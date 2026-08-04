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Santa Fe va a la Corte nacional por el fallo sobre el tope jubilatorio

El máximo tribunal de la provincia lo había declarado inconstitucional, al tiempo que avaló a medias el aporte solidario dispuesto por la reforma previsional impulsada por la Casa Gris

4 de agosto 2026 · 19:44hs
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El Gobierno de Santa Fe arremete contra la Corte por la reforma previsional.

Foto: Archivo / La Capital.

El Gobierno de Santa Fe arremete contra la Corte por la reforma previsional.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se expresó sobre la legitimidad de dos puntos de la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial que arrastraba un fuerte componente político. Por un lado, declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones y, por otro, validó los aportes solidarios. El Ejecutivo cuestiona el primer fallo y, por ese motivo, acudirá al máximo tribunal de la Nación.

En los dos pronunciamientos estuvo la definición clave del ministro Roberto Falistocco, quien se inclinó por la constitucionalidad del aporte y por la inconstitucionalidad del tope fijo.

En el primer caso formó mayoría con Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Margarita Zabalza y, en el segundo, con Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Rubén Weder.

La Corte y el gobierno

Vale aclarar que el aporte solidario, que en septiembre dejará de ser aplicado para activos y pasivos, fue declarado constitucional, pero se otorgó un plazo de 30 días para que los demandantes vayan a la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Había mucha expectativa por los pronunciamientos sobre los casos. Uno llamado Lisi, por Gladys Noemí Lisi, una docente jubilada que cuestionó la emergencia previsional y el aporte solidario, mientras que el otro es el caso Ramón, por Elena Virgina Ramón, una camarista penal que apelaba el tope jubilatorio.

El gobierno, a través del secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, cuestionó los fallos. “Podemos decir que es una sentencia que en la facultad debería enseñarse como lo que no se debe hacer”, afirmó.

“Es injusta, sentencia donde jueces no tuvieron prurito ni aplicaron principios de ética ni moral porque fallaron en causa propia. Cuatro ministros de los siete resolvieron por sus intereses personales”, sostuvo.

La estrategia jurídica, que consiste en la presentación de un recurso extraordinario federal la semana próxima, la definieron la Fiscalía de Estado de la provincia con el gobernador Maximiliano Pullaro.

El secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, se expresó contra los fallos de la Corte.

El secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, se expresó contra los fallos de la Corte.

El secretario hizo hincapié en una diferenciación: la mayoría falló en favor de la inconstitucionalidad del tope “que los alcanza a ellos”, pero el tema del aporte lo enviaron al Contencioso Administrativo “con un juicio ordinario que puede durar cuatro años, seguro”. Y preguntó: "¿Por qué no enviaron también el tope al Contencioso?”.

En la Secretaría de Seguridad Social no creen que la Caja vaya a explotar, como podría decirse coloquialmente, con el fallo del tope por que se trata de alrededor de 50 personas de los distintos poderes del Estado que cobran más de 20 jubilaciones mínimas.

Por último, Boasso concluyó que hubo desconocimiento de la seguridad social ya que “su principio básico es la solidaridad”. “

"No hay justicia en la sociedad sin seguridad social. Y esta fue una reforma que el gobierno encaró para salvar el sistema previsional altamente deficitario que iba a trasladarse a la Ansés para cobrar magros haberes previsionales”, añadió.

Apartamiento

El gobierno había solicitado que cuatro ministros de la Corte provincial, casualmente los que votaron en contra del tope jubilatorio, se aparten de las causas vinculadas a la reforma jubilatoria por considerar que existen circunstancias que podrían comprometer la imparcialidad del alto tribunal en el tratamiento de los amparos presentados contra la ley.

En su momento, recordaron que Weder ya estaba jubilado cuando fue elegido ministro de la Corte, por lo que tuvo que suspender el régimen, pero luego volverá a esa instancia. Y que hay otros miembros, como Falistocco, Spuler y Gutiérrez que se irán a fin de año y ya tienen el expediente iniciado de jubilación con todos los requisitos, menos el cese. Spuler se retira en menos de un mes.

La mayoría de los casos que judicializaron la ley son exmagistrados o camaristas que solicitaron que se declare inconstitucional la cuota solidaria, que desde septiembre no se descuenta más, y en segundo término el tope de jubilaciones.

La reforma estipuló un tope de cobro en 20 jubilaciones mínimas, que son unos 12.600.000 pesos.

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