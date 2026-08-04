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Ratner fue reelecto para conducir el Sindicato Municipal de Rosario hasta 2030

Los trabajadores del sector ratificaron a la actual conducción del gremio. Votaron 6.210 afiliados sobre un padrón de 9.600

4 de agosto 2026 · 17:54hs
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Antonio Ratner fue elegido nuevamente como secretario general del el Sindicato Municipal de Rosario.

Antonio Ratner fue elegido nuevamente como secretario general del el Sindicato Municipal de Rosario.

Antonio Ratner fue elegido nuevamente como secretario general del Sindicato Municipal de Rosario. Las elecciones, que se llevaron adelante el pasado viernes, contó con la participación de más del 70 % del padrón.

La votación se desarrolló en distintas reparticiones municipales. Hubo una única lista “Celeste y Blanca” y, sobre una padrón de 9.600, votaron 6.210 afiliados. “La verdad que es una alegría encontrar una respuesta como la que encontramos en las distintas reparticiones municipales”, expresó Ratner.

El dirigente gremial hizo una evaluación de la jornada eleccionaria y dijo que, al haberse votado en los lugares de trabajo y con fiscalización, se trató de una elección “con fuerte participación”. Asimismo admitió que la ausencia de una lista opositora quitó espacio al debate interno, aunque consideró que el respaldo recibido fue contundente.

“Se plebiscitó la gestión, y masivamente se votó”, afirmó y al tiempo que aseguró que el resultado los "compromete a seguir trabajando en defensa de los trabajadores municipales".

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Nuevo mandato en el gremio municipal

La nueva comisión directiva, que consta de paridad de género, asumirá a fines del mes de septiembre y tendrá mandato hasta el año 2030. En este sentido, la secretaria adjunta es nuevamente Yamile Baclini

Para Antonio Ratner los primeros pasos de un nuevo mandato se centran en el contexto salarial y político. El dirigente se quejó que la negociación provincial condiciona las paritarias locales y cuestionó el margen que tienen los gremios para discutir aumentos.

“Nos condiciona tener que discutir dentro de un corset”, planteó, al tiempo que adelantó que buscarán “ganarle a la inflación” desde la próxima discusión salarial.

Ratner señaló que “no hay un diálogo fluido con la Municipalidad”. Admitió que hay una relación con avances parciales pero sin una conversación política de fondo con las autoridades.

De todos modos, destacó que existen mesas de trabajo y algunas instancias para destrabar conflictos, aunque insistió en que el panorama sigue siendo complejo. “Hay mucho por trabajar y mucho por hacer”, completó el secretario.

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