instagram/@ammar.sindicat.

La víctima del femicidio falleció este martes a la medianoche en Crespo al 500.

En paralelo con la investigación judicial sobre el femicidio en el barrio Luis Agote, un comunicado de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) aportó nuevos datos sobre el caso. La entidad aseguró este martes que Débora Bordón era una trabajadora sexual y no tenía un vínculo de pareja con el presunto autor del crimen.

A contramano de lo que sugerían los primeros testimonios sobre el asesinato, la organización indicó que Axel M. había contratado a la mujer a la que luego mató en su departamento de Crespo al 500. "¡La clandestinidad mata! ¡Nuestras vidas también valen!", manifestaron sus referentes mediante un mensaje difundido a la tarde en redes sociales.

Ammar no sólo pidió justicia por el asesinato de la víctima de 31 años. También cuestionaron el marco de ilegalidad en el que se realiza el trabajo sexual: "Exigimos que su muerte no sea tratada como un hecho aislado, sino como parte de una realidad que las organizaciones venimos denunciando hace años".

¿Quién era Débora Bordón?

Débora Giuliana Bordón falleció antes de la una de la mañana de este martes en un departamento del barrio Agote. Los investigadores comprobaron que había recibido una puñalada en el cuello mientras discutía con el joven de 22 años que vivía allí.

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Los vecinos del edificio ubicado cerca de la esquina de Crespo y Urquiza escucharon los gritos y llamaron al 911. Uno de ellos decidió entrar a través del balcón porque la policía estaba a punto de retirarse sin forzar el ingreso y entonces encontró el cuerpo de la mujer envuelto en una sábana.

>> Leer más: El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

Según el comunicado de Ammar, Bordón había ido a prestar un servicio sexual. En este sentido, las voceras de la entidad precisaron: "Sus compañeras afirman que, por seguridad, no suelen acudir a domicilios particulares. Débora decidió ir porque quedaba a una cuadra de donde solía trabajar junto a sus compañeras".

"Ejercer el trabajo sexual sin derechos, en marcos de ilegalidad y clandestinidad, sumado a la precariedad y crisis económica que atravesamos, nos lleva a exponernos a situaciones de inseguridad y riesgos", manifestaron desde la asociación. Asimismo, advirtieron: "Cada vez son más las compañeras que alertan sobre clientes con actitudes violentas, agresivas y atravesadas por consumos problemáticos. Esta realidad no puede seguir siendo ignorada".

¿Qué pasó tras el femicidio en el barrio Agote?

Axel M. escapó del edificio antes de la intervención de la Brigada de Orden Urbano (BOU) por las denuncias sobre los gritos. A partir del aviso a la fiscal Anabel Cerutti, las autoridades empezaron a rastrearlo mediante el análisis del material de cámaras de videovigilancia públicas.

Además de la búsqueda de imágenes con el sistema Lince, los encargados del operativo secuestraron un arma blanca cerca del cadáver de Débora. En el domicilio también encontraron el pasaporte del sospechoso.

Finalmente, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al joven en una estación de servicios ubicada en avenida Pellegrini y Sarmiento. El arresto se confirmó al amanecer, casi siete horas después del homicidio.

Por otro lado, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó la autopsia del cadáver en el Instituto Médico Legal (IML) para profundizar la investigación sobre el femicidio. Mientras tanto, el presunto asesino continuará privado de su libertad hasta la audiencia imputativa.

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