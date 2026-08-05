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La Joaqui habló de Luck Ra en el confesionario de Rosalía: "Llevo toda mi vida recogiendo perlas"

La cantante estuvo invitada al tercer show de la artista catalana en Buenos Aires y volvió a dar detalles de su ruptura con el cuartetero

5 de agosto 2026 · 10:08hs
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La Joaqui estuvo en el confesionario de Rosalía y contó cuándo y dónde Luck Ra decidió terminar la relación

La Joaqui estuvo en el confesionario de Rosalía y contó cuándo y dónde Luck Ra decidió terminar la relación

La separación entre La Joaqui y Luck Ra sigue dando que hablar. Mejor dicho, ella sigue hablando públicamente del tema sin muchos filtros. El martes por la noche, fue invitada al tercer show de Rosalía en Argentina para ser parte del confesionario, del cual ya participaron Lali y Ángela Torres. En ese marco, volvió a dar detalles de su ruptura.

"Tenemos algo en común. Mi corazón nunca es mío porque siempre lo doy", empezó diciendo La Joaqui citando la canción "Reliquia" de la artista catalana. "Te entiendo. ¿Lo segundo es que las dos somos pecadoras?", replicó Rosalía. "La segunda es que el que peca y reza, empata", devolvió la argentina.

"Llevo toda mi vida recogiendo perlas. De hecho me hice un collar", lanzó La Joaqui, esta vez en referencia al famoso tema "La perla", que estuvo en el centro de la polémica entre Rosalía y el público argentino. "Desde chiquita. Cada abandono, cada traición, cada vez que me atacaron me defendí. Pero hace poco conseguí una perla muy pesada y mi cadena no la puede sostener. Pesaba demasiado porque no era una perla mala, era una perla buena", dijo la artista, introduciendo a Luck Ra en la anécdota.

>> Leer más: En medio de los rumores sobre terceros en discordia, La Joaqui habló sobre su separación

La Joaqui contó cuándo y dónde la dejó Luck Ra

“Siempre soñé con casarme. Toda la vida, nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul. Y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente. Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda motomami”, empezó diciendo La Joaqui.

“Este príncipe azul era encantador. Es encantador, de hecho. Su encanto no se fue. De hecho, él fue quien se desencantó conmigo”, subrayó la artista, quien ya había explicitado que la decisión de la separación vino de parte de Luck Ra. Rosalía la interrumpió y le dijo que no era posible ese desencanto. “Es posible, es posible. El amor a veces se gasta de tanto usarlo”, replicó Joaqui.

“Resulta que este príncipe encantador un día me hace una invitación especial, mi persona especial, a un viaje especial en un lugar especial. Con planes especiales. En una fecha especial. Se viene mi propuesta. Soñé con esto desde que soy chiquita. Llegó”, confesó frente a su colega catalana.

En ese momento, llegaron los detalles de cuándo y dónde se dio la ruptura: “El viaje era de siete días, así que en mi maleta de siete días preparé siete outfits de sorpresas románticas. Porque si este hombre me va a proponer, quiero que me recuerde como la mujer más hermosa que alguna vez vio. Me puse el outfit el primer día y la propuesta no sucedió. El tercero igual, tampoco sucedió. Al cuarto llegó la propuesta. Pero no era de compromiso. Era de separación. Agarré mi valija, los cinco outfits especiales que me quedaban y salí corriendo al lugar más seguro que conozco: terapia".

"Entendi que quien yo amo me deje de amar no lo vuelve un monstruo, y que esta persona que me dio tanto amor no era mi perla. De hecho, tengo que estar agradecida, como bien dice Dios, porque si estoy sufriendo tanto es porque amé con locura", cerró.

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