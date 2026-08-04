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El ex-Newell's que presentó la renuncia como DT a un mes de haber asumido

No pudo cambiar el andar de Güemes de Santiago del Estero, en la Primera Nacional, y decidió dar un paso al costado tras seis derrotas consecutivas

4 de agosto 2026 · 14:17hs
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El Cholo Guiñazú

El Cholo Guiñazú, ex-Newell's, no le encontró la vuelta al equipo y ante la sucesión de derrotas dio un paso al costado.

El delicado presente de Güemes sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Tras la derrota por 3 a 1 frente a Tristán Suárez, en un partido que fue suspendido a los 32 minutos del segundo tiempo debido al lanzamiento de proyectiles desde la tribuna local, Pablo Guiñazú presentó su renuncia como director técnico del conjunto santiagueño.

La decisión del exjugador de Newell's llegó inmediatamente después del encuentro y fue comunicada en la zona de vestuarios. El equipo acumuló así su sexta derrota consecutiva, una racha que lo mantiene en el último lugar de la Zona B de la Primera Nacional y está comprometido con el descenso.

El Cholo duró apenas un mes

Guiñazú había asumido el 20 de mayo con la misión de revertir el difícil momento futbolístico del Gaucho, pero su ciclo concluyó tras apenas ocho partidos, con un balance de dos victorias y seis derrotas. Apenas un mes y un puñado de días duró en el cargo que ahora quedó vacante.

>>Leer más: "La Copa no brilló", la canción viral de un "español" que en realidad es argentino

La dirigencia de Güemes deberá definir rápidamente a su reemplazante para afrontar la recta final del campeonato, mientras también aguarda la resolución del tribunal de penas por los incidentes que motivaron la suspensión del partido.

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