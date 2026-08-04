Megaoperativo en Tablada, Alvear y Vía Honda: 18 allanamientos contra una banda narco ligada a "Caquita" Andriotti

La PDI desplegó unos 250 efectivos en distintos puntos de la zona sur y oeste de Rosario. Hubo cinco personas trasladadas, entre ellas un adolescente, y se secuestraron cocaína, celulares, motos, dinero y elementos para fraccionar drogas.

La Policía de Investigaciones realizó este martes 18 allanamientos simultáneos en los barrios Tablada, Alvear y Vía Honda, en una nueva etapa de la investigación sobre una organización criminal vinculada con hechos de violencia, microtráfico y asociación ilícita.

Los procedimientos se concentraron principalmente en domicilios de Spiro al 300 bis, Ayacucho al 4000, Tafí al 4000, Centeno al 200 y al 4000, Río Atuel al 4000, Alvear al 4000, Manantiales al 3600 y Ameghino al 100.

El despliegue involucró a unos 250 efectivos policiales y tuvo como objetivo avanzar sobre distintos sectores de una estructura ligada a Uriel “Caquita” Andriotti, detenido anteriormente en el marco de la misma causa.

La investigación comenzó a principios de 2025 a partir de una serie de denuncias ingresadas al 911 por maniobras de venta de drogas en la denominada “Zona U”, ubicada en el corazón de barrio Tablada.

A partir de esos avisos, la Justicia inició una pesquisa que quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico, la Unidad de Violencia Altamente Lesiva y la Unidad Fiscal de Responsabilidad Penal Adolescente.

En una primera etapa se realizaron operativos junto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria que derivaron en la detención de Andriotti, señalado como uno de los principales investigados.

El análisis de los teléfonos y otros dispositivos electrónicos secuestrados, sumado a intervenciones telefónicas y nuevas tareas de inteligencia, permitió avanzar sobre el resto de la organización.

Según indicaron fuentes oficiales, los investigadores detectaron que distintos sectores de la estructura intentaban reorganizarse para recuperar el control territorial en la zona mediante hechos de violencia. Esa situación motivó la realización de los nuevos allanamientos.

Cinco personas trasladadas

Como resultado de los procedimientos fueron trasladados Vanesa P., de 40 años; Kevin M., de 28; Silvina C., de 40; y J. B., de 15.

Además, Mauro A., de 42 años, fue detenido por disposición de la fiscal de turno luego de protagonizar un incidente con efectivos policiales antes del inicio de los allanamientos. Fue imputado provisoriamente por resistencia a la autoridad.

Durante las requisas se secuestraron ocho envoltorios de cocaína, 28 teléfonos celulares, dos motocicletas, dinero en efectivo, una cuchara con restos de material estupefaciente y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas.

Los operativos estuvieron a cargo de la Brigada de Capturas, con la colaboración de la Brigada de Microtráfico, la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, el Departamento de Investigaciones Complejas y brigadas operativas de Rosario, San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución.

También participaron 18 grupos de irrupción pertenecientes a distintas unidades regionales de la provincia.

La causa continúa bajo las directivas de las fiscales Brenda Debiasi, Paula Barros y Romina Cocomazzi. Los investigadores analizan ahora los elementos secuestrados para establecer la participación de otros posibles integrantes de la organización y avanzar en el esclarecimiento de los hechos de violencia investigados.